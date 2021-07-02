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"Патенты убивают": в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит марш в поддержку вакцинации от COVID-19. Участники собрались возле посольства Германии и направились в сторону представительства ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Колонна активистов прошла от посольства Германии до представительства ЕС, скандируя лозунги: "Вакцина не роскошь, а необходимость!", "Защищайте людей, а не патенты!", "Европейские лидеры, отмените патенты!" и т.д.

В марше приняли участие около 100 человек.

В поддержку глобальной адвокационной кампании инициированной AHF "VOW. Вакцинируйте наш мир" на улицы Киева вышли Фонд АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine), представители других партнерских организаций и люди, которые поддерживают кампанию по вакцинации от COVID-19.

Организаторы отмечают, что во многих странах существует неравномерное распределение вакцин, что также касается и Украины.

"В Украине мы также все еще имеем ограниченный доступ к вакцине против COVID-19. Для того, чтобы увеличить доступ к вакцинам против COVID-19 на глобальном уровне решения о временной отмене патентов на вакцины поддержали более 100 стран, в частности США и Франция. В их числе и Украина.

Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 01

AHF призывает страны ЕС, которые все еще не поддержали временное действие патентов, а именно: Германию, Великобританию и Нидерланды прекратить действие патентов на все вакцины и средства против COVID-19 на время пандемии и поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

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Также сообщается, что участники адвокационной кампании выступают против дискриминации по нормированию вакцин состоятельными государствами и поднимают проблему их неравномерного распространения на европейском и глобальном уровнях, особенно в развивающихся странах. Они призывают страны с избыточным количеством вакцин передавать их тем, кто в этом нуждается для быстрого преодоления пандемии.

Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 02

"Чтобы поддержать отмену патентов на вакцины зарегистрируйтесь на сайте VaccinateOurWorld.org, где вы можете присоединиться к инициативе как частное лицо или организация", - добавляют организаторы акции.

Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 03
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 04
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 05
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 06
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 07
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 08
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 09
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 10
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 11
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 12
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 13
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 14
Патенты убивают: в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19 15
Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

