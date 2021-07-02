Организатор наркогруппировки, торговавшей контрабандным кокаином из Латинской Америки, задержан в Ривном, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Ривном задержали организатора наркогруппировки, которая продавала контрабандный кокаин из стран Латинской Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в нашу страну. Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ривненской и Волынской областей. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Во время спецоперации в Ривном задержали лидера группировки при попытке сбыта партии наркотиков. Злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться с места преступления.

В ходе обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли:



- подготовленную к сбыту партию наркотиков;

- 3 единицы огнестрельного оружия;

- технические устройства для блокировки радиосигнала;

- деньги, полученные преступным путем.

Следователи СБУ сообщили организатору группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 и по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 в. 2 ст. 305 (подготовка к контрабанде наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

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