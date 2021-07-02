Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж
Во время выступления вице-спикера Елены Кондратюк в парламенте женщины-народные депутаты "Европейской Солидарности" подарили министру оборону Андрею Тарану красные туфли на каблуках.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С начала эти туфли стояли на трибуне ВР. Затем нардепы "ЕС" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе подошли к ложе правительства, где сидел министр обороны Андрей Таран, и подарили эти туфли ему.
"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят в них на парад!" - прокомментировала акцию Ирина Геращенко.
Фото: Ян Доброносов
Фото: Ирина Геращенко
Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках.
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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Останні 4 роки жіноче спіднє тестують, а жінкам видають чоловічу білизну.
В армії жінкам по статуту видають лише чоловіче спіднє. Розробку жіночої білизни почали ще чотири роки тому, але спіднє досі тестують.
Чи можуть жінки-воїни відмовитись від такого елементу однострою і як в інших країнах вирішили таке інтимне питання - у матеріалі https://tsn.ua/vypusky ТСН.19:30 .
А хрен вам!