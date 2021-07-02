Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

Во время выступления вице-спикера Елены Кондратюк в парламенте женщины-народные депутаты "Европейской Солидарности" подарили министру оборону Андрею Тарану красные туфли на каблуках.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С начала эти туфли стояли на трибуне ВР. Затем нардепы "ЕС" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе подошли к ложе правительства, где сидел министр обороны Андрей Таран, и подарили эти туфли ему.

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"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят в них на парад!" - прокомментировала акцию Ирина Геращенко.









Фото: Ян Доброносов











Фото: Ирина Геращенко

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.