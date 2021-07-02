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Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска второй день подряд обстреливают жилой сектор Авдеевки, подвергая опасности мирных жителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 01

"С начала суток противник семь раз открывал огонь в направлении Авдеевки из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов из временно оккупированных населенных пунктов Спартак, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 02
Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 03

Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 04
Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 05

Во время двух обстрелов мины и снаряды попали в частные дома и разрушили несколько домохозяйств. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет", - говорится в сообщении.

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Оккупанты второй день подряд из артиллерии и минометов обстреливают жилой сектор Авдеевки, - пресс-центр ОС 06

Отмечается, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (27225) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
и никто это не видит кроме Украины. Вот когда начнут обстреливать в ответ по сепарскому жилому сектору, тогда и европа увидит и услышит.
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02.07.2021 17:50
+3
а шо главком? отписался в твиттере?
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02.07.2021 17:39
+3
в твиттере он писать не станет, а то сразу за воротник напихают.
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02.07.2021 17:48
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Да пох,парад и каблуки важнее.
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02.07.2021 17:32 Ответить
а шо главком? отписался в твиттере?
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02.07.2021 17:39 Ответить
в твиттере он писать не станет, а то сразу за воротник напихают.
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02.07.2021 17:48 Ответить
и никто это не видит кроме Украины. Вот когда начнут обстреливать в ответ по сепарскому жилому сектору, тогда и европа увидит и услышит.
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02.07.2021 17:50 Ответить
А в ответ тишина!
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02.07.2021 17:59 Ответить
спецы есть и знают шо делать так ДАЙТЕ ГАДАМ!
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02.07.2021 18:23 Ответить
западным партнерам пора открыть глаза на весь этот беспредел.
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02.07.2021 19:36 Ответить
все они и так знают. получше нас. им разведка доносит
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02.07.2021 20:01 Ответить
преЗЕдент же сказал .какая разница обстреливают или нет. главное асфальтировать и осветить.
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02.07.2021 20:00 Ответить
требую выдать мирным людям миномет тоже и вагон мин
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02.07.2021 22:11 Ответить
Спросите местных, кто их обстреливает
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02.07.2021 23:45 Ответить
 
 