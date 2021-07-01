Браконьеры каждый день нелегально ловили на Харьковщине от 1 до 2 тонн рыбы, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему незаконного рыбного промысла в Печенежском водохранилище на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, местные бизнесмены руководили несколькими браконьерскими группами. Они ловили рыбу при помощи запрещенных орудий, подделывали документы на нее и поставляли в гипермаркеты Харьковщины.
При обыске у них обнаружили почти полторы тонны рыбы ценных видов, в том числе занесенных в Красную книгу, и поддельные товарно-транспортные накладные.
Дело расследуют по ч. 2 ст. 249 (браконьерство). Максимальное наказание по этой статье - 3 года лишения свободы.
Топ комментарии
+14 Шрек Баблокат
показать весь комментарий01.07.2021 22:49
+5 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий01.07.2021 22:39
+5 Reagan Ron
показать весь комментарий01.07.2021 22:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а судьи-коррупционеры, напр. Усатый, живут спокойно и СБУ их не видит..
Так что лично я рад любому, кто этих гандо...ов прижучит.
Главное, что бы на их место другие не пришли. А вот в этом у меня большие сомнения.
токо зелений