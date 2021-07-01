Браконьеры каждый день нелегально ловили на Харьковщине от 1 до 2 тонн рыбы, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему незаконного рыбного промысла в Печенежском водохранилище на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, местные бизнесмены руководили несколькими браконьерскими группами. Они ловили рыбу при помощи запрещенных орудий, подделывали документы на нее и поставляли в гипермаркеты Харьковщины.

При обыске у них обнаружили почти полторы тонны рыбы ценных видов, в том числе занесенных в Красную книгу, и поддельные товарно-транспортные накладные.

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Дело расследуют по ч. 2 ст. 249 (браконьерство). Максимальное наказание по этой статье - 3 года лишения свободы.









