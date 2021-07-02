Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки, подвергая опасности мирных жителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С начала суток противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов из временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.









Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.