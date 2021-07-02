11-летний мальчик разбился за рулем BMW на Львовщине: Пьяный отец сидел рядом. ФОТО

Кроме мальчика, в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба - в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло 1 июля около полуночи в селе Рясное Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем БМВ, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Также полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне БМВ находился владелец, житель того же села в возрасте 23 лет.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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