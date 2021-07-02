Украинец задержан в аэропорту "Борисполь" с бриллиантами в нижнем белье. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками совместно с пограничниками в аэропорту "Борисполь" зафиксирована попытка незаконного ввоза бриллиантов и драгоценных украшений.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Киевской таможни, камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор".

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что только личные вещи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Израиля пытался незаконно провезти бриллиантов и золота на 1 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, таможенники обнаружили во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей.

После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробочек с прозрачным бесцветным камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было надето на нем.





Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное - это бриллианты и изделия из белого золота.





Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля на "зеленом коридоре".

Также смотрите: Киевские таможенники обнаружили в посылке из Британии драгоценный крест, инкрустированный сотнями бриллиантов и рубинов. ФОТОрепортаж

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость будет установлена ​​дополнительно.