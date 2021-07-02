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53 км трассы "Перечин-Свалява" на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж

На трассе Т-07-12 "Перечин - Свалява" уложили выравнивающий слой покрытия на участке Оленевского перевала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Работы по восстановлению трассы планируют завершить до конца года.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе уложили выравнивающий слой покрытия на участке Оленевского перевала, вблизи сел Оленево и Свалявка ремонтируют аварийные мосты, а в Оленево вдоль реки Ростока строят подпорную стенку, которая защитит дорогу от размывов и оползней.

Маршрут пролегает между трассами Н-13 Львов - Самбор - Ужгород и М-06 Киев - Чоп. После ремонта будут обновлены 53 км дороги.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал в планах на этот год строительство и обновление 6500 км дорог по всей Украине.

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53 км трассы Перечин-Свалява на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА 01
53 км трассы Перечин-Свалява на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА 02
53 км трассы Перечин-Свалява на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА 03
53 км трассы Перечин-Свалява на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА 04

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Полосков Анатолий (7) Закарпатская область (2585)


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Асфальтна дубина захисту зе-влади. Підлий підкуп українців. Ганьба
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02.07.2021 10:16 Ответить
Тобто,краще вже нiчого не робити? Я впевнений,що ти голосував саме за Зе.
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02.07.2021 12:38 Ответить
Я не зрадив сивочолого гетьмана тому краще нічого не робити, тільки доля Порошенка при владі мене бентежить - ось така логіка популярна тут, доказ трохи нижче. Просто смішно до чого вже дійшло.
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02.07.2021 13:18 Ответить
Гм. 2а года,третий, от главзебила только и слышно "ВОССТАНОВИМ","СДЕЛАЕМ","ПОСТРОИМ"!
Когда уже услышим "ПОСТРОИЛИ!" но не очередную коррупционную схему?
"СДЕЛАЛИ!" но не очередной факап?
"ВОССТАНОВИЛИ!" но не режим наибольшего благоприятствовании оккупантам?
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02.07.2021 10:29 Ответить
Отож! Нехай здирають той асфальт зелений, бо буде черговий факап. По ямам спокійніше, хоч тут не вкрадуть зебіли.
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02.07.2021 10:47 Ответить
Ямочный ремонт, только в большом масштабе.
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02.07.2021 10:40 Ответить
 
 