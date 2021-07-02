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"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Министерства обороны прошла акция протеста против участия в параде ко Дню Независимости "коробки" женщин- военнослужащих на каблуках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 01
Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 02

Организаторы акции считают, что руководство ВСУ тянет за собой весь шлейф советских "стандартов", предлагая женщинам-военным просто быть красивыми. "Подобной практики нет ни в одной армии стран-членов НАТО. Считаем недопустимым превращение военного парада в сексистское шоу", - подчеркнули участницы протеста.

Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каблуки являются частью парадной формы женщин-военнослужащих: на параде они будут идти в парадной форме одежды, - Минобороны. ФОТО

Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 04
Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 05
Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 06

"Требуем от Министерства обороны отменить использование каблуков для женщин-военных! Украинские женщины в армии до сих пор не имеют формы, бронежилетов, необходимого медицинского обеспечения. Не скрывайте за каблуками реальность!", - говорится в завлении участников акции.

Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 07

Также читайте: Туфли на каблуках для парада закупили по 650 грн за пару, - Минобороны

Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 08
Парад - не сексистское шоу, - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих 09

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

акция (2425) женщины (886) Минобороны (9339) оборона (5208) парад (634) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+22
"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих - Цензор.НЕТ 3346
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02.07.2021 20:32
+17
Как можно пускать девчат маршировать на каблуках по неровному асфальту ? Это будут подвёрнутые ступни и порванные связки
Сразу видно , что старый совок вообще не понимает проблемы и страданий военных
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02.07.2021 20:35
+17
В ЛАПТЯХ ХОДЯТ КАЦАПЫ 😀😀😀
Вот парад украинок несколько лет назад
Где вы видите старорежимную одежду?

"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих - Цензор.НЕТ 2523
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02.07.2021 20:45
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Правила форума Совет форумчан
А в будни - обед с мамой.
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02.07.2021 20:25 Ответить
і знову про бариг:

Житомирською фірмою «Дім взуття «Б. Ніколас» володіє і керує киянка Анна Володимирівна Блонська. У 2015 році особа такими ПІБ https://www.work.ua/resumes/2419168/ шукала роботу менеджера.
Фірма прописана за однією адресою з ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» Юрія та Дмитра Блонських, якому https://bnicholas.prom.ua/ належить торгова марка взуття «B.Nicholas». Там раніше знаходилось нині ліквідоване ДочП «Крок-Торг» припиненого ВАТ «Крок». Засновником останнього у держреєстрі зараз значиться Фонд держмайна, а власниками істотної участі - Лоредана Де Гасперін, Анна, Сільвія та Вірджиніо Фіданца з Італії.
Юрій Блонський також володіє ТОВ «Баранівська взуттєва фабрика». - https://nashigroshi.org/2017/11/07/talan-i-zhytomyrtsi-podilyly-67-miljoniv-politsiji-na-cherevyky-za-novym-tehopysom/
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02.07.2021 20:26 Ответить
...вони навіть аватарку не змінили на сайті https://b-nikolas.business-guide.com.ua/

