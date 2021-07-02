Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж

Старшина роты одной из столичных воинских частей был задержан на "горячем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что военнослужащий, который отвечал за материально-техническое обеспечение военной части, систематически похищал со склада форму, аптечки, одежду, обувь, рюкзаки и т.д.

30 июня 2021 года военного задержали при продаже части похищенного за 18 400 гривен.

Всего за апрель-июнь 2021 года, по данным следователей, он успел завладеть имуществом на сумму почти 44 тыс. гривен.

Сейчас проведены обыски в воинской части и в квартире задержанного.

Военнослужащий подозревается в хищении и завладении военным имуществом путем мошенничества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

В случае доказательства вины в суде задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте: Присвоили 1,5 млн грн: СБУ раскрыла схему хищения госсредств во время строительства отделения для больных COVID-19. ФОТОрепортаж







