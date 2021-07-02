Пробег ретрокаров прошел на отремонтированном участке "Дороги единства" в Днепропетровской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области на отремонтированном участке "Дороги единства" - М-30 Стрый - Изварино прошел пробег ретрокаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

По словам директора Департамента развития дорог Андрея Ивка, отремонтированный участок дороги и часть автомобилей - ровесники: трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение. Все автомобили-участники пробега выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Самая старая машина сошла с конвейера в 1961 году, а сама младшая - в 1989 году.

Отмечается, что владельцы автомобилей могут выпускать свои транспортные средства только на дороги с качественным покрытием.

Ивко отметил, что за годы существования дорога несколько раз меняла название. В 1988 году она имела индекс М-21 Волгоград - Кишинев.

Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км.

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"Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-ой годовщине независимости страны", - отметил он, добавив, что после освобождения украинских земель дорога будет восстановлена ​​до самого Изварино.

Крометого, в "Укравтодоре" ожидают, что транспортный поток на участке после ремонта возрастет вдвое: с 20 тыс. до 40 тыс. транспортных средств в сутки.

Через Днепропетровскую область пролегает 299,9 км Дороги Единства М-30. В рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы по всей протяженности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги, в частности Богуславский путепровод в Павлоградском районе.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что маршрут М-30 объединит две дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка- Луганск-Изварино. Значительная часть трассы будет проходить именно через Днепропетровскую область.

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