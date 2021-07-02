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На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли. ФОТОрепортаж

Спасатели достали тела отца и ребенка, упавших в колодец с мусором, без признаков жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 июля в 20:31 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором", - сказано в сообщении.

С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина спасатели ГСЧС в дыхательном аппарате "Drager" достали из колодца, глубиной 10 м, с мусором глубиной 3 м, мужчину, 1972 года рождения и его сына 2012 рождения, без признаков жизни.

Причина происшествия и смерти устанавливаются.

На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли 01

Как пишет Бессарабия.Информ, мальчик, 2012 года рождения пропал еще 30 июня: он должен был пригнать скот домой, однако, так и не пришел. Поисками ребенка занялся его отец, который вечером обнаружил тело мальчика в заброшенном колодце.

Вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, мужчина задохнулся.


На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли 02

Местные жители рассказали, что сначала пытались самостоятельно достать тела, однако из-за резкого запаха не могли спуститься даже на полметра вниз. Людям разъедало глаза, они начинали задыхаться.

На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли 03

По данным издания, люди, которые пытались самостоятельно спуститься в колодец, не преодолели и полуметра, поскольку воздух перенасыщен ядовитыми веществами: им разъедало глаза и они начинали задыхаться. По предварительной информации, именно опасные газы и убили мальчика и его отца практически мгновенно.

На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли 04
Фото: ГСЧС

На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли 05

несчастный_случай (314) смерть (9224)


