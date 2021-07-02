53 км трассы "Перечин-Свалява" на Закарпатье восстановят до конца года, - ОГА. ФОТОрепортаж
На трассе Т-07-12 "Перечин - Свалява" уложили выравнивающий слой покрытия на участке Оленевского перевала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.
Работы по восстановлению трассы планируют завершить до конца года.
В рамках президентской программы "Большая стройка" на трассе уложили выравнивающий слой покрытия на участке Оленевского перевала, вблизи сел Оленево и Свалявка ремонтируют аварийные мосты, а в Оленево вдоль реки Ростока строят подпорную стенку, которая защитит дорогу от размывов и оползней.
Маршрут пролегает между трассами Н-13 Львов - Самбор - Ужгород и М-06 Киев - Чоп. После ремонта будут обновлены 53 км дороги.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал в планах на этот год строительство и обновление 6500 км дорог по всей Украине.
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