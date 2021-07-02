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Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

Во время выступления вице-спикера Елены Кондратюк в парламенте женщины-народные депутаты "Европейской Солидарности" подарили министру оборону Андрею Тарану красные туфли на каблуках.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С начала эти туфли стояли на трибуне ВР. Затем нардепы "ЕС" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе подошли к ложе правительства, где сидел министр обороны Андрей Таран, и подарили эти туфли ему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кондратюк потребовала провести служебное расследование по маршированию женщин-военных на параде ко Дню Независимости на каблуках

"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят в них на парад!" - прокомментировала акцию Ирина Геращенко.

Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 01
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 02
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 03
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 04

Фото: Ян Доброносов

Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 05
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 06
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 07
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 08
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: Пусть сходит в них на парад 09

Фото: Ирина Геращенко

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

ВР (29247) Геращенко Ирина (1627) женщины (886) Минобороны (9336) парад (634) Фриз Ирина (218) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) ВСУ (6590) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+81
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад" - Цензор.НЕТ 3388
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02.07.2021 11:01
+66
Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад" - Цензор.НЕТ 4438
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02.07.2021 11:00
+60
Когда этот гребаный стыд закончится! Эта хрень происходит в стране, которая находится в состоянии войны. Это министр обороны или ведущий КВН????
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02.07.2021 11:01
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Страница 2 из 2
Каблуки фігня, є посуттєвіші проблєми: "Армійський унісекс: жінкам у Збройних силах України видають чоловічу спідню білизну" https://tsn.ua/exclusive/armiyskiy-uniseks-zhinkam-u-zbroynih-silah-********-vidayut-cholovichu-spidnyu-biliznu-1771894.html

Останні 4 роки жіноче спіднє тестують, а жінкам видають чоловічу білизну.
В армії жінкам по статуту видають лише чоловіче спіднє. Розробку жіночої білизни почали ще чотири роки тому, але спіднє досі тестують.
Чи можуть жінки-воїни відмовитись від такого елементу однострою і як в інших країнах вирішили таке інтимне питання - у матеріалі https://tsn.ua/vypusky ТСН.19:30 .
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02.07.2021 13:08 Ответить
ПОГАНО ЩО ТАРАНУ НЕ ПОДАРУВАЛИ КРАСНІ ТРУСЕЛЯ, ДО КАБЛУКІВ, СИДІВ НЕНАЧЕ ОБІСРАНИЙ У ВРУ, СТИД І СРАМ ІЗ ЗА ДУРНОЇ ГОЛОВИ..
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02.07.2021 17:04 Ответить
Самое интересмное - а поробуйте в гугле найти толклм картинку "Жіноча парадна форма ЗСУ фото"
А хрен вам!
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02.07.2021 13:11 Ответить
до лиця і головне з розміром не помилились. тепер всі вороги будуть подолані, або ж зі сміху помруть
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02.07.2021 14:47 Ответить
Зелені мерзоти!
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02.07.2021 15:08 Ответить
Та нє, це не по правилам, чому не зелені туфлі? А Косоворотці вручіть краще повістку, а то він корчиить із себе якогось військового. Потрібно йому це напоминати і з повісткою має йти Звіробій.
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02.07.2021 15:15 Ответить
Да такие туфли от Гуччи идут по цене БТР_4 .... Каждая....
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02.07.2021 16:27 Ответить
лучше тапочки белые подарите.....
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02.07.2021 19:26 Ответить
туфли - часть парадной формы с 2017 года.
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04.07.2021 01:43 Ответить
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