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Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшим должностным лицам Министерства обороны Украины и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставки в Вооруженные Силы Украины военной техники низкого качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 01

Оперативники ГБР установили, что председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" убедил заместителя Министра обороны заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник Министерства дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов МО на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО.

Во время следствия установлен другой факт превышения служебных полномочий замминистра обороны и одним из директоров вверенного ему Департамента. Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ

Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 02
Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 03

"Преступными действиями бывших должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн", - говорится в сообщении ГБР.

Во время обысков у одного из фигурантов следователи ГБР изъяли оружие и значительную сумму наличных: более 364 тыс. долларов США, около 53 тыс. евро и почти 3 млн гривен.

Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 04
Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 05
Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 06

Сегодня следователи ГБР сообщили о подозрении бывшим чиновникам Министерства обороны Украины:

  • заместителю Министра обороны Украины в 2015-2019 гг .;
  • директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины в 2015-2017 гг .;
  • директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины в 2018-2019 гг.
    Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 4261 и ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 УК Украины.

Также сообщается о подозрении бывшему председателю правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (подстрекатель) ч. 4 ст. 4261 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в 2016 году в государственный оборонный заказ была включена потребность ВМС ВС Украины в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Этот проект был разработан специализированным опытно-проектным центром кораблестроения.

Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 07

"По данным следствия, в 2016 - 2018 году бывший заместитель Министра обороны Украины, действуя умышленно в условиях особого периода, в соучастии с директорами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, путем превышения своих служебных полномочий, обеспечили беспрепятственное быстрое с упущением необходимых процедур, заключение государственного контракта с ПАО "Завод Ленинская Кузница", а в дальнейшем ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". При этом они осознавали невозможность завода выполнить условия контракта и построить в установленные сроки - до конца 2017 года года - десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" из-за отсутствие проекта производства и создания такой продукции, которая не будет соответствовать техническим требованиям, установленным государственным оборонным заказом и контракту, в результате чего указанные катера невозможно будет использовать по назначению.

В дальнейшем, указанные лица также обеспечили внесение в основные показателей корректированного государственного оборонного заказа потребности в строительстве еще одного десантно- штурмового катера "Кентавр" и заключения дополнительного соглашения с ПАО "Завод Ленинская Кузница" по строительству еще одного катера. Это позволило обществу получить авансовый платеж и использовать его для обеспечения своей хозяйственной деятельности. В результате ПАО изготовили проекты другого катера "Кентавр-ЛК", что привело к невозможности их использования из-за несоответствия техническим условиям", - говорится в сообщении.

Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 08
Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР 09

По данным прокуратуры, такие действия привели к невыполнению государственного оборонного заказа по обеспечению подразделений ВМС Украины боевыми катерами, что в условиях вооруженной агрессии РФ и потери части боеспособных кораблей и катеров, привело к снижению боевой готовности, обороноспособности и боевого духа ВСУ и нанесло Министерству обороны ущерб на сумму более 443 млн грн.

Также сообщается, что заместитель министра обороны, при пособничестве директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники обеспечил в 2017 году закупку для нужд ВСУ у дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2" АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 100 санитарных автомобилей "Богдан 2251", эксплуатация которых по прямому функциональному назначению в ВСУ в качестве базовых санитарных автомобилей невозможна. Этими действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 32 млн грн.

Автор: 

Минобороны (9339) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) закупки (756) ГБР (2991)


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Топ комментарии
+15
чем ниже рейтинг Членограя, тем больше будет таких уголовных дел, которые организовывает Татаров и отчитывается перед Ермаком..
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02.07.2021 16:44
+15
ну разумеется:
при Порохе так воровали, так воровали, что всю армию восстановили!
а сейчас никто не ворует... а солдатам даже ЖРАТЬ НЕЧЕГО!
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02.07.2021 16:45
+8
Я тут почитал про "Кентавр" и "Кнтавр-ЛК"

Кентавр (проект 58181)
два боевых модуля с 7,62-мм пулемётом и 30-мм автоматическим гранатомётом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%93%D0%A1-17 АГС-17

Кентавр-ЛК (проект 58503)
импортная радиолокационная станция немецкого производства, два боевых модуля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%9C_(%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C) ОБМ (с 12,7-мм пулемётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%92-12,7 НСВ и 40-мм гранатомётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%93-40 УАГ-40 ), РСЗО (два 20-ствольных авиационных блока Б-8 для запуска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8 80-мм неуправляемых реактивных снарядов С-8 на поворотной платформе) и пусковая установка для отстрела 81-мм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 дымовых гранат (с боекомплектом 45 дымовых гранат)

хоть убей не могу понять в чем криминал что вместо 58181 построили 58503 и почему имея импортную электронику и усиленное вооружение катера не могли выполнять свою задачу?

про "Богданы" все давно написано до меня. зеленые прокуроры пытаются натянуть использование санитарных автомобилей на передке, хотя они для этого вообще не предназначены изначально. их задача - эвакуация второй волны - тех кого на бронированной технике вывезли с линии огня
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02.07.2021 17:46
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наша мед маталыга проходила- но она падла первых серий
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02.07.2021 19:04 Ответить
Очередные свинарчуки...
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02.07.2021 17:56 Ответить
Вы же билеты купили, вот и наслаждайтесь))
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02.07.2021 18:02 Ответить
клас!!!!!!. Залишилось тільки дожити до того часу , коли понесуть відповідальність, або не понесуть ( бо вже понесли)
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02.07.2021 18:02 Ответить
Портнов з Татаровим постарався.
Думаю, як завжди обісруться.
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02.07.2021 19:01 Ответить
А Шмаркля 100 млрд гривасей мимо "Проззоро" пропустила.Скільки % попаде йому,та й Дерьмаку?
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02.07.2021 20:42 Ответить
Ще одне свідчення діянь святого петра. Життя по-новому було файне.
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02.07.2021 23:25 Ответить
Очередное фейковое говно-дело для пиара зеленой плесени!
Будет как с Рифмастером----доказательств нет, но мурыжить людей будут---лохторату нравится!
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02.07.2021 23:59 Ответить
Цікаво як вони рахують збитки ? МО заплатило за катери і машини та отримало цей товар = 476 млн грн. В юриспруденції умови цивільно-правової відповідальності поділяють на "позитивні" (настання шкоди, причинний зв'язок між шкодою і поведінкою особи, що заподіяла шкоду - їх наявність доводиться зацікавленою особою для виникнення відповідальності), і "негативні", перешкоджаючі її настанню (вина, завдання шкоди правомірними діями - їх відсутність/наявність доводиться зацікавленою особою, щоб не допустити виникнення відповідальності).
Якщо катери і машини не підлягають експлуатації, то чому їх не віддали а гроші не повернули назад ?
Так що справа "пшик", такі собі ЗЕюристи з кріварожского колєджа.
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03.07.2021 00:37 Ответить
У колишніх чиновників МО палаци і тачки такі, що у підприємців, що займаються серйозним бізнесом такого немає. Питання до Порошенка в Черкасах на "показухах" Томосу. "Петр Алексеевич, когда с коррупцией будем бороться?" Відповідь:"Оце бачити, російський провокатор,а що ми відповімо російським провокаторам...Слава Україні!"
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03.07.2021 12:48 Ответить
цэ политычни рэпрэсии! ГУЛАГ, 37 год!
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04.07.2021 01:57 Ответить
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