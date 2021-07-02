"Патенты убивают": в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве проходит марш в поддержку вакцинации от COVID-19. Участники собрались возле посольства Германии и направились в сторону представительства ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Колонна активистов прошла от посольства Германии до представительства ЕС, скандируя лозунги: "Вакцина не роскошь, а необходимость!", "Защищайте людей, а не патенты!", "Европейские лидеры, отмените патенты!" и т.д.

В марше приняли участие около 100 человек.

В поддержку глобальной адвокационной кампании инициированной AHF "VOW. Вакцинируйте наш мир" на улицы Киева вышли Фонд АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine), представители других партнерских организаций и люди, которые поддерживают кампанию по вакцинации от COVID-19.

Организаторы отмечают, что во многих странах существует неравномерное распределение вакцин, что также касается и Украины.

"В Украине мы также все еще имеем ограниченный доступ к вакцине против COVID-19. Для того, чтобы увеличить доступ к вакцинам против COVID-19 на глобальном уровне решения о временной отмене патентов на вакцины поддержали более 100 стран, в частности США и Франция. В их числе и Украина.

AHF призывает страны ЕС, которые все еще не поддержали временное действие патентов, а именно: Германию, Великобританию и Нидерланды прекратить действие патентов на все вакцины и средства против COVID-19 на время пандемии и поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин

Также сообщается, что участники адвокационной кампании выступают против дискриминации по нормированию вакцин состоятельными государствами и поднимают проблему их неравномерного распространения на европейском и глобальном уровнях, особенно в развивающихся странах. Они призывают страны с избыточным количеством вакцин передавать их тем, кто в этом нуждается для быстрого преодоления пандемии.

"Чтобы поддержать отмену патентов на вакцины зарегистрируйтесь на сайте VaccinateOurWorld.org, где вы можете присоединиться к инициативе как частное лицо или организация", - добавляют организаторы акции.



























Фото и видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