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Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж

Старшина роты одной из столичных воинских частей был задержан на "горячем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что военнослужащий, который отвечал за материально-техническое обеспечение военной части, систематически похищал со склада форму, аптечки, одежду, обувь, рюкзаки и т.д.

30 июня 2021 года военного задержали при продаже части похищенного за 18 400 гривен.

Всего за апрель-июнь 2021 года, по данным следователей, он успел завладеть имуществом на сумму почти 44 тыс. гривен.

Сейчас проведены обыски в воинской части и в квартире задержанного.

Военнослужащий подозревается в хищении и завладении военным имуществом путем мошенничества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

В случае доказательства вины в суде задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте: Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19. ФОТОрепортаж

Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР 01
Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР 02
Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР 03
Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР 04

Автор: 

хищение (676) ВСУ (6590) ГБР (2991)


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Топ комментарии
+15
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 9651

Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 450
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02.07.2021 12:42
+3
и шо? вон зеленский тянет все имущество страны под себя и своих хозяев. и ничего, все нормально.
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02.07.2021 12:38
+3
откройте олх и ловите на здоровье....
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02.07.2021 12:40
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Правила форума Совет форумчан
и шо? вон зеленский тянет все имущество страны под себя и своих хозяев. и ничего, все нормально.
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02.07.2021 12:38 Ответить
Бубочке можна.
Воно нам "нічего нє должен!"(с)🎹
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02.07.2021 12:47 Ответить
откройте олх и ловите на здоровье....
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02.07.2021 12:40 Ответить
как аккуратненько президенты разложены, прям как семейные фото из бабушкиного альбома.
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02.07.2021 12:42 Ответить
Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 9651

Старшина роти кілька місяців розкрадав майно столичної військової частини, - ДБР - Цензор.НЕТ 450
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02.07.2021 12:42 Ответить
Таран проти Тарана.
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02.07.2021 12:45 Ответить
Мабуть, таран цьго крадійка візме до себе.
Навчати справжній "майстерності"!
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02.07.2021 12:56 Ответить
Драсти!?! Так у него должность такая.....Редкий старшина не торговал. Например в СА новобранец новое белье видел только при первой помывке. Частенько проснувшись ,обнаруживал подмену сапог(на старые разумеется) и никто не киздел. В присяге было велено ,-"Стойко переносить все тяжести и лишения!" И переносили....
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02.07.2021 12:42 Ответить
Чувак колекціонує доляри в альбомі як марки.
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02.07.2021 12:43 Ответить
Ой , а в конце на фотке - это "коллекцонное издание "Большой американской энциклопедии " ?
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02.07.2021 12:44 Ответить
Це в нього "Історія США в президентах".
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02.07.2021 13:23 Ответить
ну так бідність закінчилася...в цього офіцера теж...всі ж тепер президенти...тягни поки не зловлять
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02.07.2021 12:47 Ответить
Старшина роти не офіцер.
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02.07.2021 12:55 Ответить
Тупий клован теж не одразу став півшостим.
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02.07.2021 13:02 Ответить
Старшина роти крав декілька місяців! Я не знаю, може це піхотна рота де більше людей, але так тупо красти, знаючи, що тебе зловлять дуже швидко це просто хвороба.
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02.07.2021 12:54 Ответить
Кабы в Киеве из воинских частей токмо части нацгвардии и МЧС.
Постеснялись написать, что старшина служит в структуре лучшего министра?
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02.07.2021 13:15 Ответить
шо, гвардеец кардинала?
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02.07.2021 13:21 Ответить
Во-во.
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02.07.2021 13:23 Ответить
на суд кусковой чести
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02.07.2021 13:17 Ответить
Всего только тырил и продавал вещёвку и снарягу? Фи, мелочь какая. Тут чуть не каждую неделю новости о продаже горючки, автозапчастей, некоторые хлопцы умудряются скручивать и выгодно продавать в цветмет блоки электроники с кораблей, самолётов и РЛС. Про такую мелочь как патроны и гранаты уже даже не сообщают. Тут вчера одна волонтёр снова собирала деньги на квадрокоптер и кофе для бойцов...
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02.07.2021 13:25 Ответить
Некоторые "волонтеры" на собранные деньги дивут припеваючи по несколько лет.
А для реализации собранных вещей им приходится открывать даже комиссионные магазины. Один нудный товарищ в Тернополе взял такого "волонтера" за грудки и хотел ьить морду - опознал свои вещи.
Дык то падло верещало, что они не пригодились и оно вынуждено их реализовать и направлять деньги сами догадываетесь куда..
При этом дочке "волонтера" было куплено целых три диплома о высшем образовании.
Яворские их фамилия, если что.
Партия Свобода.
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02.07.2021 13:46 Ответить
а начальство в доле зампотыл..?.ааааа шматко олег николаичь вот ты где данилюк крыса тыловая ..)
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02.07.2021 13:56 Ответить
Черговий гнидо-мародер...
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02.07.2021 14:07 Ответить
На то і старшина щоб родіну расхіщать..
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02.07.2021 14:13 Ответить
Старшина роти? Систематично крав зі складу? А як він туди проникав? І де був начальник того складу в той час?
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02.07.2021 23:25 Ответить
 
 