"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих - Цензор.НЕТ 9324
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02.07.2021 20:26 Ответить
Молодці!
Дайте цим старперам нове бачення жінки в армії.
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02.07.2021 20:26 Ответить
вижу ты из меньшинств, ты точно не совместим с армией, хотя большинство в армии не место, военный человек в первую очередь дисциплинированный профессиональный убийца, это только пару тысяч, те самые в первых рядах. А все остальные просто лишние или обслуживающий персонал.
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02.07.2021 20:34 Ответить
ну грубо говоря тот кому нравится убивать, как "вагнеры" или твой любимый однофамилец-мясник, вампир.(или не особо любимый? - маловато уничтожил?)
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02.07.2021 22:10 Ответить
в первую очередь военный это дисциплинированный профессиональный убийца со стойкой психикой, который не отягощает себя произошедшим. Вы много иллюзий в себе содержите, которые просто тупы и опасны для функционирования боеспособной армии. По поводу моей фамилии, она давно существовала и я вам обращаюсь как к человеку, а не аноним, как у вас. Думаю вы поняли свою ошибку и немного адекватней посмотрите на тему армии
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06.07.2021 19:39 Ответить
проехали - убийца значит - че тогда я не так сказал?
или вагнеровец вас режет не морщась, после того как зарезал у вас на глазах ваших всех - это что - это доблесть шоле?
я понял давай на ты, шо ты в виду имел - в массовой армии, попадаются 5% тех кто стреляет в цель и так далее. но ты мысль то не досказал, за шо я и зацепился, но не зря - ведь из якутов тоже там хотели убивать и процент был норм., но наши их немного опустили.
так шо в принципе, как сказал Сралин - армия должна атаковать, так шо можно вычислить по перемещениям частей - какие и куда зашли, вот так вот. щас, Таран звонит, дивизию разворачиваем, ну, то есть 5 бригад, алло?
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06.07.2021 19:57 Ответить
вы ошибаетесь насчет вагнеровцев, это обычные наемники, там профессионализмом и дисциплиной и не пахнет. Вот ты упомянул "наши их немного опустили", вот действие профессионалов, да они убийцы, дисциплинированные профи. Ваше идеи опасны в боевых действиях.
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06.07.2021 21:22 Ответить
туда идут как раз либо отслужившие, либо очень кому "не пахнет".
идеи такие любой щенок в ютубе скажет - если туда преим. принимают служивых. Влн, Вольнов даже обосрал двух - заставил поехать на Крым.
а то шо наши опустили их - ну да, дали немного. кадыровцы даже молитовники роняли, убегая - так что, вы внук как вы сказал гей консрантиныча? иначе бы радовался.
да не оправдывай этих тварей то. я тоже иногда думаю - ну было бы жалко когда Трамп их месил, но как бы они враги - это как жалеть сралинскую армию под Дубно - размолотили этих тварей - ну и ок))
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06.07.2021 21:38 Ответить
Вам мало дівчат на каблуках? Тоді Шмаркля ще й прутнем на роялі збацає,Воно в Зебанутих таке,й гарне,й активне.
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02.07.2021 20:28 Ответить
Эти женщины явно чего-то другого хотят.
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02.07.2021 20:32 Ответить
Шо за дебилы раскручивают эту шнягу с туфлями!?
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02.07.2021 20:30 Ответить
Видимо это вопрос жизни и смерти в сегодняшних условиях
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02.07.2021 20:32 Ответить
Дебилы сидят в МО..Только начался скандал...минуту подумать, не лепить гнилые отмазки, переодеть курсанток в летние берцы и полевую форму. И все
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02.07.2021 20:38 Ответить
А для чого потрібна ПАРАДНА форма?
Мабуть для ПАРАДІВ?!!!
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02.07.2021 21:42 Ответить
Уважаемый Василий! Тогда нужно ВСЕХ участников парада выпускать в ПАРАДНОЙ форме...Мужчин в аксельбантах и медалях..А так женщин на каблуках и в юбках а мужиков в "полевой" Думай..те..
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02.07.2021 21:58 Ответить
Ну тогда парадную форму нужно отменить по ненадобности, полевая форма рулит на все случаи жизни.
И кстати данную парадную форму ввели в 2017 году Полторак с Порошенко, так что все претензии к ним, за то что женщин не обули в кеды по ПАРАДНОЙ форме.
А насчет мужчин в аксельбантах, ну точно будут на параде и такие, по роду службы. Боевые подразделения будут при оружии в полевых формах, студентки военной академии в парадных формах.
У нас все эХсперДы по всем вопросам. Главное хай и вой поднять по любому поводу.
В 2020 не было военного парада - З-Р-А-Д-А!!!!!!
В 2021 году будет ПАРАД - еще больше ЗРАДА.
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03.07.2021 03:37 Ответить
"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих - Цензор.НЕТ 3346
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02.07.2021 20:32 Ответить
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02.07.2021 20:38 Ответить
Головком не той мультік проглядав - у Кіма жіночій батальйон пройшов без підбор!!!- а йому "тапці" для квартальної сцени вдебіліли "секретарки" срані!!!
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02.07.2021 20:33 Ответить
Как можно пускать девчат маршировать на каблуках по неровному асфальту ? Это будут подвёрнутые ступни и порванные связки
Сразу видно , что старый совок вообще не понимает проблемы и страданий военных
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02.07.2021 20:35 Ответить
В ЛАПТЯХ ХОДЯТ КАЦАПЫ 😀😀😀
Вот парад украинок несколько лет назад
Где вы видите старорежимную одежду?

"Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих - Цензор.НЕТ 2523
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02.07.2021 20:45 Ответить
это полевая форма
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02.07.2021 20:46 Ответить
Ну и что ? Если она более функциональная , то в ней и надо участвовать в параде

24 августа в Киеве во время парада по случаю Дня Независимости Украины зрители овациями встретили женщин-военнослужащих, которые впервые участвовали в этом событии. Министр обороны Украины Степан Полторак поприветствовал будущих офицеров украинских Вооруженных сил словами "Слава Украине!", в ответ военные ответили "Героям слава!". Эти лозунги впервые используют на военном параде в честь Дня Независимости.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/vo-vremya-parada-v-kieve-ovaciyami-privetstvovali-zhenshchin-*******-video-320168.html
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02.07.2021 20:49 Ответить
7 лет войны, полевая как раз подойдет
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02.07.2021 22:10 Ответить
Покажите мне фото старого совка с военнослужащими-женщинами вообще на параде, мадемуазель.
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02.07.2021 20:41 Ответить
Зачем Вам фото старого совка Тарана с "военнослужащими-женщинами на параде"?
Вы знаете значение слова "мадмуазель"?
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02.07.2021 20:56 Ответить
Это я не Вам писал, а в ответ на фразу особы женского пола "что старый совок вообще не понимает проблемы и страданий военных". И старый совок это тот самый СССР, на секундочку.
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02.07.2021 21:05 Ответить
Я знаю что не мне, Вы просто хамите человеку. Зачем?
Тот Совок, который Вам померещился, он давно уже дохлый Совок.
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02.07.2021 21:09 Ответить
Я уже объяснял причину моего возмущения. Сейчас идет вопрос о подготовке к параду. Еще раз говорю!!! Этими возмущениями с тренировкой девчат с форменными туфлями под полевую форму достанется именно этим достойным девчатам. Они будут вынуждены носить берцы под полевую форму, сидеть в аудиториях, добираться на учебу и назад. Потому что поблажек в ношении туфель, не соответствующих полевой форме одежды им не дадут носить.
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02.07.2021 21:22 Ответить
То есть, Вы считаете что - это форма для парада, и на женщинах на параде будут не юбки, а вот этот вот пиксель? Это "форменные туфли", с такой высотой каблука? Вот этот цирк, предоставит им поблажки в ношении чего вместо берцев?
Это Израиль:
"Парад - не сексистське шоу", - під Міноборони протестували проти використання каблуків для жінок-військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9357
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02.07.2021 22:09 Ответить
Ну вот с чего Вы это взяли? Мухи отдельно, котлеты отдельно, ок? К полевой форме берцы, к парадной туфли. Еще раз повторяю; к полевой форме берцы. К парадной туфли, и это форменные. Девчата не закупали их оптом за свои деньги, а получили на складе. И вот к чему вопрос о "такой высоте каблука"? А просто привести форму одежды в соответствие с уставом нет проблем. После такой "помощи" от депутанток ВР.
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02.07.2021 22:35 Ответить
Ваше возмущение состоит в том, что этих женщин теперь заставят носить берцы с полевой формой? А как было раньше? А в чём проблема - они сказали что хотят носить эти "полученные на складе туфли" вместо берцев?
Вопрос о такой высоте каблука к тому, что - Вы считаете эти туфли форменной обувью, а не спецзаказом изготовленным для парада?
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02.07.2021 22:53 Ответить
Организаторы акции считают, что руководство ВСУ тянет за собой весь шлейф советских "стандартов", предлагая женщинам-военным просто быть красивыми.