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Топ комментарии
+23
страна, в которой нищее население ради выживания тырит крышки канализационных колодцев, обречена.
Передайте это садовнику миллиарда деревьев
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02.07.2021 09:11
+17
Если люди знали, что есть такой колодец, виноваты сами.
И местная власть.
Я понимаю, что это очень удобное место для сбрасывания мусора, но оградить колодец ведь можно же было!
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02.07.2021 09:04
+15
Безхозяйственность, безразличие местных и служб и жителей способствовали такому горю..... Неужели так сложно закрыть колодец и установить предупреждающие знаки??!!!!!!
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02.07.2021 09:08
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Интересно только кто за это будет отвечать?
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02.07.2021 08:58 Ответить
Если люди знали, что есть такой колодец, виноваты сами.
И местная власть.
Я понимаю, что это очень удобное место для сбрасывания мусора, но оградить колодец ведь можно же было!
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02.07.2021 09:04 Ответить
мусор вроде как в мусорные баки нужно сбрасывать, а не в колодцы
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02.07.2021 12:42 Ответить
чий колодязь, той і буде відповідати
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02.07.2021 09:34 Ответить
трагедія
Царство небесне!
Що ж за отруйні речовини були у колодязі?
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02.07.2021 09:03 Ответить
мусор сгнивший вполне хватит.
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02.07.2021 09:06 Ответить
При гниении мусора образуется свалочный газ состоит из примерно 50-75 % метана CH4, 25-50 % CO2 и примесей азота, сероводорода и органических веществ.
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02.07.2021 09:09 Ответить
+
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02.07.2021 10:55 Ответить
метан наверное
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02.07.2021 12:42 Ответить
Сподіваюся, колодязь засипали або плитою накрили?
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02.07.2021 09:03 Ответить
у жителей села было много времени до трагедии отреагировать на открытый люк
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02.07.2021 09:07 Ответить
наше національне - пофуізм ...(((
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02.07.2021 10:56 Ответить
Безхозяйственность, безразличие местных и служб и жителей способствовали такому горю..... Неужели так сложно закрыть колодец и установить предупреждающие знаки??!!!!!!
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02.07.2021 09:08 Ответить
Да было там всё, украли.
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02.07.2021 10:22 Ответить
страна, в которой нищее население ради выживания тырит крышки канализационных колодцев, обречена.
Передайте это садовнику миллиарда деревьев
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02.07.2021 09:11 Ответить
Не путай быдло с населением. Крышки крали всегда и отнюдь не от нищеты.
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02.07.2021 09:16 Ответить
Поки на кожному углу не створили пункти прийому металу- всі люки були на місті.
При клятих совєтах таке б і в голову нікому не прийшло
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02.07.2021 10:40 Ответить
При клятих совєтах металолом заготовляли піонери і Кракаділ Гєна.
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02.07.2021 11:53 Ответить
и макулатуру
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02.07.2021 12:43 Ответить
нищий, одолжи мешок соли, а то завтра ехать за пособием - кило гречки, так нету чем расплатиться в маршрутке - Рокфеллер меня до нитки ограбил - последнюю ложку забрал вчера(((
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02.07.2021 09:54 Ответить
Який каналізаційний колодязь посеред поля?
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02.07.2021 12:34 Ответить
разе канализационный? просто заброшенный колодец.
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02.07.2021 12:44 Ответить
Він навіть не закинутий, просто чи вода пішла чи необхідність відпала, такі досками накривають, а не люками.
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02.07.2021 12:46 Ответить
засыпают такие колодцы. В нормальных странах с адекватным населением.
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02.07.2021 12:50 Ответить
Таких колодцы на вымерших селах присутствуют и никому до них нет дела только охотники иногда обозначают эти места...
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02.07.2021 09:11 Ответить
Для чего этот колодец посреди поля ???
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02.07.2021 09:31 Ответить
Возможно, остатки разведочной скважины. Могли искать воду, или иные полезные ископаемые.
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02.07.2021 10:17 Ответить
Навряд, тоді б не клали кільця з бетону, схоже на недобудований звичайний колодязь, такі досками мають накривати.
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02.07.2021 12:35 Ответить
Устье скважины и делали из бетонных колец, если находили, что искали. Только диаметр великоват. Обычно до 200 мм.
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02.07.2021 13:12 Ответить
может там поили скот. Потом вода ушла или стала плохая, и забросили. А может хутор был ныне заброшенный.
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02.07.2021 12:46 Ответить
особенно позабавило про местных жителей - они с таким АйКью по одному, по одному - и все бы рядом легли. практически как на России двое или один упали в сортир, а еще 4 их спасали и .....
но тут даже хуже - топерял сознание, упал - и хрен другие тя вытащат
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02.07.2021 09:52 Ответить
Я тоже не могу понять упорство, с которым все персонажи пытались залезть в колодец...
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02.07.2021 11:51 Ответить
Дитина впала, батько намагався дістати, нормальна реакція, це ж не вигрібна яма, я б теж поліз.
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02.07.2021 12:36 Ответить
Это еще объяснимо, я больше про то, что следом полезли односельчане. Вариант вызова МЧС-скорой-полиции не рассматривается?
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02.07.2021 16:15 Ответить
Необразованность, кугутство, лень и сельский пофигизм приводит к таким последствиям. Яму местной общине давно следовало засыпать.
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02.07.2021 10:32 Ответить
Скорее всего туда упал мальчик а отец бросился доставать.
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02.07.2021 10:33 Ответить
так и написано
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02.07.2021 12:47 Ответить
Я конечно сочувствую, но люди, не срите рядом иначе сами вступите. Не было бы мусора, не задохнулись бы. А если бы какими-то ветками или досками, то и не упали бы. Ведь знали об этом колодце все, раз мусора 3 метра было
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02.07.2021 10:37 Ответить
Дивлячись на фото, люків там давно не має і крайнього знайти не знайдуть. Зимою товариш йшов через парк і впав в такий самий колодязь, ногу зашивали в лікарні, пощастило, мусору було аж під самий верх.
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02.07.2021 10:38 Ответить
А теперь начинают гадать кто будет отвечать. Поздно пить боржоми...
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02.07.2021 10:39 Ответить
Піздно, але якщо це приватна власність це одне, якщо громади то інше.
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02.07.2021 12:41 Ответить
почему колодец не был отмечен? Спёрли кольза и не засыпали? Кто это сделал, должен сесть. А в селе знают...
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02.07.2021 12:49 Ответить
КОЛОДЕЦ С МУСОРОМ !!!??? ВОТ УРОДСТВО !!! ВИНОВАТ СТАРОСТА СЕЛА ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ !!!
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02.07.2021 15:41 Ответить
 
 