акция (2425) вакцина (3815) Богачук Олег (1462) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
А вам, вівцям зеленим, до офіса Клоуна слабо підійти і спитати чому він кошти з ковідного фонду перевів на "Велике крадівництво", а не на закупівлю нормальної вакцини? Коліться барани, тим, що вам коміки привезли і не бекайте.
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02.07.2021 13:33
+5
что это было..
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02.07.2021 13:15
+3
Вангую - ЗЕ!виборці.
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02.07.2021 13:20
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что это было..
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02.07.2021 13:15 Ответить
.. да хотят, чтобы придурков побольше не заразилось и не подохло... Придуркам то по барабану... они не понимают , что это было!!!
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02.07.2021 13:25 Ответить
главное..что у тебя щеки большие и губы рабочие..
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02.07.2021 13:29 Ответить
.. уровень убогого мышления ярко выражен в Вашем ответе!!!))) Видно до придурков Вам далековато. Отстали в развитии основательно!!!??? Но есть шанс догнать..!!)))
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02.07.2021 13:32 Ответить
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03.07.2021 07:10 Ответить
Ну вот зачем ты провоцируешь срач? Что за идиотская привычка сразу оскорблять собеседника?
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02.07.2021 13:34 Ответить
...так собеседники понимают ..что происходит..и почему вышли эти люди. Именно потому..что хотят улучшить сложившуюся ситуацию. А названные придурками задают вопросы!! Так какой тут срач!? Всего лишь констатация факта.
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02.07.2021 13:39 Ответить
хотят улучшить сложившуюся ситуацию - путем получения ~300грн на карман
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02.07.2021 14:16 Ответить
..всё по себе оцениваете? За 500 пошли бы...за 300 нет? Другой мысли в голову не приходит?
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02.07.2021 22:03 Ответить
Ты же понимаешь к чему это приводит. Тебе скучно, что ли?
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02.07.2021 17:57 Ответить
..и к чему это приводит? Что клоун узнаёт что он клоун!? Может прозрел человек?)))
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02.07.2021 22:04 Ответить
Тебе явно скучно. Найди себе серьезного оппонента и дискутируй с ним. Зачем эти бессмысленные и никому ненужные препирательства?
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03.07.2021 06:38 Ответить
шествия трудовых коллективов в поддержку ветеринарии. Теперь все, кто не захочет принудительно колоться по команде сверху, станут "биотеррористами"
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02.07.2021 14:13 Ответить
Вангую - ЗЕ!виборці.
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02.07.2021 13:20 Ответить
Їх потрібно було вакцинувати до виборів, а тепер всьо. Зіпсований матеріал.
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02.07.2021 13:27 Ответить
До выборов их нужно было усыпить...
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02.07.2021 13:34 Ответить
Це не гуманно! Просто стерилізувати, щоби в майбутньому не розмножувались.
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02.07.2021 16:23 Ответить
Шаровики...завтра уберут патент...они начнут орать постройте нам завод...😀
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02.07.2021 13:31 Ответить
наступна акція:
"дайтє спутніка с сіновакой - і поболєє..! прєдоплатой..."
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02.07.2021 14:06 Ответить
А вам, вівцям зеленим, до офіса Клоуна слабо підійти і спитати чому він кошти з ковідного фонду перевів на "Велике крадівництво", а не на закупівлю нормальної вакцини? Коліться барани, тим, що вам коміки привезли і не бекайте.
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02.07.2021 13:33 Ответить
Питання в тому, що навіть з вагоном долЯрів Вам ніхто вакцину не продасть (при всій моїй зневазі до зеленорогих баранів). Велика політика. Але є ситуації, коли людство повинне згуртуватись на захист самого людства, поки воно ще не вимерло. І зараз не той випадок, щоб сидіти на тих патентах і стригти бабло. От колір вусиків на контрацептивах - будь ласка, нехай захищають довічно. Але могутні країни сидять на вакцині, як вовк на мішку капусти.
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03.07.2021 07:19 Ответить
Марши уже стали народной забавой.
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02.07.2021 13:36 Ответить
Отмените зеленского!
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02.07.2021 13:40 Ответить
Ну какой дурассель без барабана.
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02.07.2021 13:47 Ответить
а где парад в честь зеленой травы и голубого неба..спокойно людишки на работе...))
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02.07.2021 13:55 Ответить
Позновато одумались, Зе-правители, прошу прщения,Украине нужна вакцына еше вчера, одни Китайцы нам продают , больше по сути ни кто , не зважаючи на Будапештский меморандум , ну не могут они нам поставлять технологию не изобретения , а хотя бы производства вакцын,мешает патентное законодательство ,бо в нас коррупція і бідність, даже за деньгинельзя купить,а как ликвидировать ядерное оружие бывшего СССР, нацеленное на Запад , так Украина не бедная, демократическая и без коррупции, как то так получается и это уже не экономика, а политика.Давайте в замен им подставим другую щеку и откроем рынок Земли,что и делают эти Зе-гомодрильные нацысты, прошу прошения если обилел приматов,которые и так не скрывают, что украинцы какие то не такие и много едят, так проще будет,освободим для их територрию и ни каких проблем.
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02.07.2021 13:56 Ответить
"Свари себе сам"; "Pfizer в курином бульйоне"; "По рецептам наших бабушек"; " Ведическая вакцинация"; "У циган дешевле" ...
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02.07.2021 14:03 Ответить
а причем тут немцы к тому, что зебилы хотят прибарахлится на вакцинации, посему не хотели договариваться с пфайзером, астрой, моденой?
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02.07.2021 14:36 Ответить
Какими сознательными стали украинцы.
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02.07.2021 15:06 Ответить
Почему европейцы и американцы вытирают сопли под носом только себе? А НАМ? Неужели мы хуже?
Вакцина,кстати стоит в несколько раз меньше,чем растащили на зе стройках.
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02.07.2021 15:15 Ответить
ТА НЕМА ЇЇ В НЕОБХІДНІЙ КІЛЬКОСТІ! ПРОСТО НЕМАЄ! Самим їм не вистачає. В тому числі тому, що фірми, які розробили вакцини, не дають їх виробляти іншим. Питання в цьому. Чому не дають-не знаю. Отут зебарани повинні були рити копитами, щоб налагодити виробництво.
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03.07.2021 07:22 Ответить
 
 