А по мнению, внимание, участниц этой акции женщины-военнослужащие ВСУ не имеют права быть красивыми? Это точно женщины на этой акции были?
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02.07.2021 20:39 Ответить
Женщины дело тебе рагулю говорят. Если ты безмозлое не осилило послушать речь, то иди лечи мозги - у тебя проблема с концентрацией.
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02.07.2021 20:42 Ответить
Ух ты, защитник, зачет. Давай нежные ножки наших защитниц в берцы обуем, да и юбку согласно устава напялим, вот это они благодарны будут. Ну к примеру как тебе стринги и маечку-сеточку одеть, согласен?
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02.07.2021 20:47 Ответить
Чучело, пока мы служили в армии, ты под мамкиной юбкой прятался от повесток. Поэтому тебе не знать, что такое строевая подготовка. Лучше иди рассказывай про красоту ножек на каблуках таким же заднеприводным рагулям как и твой клоун презедент, мне это не интересно.
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02.07.2021 20:51 Ответить
С 1988 по 2019, а ты, сынок, сколько служил?
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02.07.2021 21:06 Ответить
О , ти знову за своє ? Враження таке що ти працюєш , чи служиш в МО , якимсь кадром, по відмиванню міністерства від лайна , в яке воно влазить . . Я вгадав , холоп таранівський ?
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02.07.2021 21:09 Ответить
на военной службе есть только военнослужащие, это дома можно быть дочкой мамой или сестрой.
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02.07.2021 22:13 Ответить
парадная форма должна быть парадной
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02.07.2021 20:40 Ответить
Правільна. Бєз параднай форми в параднає нє пускать!
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02.07.2021 20:42 Ответить
Чепинога, холера.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZUS16s5wvWEV8KIskUZ6B8hMzG5eBDv31ykSE9CuW0RMSDQfExp4m3YZcPYYweg_jALQIcTiXl7zemzzxS-v8WPuYscaXTNLQTBuxR-Xx76RcPkitGvnHjVQt_LnP1Vd-Fezv3CAfL8_AS77mk2VGiZ&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/# 7o itSpodhnerasorrSeds ·

Я думаю, буде справедливо, коли верховний головнокомандуючий, весь уряд, губернатори і вся фракція «слуг» будуть ходити в таких туфлях до кінця каденції.

В тому числі, й під час закордонних візитів. І ще Сергій Лещенко.

Як електронний браслєт. Знімати не можна. Під час сексу тоже. Незалежно від ролі в тому дійстві

Це дуже вигодно. Можна буде перед Байденом покласти нога на ногу, як Шарон Стоун
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02.07.2021 20:42 Ответить
Хоч я і люблю підбори і деякі можу дійсно взагалі не знімати, та в цьому питанні повна згода: нехай на них москальки та північні кореянки лазять, а краще - взагалі не лазять.
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02.07.2021 23:50 Ответить
заставли б шагать в берцах-сказали, шо клован измывается над украиночками)
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02.07.2021 20:46 Ответить
Зелю,Зелю,хай прутнем на роялі грає для них марш,Тоді пазл складеться
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02.07.2021 20:46 Ответить
ще про прутень разів з десять , щоб пайку подвоїли.
молодий ботяра, недосвічений
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02.07.2021 21:03 Ответить
Не подобається про прутень,то йди нхй.
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03.07.2021 14:41 Ответить
А чому ти пишеш українською, а нік російською? на лахті гальмують?
Взагалі мені подобається про вагіни , а тобі про прутень .
Три два раз
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03.07.2021 16:41 Ответить
В 2018-м, девки шагали на параде в удобной обуви и с оружием в руках и всем все нравилось. Так какого хера 24-го, дамы должны одевать каблуки и на них скакать, лишь потому что четырежды уклонисту от армии захотелось скопировать его любимую парашию?!
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02.07.2021 20:48 Ответить
Північну Корею!
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02.07.2021 20:59 Ответить
В Китае тоже на каблуках.
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02.07.2021 22:01 Ответить
Вступати куди?
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02.07.2021 21:05 Ответить
На лабутенах....
Ось один(!)каблук зламається ..і що буде з стрієм??
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02.07.2021 21:10 Ответить
Просто нужно уходить с арийского строевого шага, кому нужно это? Есть же и другие техники марша, не менее красивые
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02.07.2021 21:46 Ответить
Навибирали зелену мерзоту, так? Так дійсно, мушу визнати той факт, що серед моїх друзів (м. Київ) у 2019 році серед 10 за зелену блювоту голосувало 7. Як я їх від цього рішення не вмолював. А тепер - за цю зелену паскуду - 0. Тепер ці семеро - вчаться визнавати свої помилки. Ніхто з них горло за зелену мерзоту та зрадника України - не рве. Просто сиплють голову попелом... Бляха-муха!!!! Люди, українці - підніміть очі!!!
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02.07.2021 22:29 Ответить
Щось прибацаних фемок давно не було,появились.
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02.07.2021 23:32 Ответить
Я вот пытаюсь понять. Если бы женщин заставили маршировать в берцах, то это не было бы сексизмом? Ну там дискриминация, типа заставляют в мужской обуви. Думается мне что прицепились бы в любом случае, просто тогда бы зеркально. Кто-то все время и везде качает ситуацию, по любому поводу устраивают скандалы...пора уже спецслужбам заниматься и найти кто раскачивает воюющую страну.

