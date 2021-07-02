"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Министерства обороны прошла акция протеста против участия в параде ко Дню Независимости "коробки" женщин- военнослужащих на каблуках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.





Организаторы акции считают, что руководство ВСУ тянет за собой весь шлейф советских "стандартов", предлагая женщинам-военным просто быть красивыми. "Подобной практики нет ни в одной армии стран-членов НАТО. Считаем недопустимым превращение военного парада в сексистское шоу", - подчеркнули участницы протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО







"Требуем от Министерства обороны отменить использование каблуков для женщин-военных! Украинские женщины в армии до сих пор не имеют формы, бронежилетов, необходимого медицинского обеспечения. Не скрывайте за каблуками реальность!", - говорится в завлении участников акции.

Также читайте: Туфли на каблуках для парада закупили по 650 грн за пару, - Минобороны





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.