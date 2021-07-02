Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж
Старшина роты одной из столичных воинских частей был задержан на "горячем".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что военнослужащий, который отвечал за материально-техническое обеспечение военной части, систематически похищал со склада форму, аптечки, одежду, обувь, рюкзаки и т.д.
30 июня 2021 года военного задержали при продаже части похищенного за 18 400 гривен.
Всего за апрель-июнь 2021 года, по данным следователей, он успел завладеть имуществом на сумму почти 44 тыс. гривен.
Сейчас проведены обыски в воинской части и в квартире задержанного.
Военнослужащий подозревается в хищении и завладении военным имуществом путем мошенничества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).
В случае доказательства вины в суде задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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Постеснялись написать, что старшина служит в структуре лучшего министра?
А для реализации собранных вещей им приходится открывать даже комиссионные магазины. Один нудный товарищ в Тернополе взял такого "волонтера" за грудки и хотел ьить морду - опознал свои вещи.
Дык то падло верещало, что они не пригодились и оно вынуждено их реализовать и направлять деньги сами догадываетесь куда..
При этом дочке "волонтера" было куплено целых три диплома о высшем образовании.
Яворские их фамилия, если что.
Партия Свобода.