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Украинец задержан в аэропорту "Борисполь" с бриллиантами в нижнем белье. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками совместно с пограничниками в аэропорту "Борисполь" зафиксирована попытка незаконного ввоза бриллиантов и драгоценных украшений.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Киевской таможни, камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор".

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что только личные вещи.

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Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, таможенники обнаружили во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей.

Украинец задержан в аэропорту Борисполь с бриллиантами в нижнем белье 01

После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробочек с прозрачным бесцветным камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было надето на нем.

Украинец задержан в аэропорту Борисполь с бриллиантами в нижнем белье 02
Украинец задержан в аэропорту Борисполь с бриллиантами в нижнем белье 03

Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное - это бриллианты и изделия из белого золота.


Украинец задержан в аэропорту Борисполь с бриллиантами в нижнем белье 04

Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля на "зеленом коридоре".

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По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость будет установлена ​​дополнительно.

аэропорт (1509) задержание (6675) таможня (1959) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+26
завтра ленка будет в брюликах
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02.07.2021 15:44
+12
В бутылке минералки может и не заметили бы. Но, скорее всего, его вели.
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02.07.2021 15:55
+11
Люди контрабанду в жопе прячут и их ловят, а этот думал в трусах не найдут. Не иначе как голосовал за Зеленского
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02.07.2021 15:49
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завтра ленка будет в брюликах
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02.07.2021 15:44 Ответить
Дурик, в аквариуме с рыбками нужно было везти.
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02.07.2021 15:49 Ответить
В бутылке минералки может и не заметили бы. Но, скорее всего, его вели.
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02.07.2021 15:55 Ответить
Люди контрабанду в жопе прячут и их ловят, а этот думал в трусах не найдут. Не иначе как голосовал за Зеленского
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02.07.2021 15:49 Ответить
Интересный у тебя жизненный опыт в контрабанде
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06.07.2021 18:53 Ответить
Это не опыт, а статистические данные
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07.07.2021 08:17 Ответить
невже свиночолий ??
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02.07.2021 15:50 Ответить
Єрмак.
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02.07.2021 15:54 Ответить
Нє. Жопозелений.
Дебіл, накшалт тебе.))
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02.07.2021 15:55 Ответить
Это бриллиантовый прокурор. Просто он заработался и забыл вещдоки вытряхнуть после обыска. А начальство считает его блестящим специалистом... В отдельных местах...
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02.07.2021 15:51 Ответить
Тема! Сисег! Не! Раскрыта!
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02.07.2021 15:56 Ответить
Все конфискованное на таможне - на помощь фронту!
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02.07.2021 16:01 Ответить
ага завтра ленка пирсинг с брюликами забалабенит на пиписке))) ото и вся помощь))
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02.07.2021 16:46 Ответить
Интересная тема. Кстати кто знает дальнейшую судьбу вещдоков и конфиската? Сколько не рылся в интернете ничего вразумительного так и не нашёл а ведь это колоссальной стоимости вещи. Есть ли статья доходов в бюджет от конфиската и на какую сумму были доходы ?
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02.07.2021 16:53 Ответить
Шел, упал, очнулся - гипс.
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02.07.2021 16:03 Ответить
непонимаю, что за идиоты возят контрабас, что их ловят с фигней? столько раз прилетал из стран ЕС, турции и тд. ниразу никто не шманал мою ручную поклажу при прилете. может дело в рейсе - когда прилетаешь раяном или пегасусом, то никто из погранцов тебя за нарушителя не считает?!
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02.07.2021 16:15 Ответить
Пожадничал дурик. А если бы только бриллианты в трусах провозил, то мог бы отмазаться, что это камни из почек вышли от тряски в самолете
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02.07.2021 16:37 Ответить
Алмазы получаются под большим давлением таможни и при высокой температуре окружающей среды, что как раз соответствует рекордам Украины.
Естественное происхождение драгоценных изделий вполне объяснимо, кроме чеков и полиэтиленовых пакетиков.
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02.07.2021 16:51 Ответить
"чйорт побьери!" (с)Українця затримано в аеропорту "Бориспіль" із діамантами в нижній білизні - Цензор.НЕТ 7909
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02.07.2021 17:15 Ответить
Точно незаконный - может он их купил и хотел каждую годовщину своей жене дарить или любовнице?
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02.07.2021 17:32 Ответить
Ліпше ловили б ці діаманти на виїзді з України ніж на в'їзді. Таких кур'єрів треба не чіпати аби дізнатися хто хотів вивозити капітал з України таким чином - а це не кур'єр а отримувач діамантів.
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02.07.2021 20:42 Ответить
В этом мире все продается.... Кто-то же настучал..
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03.07.2021 09:48 Ответить
 
 