"Патенты убивают": в центре Киева прошел марш в поддержку вакцинации от COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве проходит марш в поддержку вакцинации от COVID-19. Участники собрались возле посольства Германии и направились в сторону представительства ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Колонна активистов прошла от посольства Германии до представительства ЕС, скандируя лозунги: "Вакцина не роскошь, а необходимость!", "Защищайте людей, а не патенты!", "Европейские лидеры, отмените патенты!" и т.д.
В марше приняли участие около 100 человек.
В поддержку глобальной адвокационной кампании инициированной AHF "VOW. Вакцинируйте наш мир" на улицы Киева вышли Фонд АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine), представители других партнерских организаций и люди, которые поддерживают кампанию по вакцинации от COVID-19.
Организаторы отмечают, что во многих странах существует неравномерное распределение вакцин, что также касается и Украины.
"В Украине мы также все еще имеем ограниченный доступ к вакцине против COVID-19. Для того, чтобы увеличить доступ к вакцинам против COVID-19 на глобальном уровне решения о временной отмене патентов на вакцины поддержали более 100 стран, в частности США и Франция. В их числе и Украина.
AHF призывает страны ЕС, которые все еще не поддержали временное действие патентов, а именно: Германию, Великобританию и Нидерланды прекратить действие патентов на все вакцины и средства против COVID-19 на время пандемии и поддержать предложение Всемирной торговой организации об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.
Также сообщается, что участники адвокационной кампании выступают против дискриминации по нормированию вакцин состоятельными государствами и поднимают проблему их неравномерного распространения на европейском и глобальном уровнях, особенно в развивающихся странах. Они призывают страны с избыточным количеством вакцин передавать их тем, кто в этом нуждается для быстрого преодоления пандемии.
"Чтобы поддержать отмену патентов на вакцины зарегистрируйтесь на сайте VaccinateOurWorld.org, где вы можете присоединиться к инициативе как частное лицо или организация", - добавляют организаторы акции.
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"дайтє спутніка с сіновакой - і поболєє..! прєдоплатой..."
Вакцина,кстати стоит в несколько раз меньше,чем растащили на зе стройках.