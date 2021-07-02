На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли. ФОТОрепортаж
Спасатели достали тела отца и ребенка, упавших в колодец с мусором, без признаков жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"1 июля в 20:31 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором", - сказано в сообщении.
С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина спасатели ГСЧС в дыхательном аппарате "Drager" достали из колодца, глубиной 10 м, с мусором глубиной 3 м, мужчину, 1972 года рождения и его сына 2012 рождения, без признаков жизни.
Причина происшествия и смерти устанавливаются.
Как пишет Бессарабия.Информ, мальчик, 2012 года рождения пропал еще 30 июня: он должен был пригнать скот домой, однако, так и не пришел. Поисками ребенка занялся его отец, который вечером обнаружил тело мальчика в заброшенном колодце.
Вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, мужчина задохнулся.
Местные жители рассказали, что сначала пытались самостоятельно достать тела, однако из-за резкого запаха не могли спуститься даже на полметра вниз. Людям разъедало глаза, они начинали задыхаться.
По данным издания, люди, которые пытались самостоятельно спуститься в колодец, не преодолели и полуметра, поскольку воздух перенасыщен ядовитыми веществами: им разъедало глаза и они начинали задыхаться. По предварительной информации, именно опасные газы и убили мальчика и его отца практически мгновенно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И местная власть.
Я понимаю, что это очень удобное место для сбрасывания мусора, но оградить колодец ведь можно же было!
Царство небесне!
Що ж за отруйні речовини були у колодязі?
Передайте это садовнику миллиарда деревьев
При клятих совєтах таке б і в голову нікому не прийшло
но тут даже хуже - топерял сознание, упал - и хрен другие тя вытащат