Личного мнения в чем было бы лучше я не имею, так как не женщина и не думаю что должен что-то высказывать на эту тему.
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02.07.2021 23:58 Ответить
Это Сопля,то воюет,али Дерьмак?
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03.07.2021 14:43 Ответить
Ты на диване воюешь. Пружины повылазили,твое говно с тобою в сраке борется
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04.07.2021 09:38 Ответить
У нашої армії, як у медалі - дві сторони. Одна, це люди, що ризикуючи життям, захищают нашу країну. Вони в неможливих умовах роблять невожливе. А інша сторона, це штабні, розгодовані генерали, які мають можливість щось зробити для армії. Але роблять що завгодно, тільки не те, що потрібно... Ось тільти добре вони розрулюють фінансові потоки до своїх кишень.
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03.07.2021 07:27 Ответить
А кролікі з прапорцями маршируватимуть?! А ЛГБТ-квадратик?! Невже буде скучна традиційна ваєнщиина? Как-то нє па-квартальскі.... Коли хлопці просто пройшли столицею було якось ... чесніше.. А тут зе абсолютно правильно(для себе) вирішило, що якщо п'янки не минуть, то нада її очолить. На каблуках.
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03.07.2021 08:01 Ответить
Я вважаю, що така фігня, як "строевой шаг" має бути вилучена з стройової підготовки це все совковий пережиток і виглядає скоріше не урочисто, а - КОМІЧНО... В більшості армій світу - довільне крокування в стою і це, як на мене набагато краще... пересування жінок в стою, в парадній формі( якщо підбори затверджені як елемент), має бути - вільним кроком.
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03.07.2021 10:35 Ответить
Зараз у всьому світі жінки взагалі відмовляються від підборів. Жінку на підборах рідко можна побачити. Навіть на весілля молодь і середнього віку у кросовках приходять. Тенденція така, що взуття має бути зручним. Підбори залишаються домінувати у борделях. А ідіоти хочуть заставити марширувати жінок-військовослужбовців у підборах. Це вже признак дебілізму начальників і вони навіть тільки за це мають бути безжально звільнені з роботи.
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03.07.2021 10:57 Ответить
Підбори запровадили в 2017 році.
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04.07.2021 23:26 Ответить
Чтоб не было споров нужно одеть в кирзу.
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03.07.2021 11:46 Ответить
Причины падения рождаемости налицо...
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03.07.2021 12:18 Ответить
Напевно прийшов час вводити для жінок обов'язкову строкову службу.
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03.07.2021 16:39 Ответить
Если всё останется как сейчас - то придётся
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03.07.2021 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E85xP9RDi9U&list=TLPQMDcwNzIwMjFNODa4p8fFnw&index=3
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07.07.2021 12:45 Ответить
 
 