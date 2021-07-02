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Новости Фото ДТП
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11-летний мальчик разбился за рулем BMW на Львовщине: Пьяный отец сидел рядом. ФОТО

Кроме мальчика, в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба - в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло 1 июля около полуночи в селе Рясное Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем БМВ, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Также полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне БМВ находился владелец, житель того же села в возрасте 23 лет.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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11-летний мальчик разбился за рулем BMW на Львовщине: Пьяный отец сидел рядом 01
11-летний мальчик разбился за рулем BMW на Львовщине: Пьяный отец сидел рядом 02

Автор: 

алкоголь (1666) дети (6496) ДТП (7673) Нацполиция (16471) смерть (9224) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+17
При чем здесь ребенок? Он что, виноват, что у него отец-дебил?
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02.07.2021 11:26
+11
Дебилы взрослые как раз и остались живые. Ты себя вспомни в 11 лет, скунс.
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02.07.2021 11:33
+7
какой же здесь отбор? изза дебила отца погиб ребенок
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02.07.2021 11:55
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02.07.2021 11:18 Ответить
какой же здесь отбор? изза дебила отца погиб ребенок
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02.07.2021 11:55 Ответить
Ты действительно думаешь, что у такого папани с сыном всё ок?
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02.07.2021 11:59 Ответить
думаю что ребенок в этом не виноват какой у него папаня
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02.07.2021 12:18 Ответить
нет, не виноват, но в этом и есть суть естественного отбора. кстати, ребёнку 11 - совсем мозгов нет?
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02.07.2021 12:26 Ответить
у тебя есть дети? в 11 лет у детей слишком много "мозгов"?
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02.07.2021 13:40 Ответить
Сесть с двумя бухими в авто? 11 лет, на секундочку, пятикласник.
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02.07.2021 14:24 Ответить
и на будущее "мозгов" это множественное число, в данном случае должно быть "мозга", хотя могу допустить что ты думаешь спинным или костным
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02.07.2021 13:44 Ответить
"расхожее выражение" - тебе такое понятно? хотя человек начинающий предложение со строчной.... кстати, обрати внимание, я поддерживаю в переписке твой уровень
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02.07.2021 14:27 Ответить
Загиблому Царствіє Небесне, а нам живим, нехай це буде наукою. Недарма кажуть, що правила дорожнього руху та Військовий Статут, написані кров'ю...
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02.07.2021 11:19 Ответить
Дебилы взрослые как раз и остались живые. Ты себя вспомни в 11 лет, скунс.
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02.07.2021 11:33 Ответить
При чем здесь ребенок? Он что, виноват, что у него отец-дебил?
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02.07.2021 11:26 Ответить
А теперь "папаша" - тебе с ЭТИМ жить ....
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02.07.2021 11:35 Ответить
Вы думаете, это животное что-то поймет?
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02.07.2021 14:34 Ответить
А жинка на что?
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02.07.2021 23:31 Ответить
А в новости про сбитых пешеходов водятлы на навоз исходят рассказывая про бухие тела выбегающие из посадок на дорогу.
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02.07.2021 11:39 Ответить
Это этот их мальчик сбил и из за этого в кювет слетел?
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02.07.2021 11:53 Ответить
Батя убил сына!Хотел стать хорошим папой а стал убийцей.
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02.07.2021 11:44 Ответить
водку льют по приколу и живут и голосуют по приколу. вот и горькие результаты маемо
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02.07.2021 11:52 Ответить
Замгенпрокурора Баганец, сын которого - офигенный демократ в вышиванке, в свое время отдал такому пацану ключи от своего лексуса, а сам уехал на гелентвагене.
Пацану приказал выехать из гаража и помыть во дворе лексус
Естественно, что пацан проехал еще 200 метров и утопил машину в канале в кончазаспе.
Сам еле выплыл.
Замгенпрокурора пытался забрать квартиру у семьи пацана в качестве компенсации
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02.07.2021 12:05 Ответить
Наверное, он не впервой развозил пьяных папаш по домам.

На ручной коробке малой далеко бы не заехал, а с "автоматом" всё просто.
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02.07.2021 12:22 Ответить
Не нужно недооценивать детей... Я, в таком возрасте, как и мой младший брат, уже имел опыт вождения почти всей техники имеющейся в колхозе) А брат, в 15 лет, работая помощником комбайнера, перегонял комбайн с 5 метровой жаткой, в колоне, по трассе, на расстояние 20 км) Правда это произошло по недосмотру взрослых, но факт остается фактом)
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05.07.2021 01:02 Ответить
Бедный мальчик.
Есть на свете родители-идиоты.
И, их немерено.
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02.07.2021 14:56 Ответить
ХУЖЕ НАКАЗАНИЕ ТРУДНО ПРИДУМАТЬ !!!
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02.07.2021 15:42 Ответить
Не по теме, но... слышал историю... (точных подробностей не знаю)
Родители поднялись на какой-то там этаж и ребенка до года, который лежал в люльке от детской коляски, папа положил на перила...
Ребенок начал шевелиться, все перевернулось и полетело вниз между лестничных пролетов...
Ребенок остался жив, но в очень плохом состоянии. Умер в восемь лет.
Прикиньте с этим жить.
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02.07.2021 18:11 Ответить
Тупий Галицький рагуль...
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02.07.2021 22:37 Ответить
Кошмар. І як тепер батько буде жити на світі? Це ж здуріти можна.
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02.07.2021 22:59 Ответить
Хорошо, что не сбили пешеходов, велосипедистов, детей, стариков, не угробили пассажиров других машин.... Папаша убил своего сына и должен сесть надолго.....И пусть ему в камере укоротят жизнь ...
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02.07.2021 23:32 Ответить
 
 