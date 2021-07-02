Экс-чиновники Минобороны подозреваются в нанесении 476 млн грн убытков при закупке катеров и санитарных автомобилей для ВСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшим должностным лицам Министерства обороны Украины и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставки в Вооруженные Силы Украины военной техники низкого качества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативники ГБР установили, что председатель правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" убедил заместителя Министра обороны заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник Министерства дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов МО на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО.

Во время следствия установлен другой факт превышения служебных полномочий замминистра обороны и одним из директоров вверенного ему Департамента. Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ





"Преступными действиями бывших должностных лиц Минобороны государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн", - говорится в сообщении ГБР.

Во время обысков у одного из фигурантов следователи ГБР изъяли оружие и значительную сумму наличных: более 364 тыс. долларов США, около 53 тыс. евро и почти 3 млн гривен.







Сегодня следователи ГБР сообщили о подозрении бывшим чиновникам Министерства обороны Украины:

заместителю Министра обороны Украины в 2015-2019 гг .;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины в 2015-2017 гг .;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины в 2018-2019 гг.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 4261 и ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 4261 УК Украины.

Также сообщается о подозрении бывшему председателю правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (подстрекатель) ч. 4 ст. 4261 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления, а также лица, которые могут быть причастны к их совершению.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в 2016 году в государственный оборонный заказ была включена потребность ВМС ВС Украины в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты. Этот проект был разработан специализированным опытно-проектным центром кораблестроения.

"По данным следствия, в 2016 - 2018 году бывший заместитель Министра обороны Украины, действуя умышленно в условиях особого периода, в соучастии с директорами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, путем превышения своих служебных полномочий, обеспечили беспрепятственное быстрое с упущением необходимых процедур, заключение государственного контракта с ПАО "Завод Ленинская Кузница", а в дальнейшем ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". При этом они осознавали невозможность завода выполнить условия контракта и построить в установленные сроки - до конца 2017 года года - десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" из-за отсутствие проекта производства и создания такой продукции, которая не будет соответствовать техническим требованиям, установленным государственным оборонным заказом и контракту, в результате чего указанные катера невозможно будет использовать по назначению.

В дальнейшем, указанные лица также обеспечили внесение в основные показателей корректированного государственного оборонного заказа потребности в строительстве еще одного десантно- штурмового катера "Кентавр" и заключения дополнительного соглашения с ПАО "Завод Ленинская Кузница" по строительству еще одного катера. Это позволило обществу получить авансовый платеж и использовать его для обеспечения своей хозяйственной деятельности. В результате ПАО изготовили проекты другого катера "Кентавр-ЛК", что привело к невозможности их использования из-за несоответствия техническим условиям", - говорится в сообщении.





По данным прокуратуры, такие действия привели к невыполнению государственного оборонного заказа по обеспечению подразделений ВМС Украины боевыми катерами, что в условиях вооруженной агрессии РФ и потери части боеспособных кораблей и катеров, привело к снижению боевой готовности, обороноспособности и боевого духа ВСУ и нанесло Министерству обороны ущерб на сумму более 443 млн грн.

Также сообщается, что заместитель министра обороны, при пособничестве директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники обеспечил в 2017 году закупку для нужд ВСУ у дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2" АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" 100 санитарных автомобилей "Богдан 2251", эксплуатация которых по прямому функциональному назначению в ВСУ в качестве базовых санитарных автомобилей невозможна. Этими действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 32 млн грн.