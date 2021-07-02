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Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Ривном задержали организатора наркогруппировки, которая продавала контрабандный кокаин из стран Латинской Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в нашу страну. Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ривненской и Волынской областей. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Во время спецоперации в Ривном задержали лидера группировки при попытке сбыта партии наркотиков. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться с места преступления.

В ходе обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли:

- подготовленную к сбыту партию наркотиков;
- 3 единицы огнестрельного оружия;
- технические устройства для блокировки радиосигнала;
- деньги, полученные преступным путем.

Следователи СБУ сообщили организатору группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 и по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 в. 2 ст. 305 (подготовка к контрабанде наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий-контрактник продавал наркотики через Telegram-канал в Харькове, - военная контрразведка

Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 01
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 02
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 03
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 04
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 05
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ 06

Автор: 

наркотики (2145) Ровно (529) СБУ (19908)


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Топ комментарии
+8
по теме)))) как бы
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы... а то вдруг дождь.
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02.07.2021 18:18
+6
контрабандным - низззя!
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02.07.2021 17:56
+4
А как же слуги?
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02.07.2021 17:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
контрабандным - низззя!
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02.07.2021 17:56 Ответить
а есть легальный?
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02.07.2021 21:05 Ответить
А как же слуги?
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02.07.2021 17:59 Ответить
пока на грибах посидят
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02.07.2021 18:02 Ответить
Продам кокаин, официально, низкие цены, лучший диллер.
Обращаться в ОПУ к ЗЕПЕ.
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02.07.2021 18:01 Ответить
Вавиного кур"єра пов"язав літінант Баканов.
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02.07.2021 18:06 Ответить
А чего удивляемся? В Ривному уже лет 5 есть бар Эскобар с мордой главного наркобарона планеты на фасаде и всем до дупы. Маємо те, що маємо=)))
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02.07.2021 18:07 Ответить
А зачем футболку задрали еще бы туселя на бошку натягули. Беспредел
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02.07.2021 18:12 Ответить
по теме)))) как бы
***
большую партию гашиша
вчера накрыли в морпорту
вот и прекрасно что накрыли
и молодцы... а то вдруг дождь.
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02.07.2021 18:18 Ответить
занюхивать амфетамином
коньяк конешно моветон
амфетамином можно водку
для коньяка есть кокаин
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02.07.2021 19:15 Ответить
контрабанда это плохо. нужно завозить официально...
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02.07.2021 18:28 Ответить
ОПА залишилася без дози чи дилер ціну підняв?
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02.07.2021 18:31 Ответить
Коксопузик
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02.07.2021 20:29 Ответить
Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ

==============================
надо было легально торговлю оформить.Платить налоги,сертифицировать товар.А так-посадят за контрабанду.
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02.07.2021 20:59 Ответить
Судя с названия главный меседж и ужас содеянного в слове -контрабанда.В назидание всем контрабандистам!
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02.07.2021 21:00 Ответить
Ота ***** на четвертому фото тільки діткам бавитися
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02.07.2021 22:59 Ответить
💀и тут
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03.07.2021 13:56 Ответить
 
 