Пробег ретрокаров прошел на отремонтированном участке "Дороги единства" в Днепропетровской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области на отремонтированном участке "Дороги единства" - М-30 Стрый - Изварино прошел пробег ретрокаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
По словам директора Департамента развития дорог Андрея Ивка, отремонтированный участок дороги и часть автомобилей - ровесники: трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение. Все автомобили-участники пробега выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Самая старая машина сошла с конвейера в 1961 году, а сама младшая - в 1989 году.
Отмечается, что владельцы автомобилей могут выпускать свои транспортные средства только на дороги с качественным покрытием.
Ивко отметил, что за годы существования дорога несколько раз меняла название. В 1988 году она имела индекс М-21 Волгоград - Кишинев.
Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км.
"Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-ой годовщине независимости страны", - отметил он, добавив, что после освобождения украинских земель дорога будет восстановлена до самого Изварино.
Крометого, в "Укравтодоре" ожидают, что транспортный поток на участке после ремонта возрастет вдвое: с 20 тыс. до 40 тыс. транспортных средств в сутки.
Через Днепропетровскую область пролегает 299,9 км Дороги Единства М-30. В рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы по всей протяженности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги, в частности Богуславский путепровод в Павлоградском районе.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что маршрут М-30 объединит две дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка- Луганск-Изварино. Значительная часть трассы будет проходить именно через Днепропетровскую область.
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П.С. Покосите амброзию на разделительной полосе и обочине !!!
П.С. Каким боком тут "Укравтодор", если там вся техника частной фирмы "Автомагистраль-Юг" ???
На горбатому запорожці я і сам у свій час їздив !
трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение.Источник: https://censor.net/ru/p3274799
Тому Тема мала мати назву : Такі машини їздили тут після будівництва цієї траси