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Окружение "контрабандиста из списка СНБО" Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом "настенной плитки", - СБУ. ФОТОрепортаж

Брендовую одежду и косметические товаров из ЕС пытались ввезти под видом "настенной плитки". Механизм организовал фигурант санкционного списка СНБО и его окружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха", - говорится в сообщении.

К "схеме" привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогоую брендовую одежду и косметику как "настенная плитка".

Правоохранители пресекли "схему" во время таможенного оформления груза. Таким образом они предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

А именно:

- ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли)
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

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Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 01
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 02
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 03
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 04
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 05
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 06
Окружение контрабандиста из списка СНБО Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом настенной плитки, - СБУ 07

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19905) СНБО (4432)


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Теперь будет завозить окружение Зеленкина.
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02.07.2021 15:38 Ответить
Какие красивые дома у работников таможни.Предпренимателю на такой дом трудно заработать.
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02.07.2021 15:40 Ответить
Как гоаорил наш "дорогой"(ну оччень дорогой) ишак:
- "куй железо, не отходя от корыта!"))
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02.07.2021 15:41 Ответить
бред. невозможно юрлицу это сделать. значит везли на микроавтобусе, как частный груз.
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02.07.2021 15:49 Ответить
Ложили на зе законы и списки )))))
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02.07.2021 16:03 Ответить
де микола - котлета , он же вроде там навёл "порядок" , чи то ему труселя версаче везли
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02.07.2021 16:20 Ответить
 
 