РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8092 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
16 404 16

Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...и Шариков останется символом навсегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Шоу "Деолигархизация"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Железняк о законопроекте Зеленского по борьбе с олигархами: Это только красивый тизер, рассчитанный на большие кассовые сборы. ВИДЕО

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...по приколу

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Время перемен

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Ньюанс

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Сказка "Про один народ"

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

У каждого своя дорога...

Шоу Деолигархизация, Сказка Про один народ, время перемен. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Народ и Путин

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) олигарх (1026) путин владимир (31287) фотожаба (14405) Кива Илья (398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2120
показать весь комментарий
02.07.2021 23:40
+22
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5742

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 52 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показать весь комментарий
02.07.2021 23:32
+17
https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1410601403110739977 1 июл.

З НБУ йдуть керівники та ключові працівники наступних департаментів:
- Ліцензування
- Управління ризиками
- Супроводження кредитів
- Фінансової стабільності
- Виїзних перевірок
Вони не готові виконувати злочинні накази команди Зеленського.

Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 552
показать весь комментарий
02.07.2021 23:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не жарт: На Єдиному казначейському рахунку на 1 липня всього => 10,397 млрд. грн.
Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
показать весь комментарий
02.07.2021 23:18 Ответить
https://twitter.com/pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt Аптечні спостереження https://twitter.com/pharmazzzevt @pharmazzzevt https://twitter.com/pharmazzzevt/status/1411050464645423107 29 мин

Більш ніж скандал навколо підборів, мене турбує тиша навколо законопроекту 5600.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:23 Ответить
Нацбанк України кричить "рятуйте!". Найсміливіші жертвують кар'єрами. Що далі?
https://www.youtube.com/watch?v=bwvMlgjXsLM&t=618s
показать весь комментарий
02.07.2021 23:33 Ответить
Невже все вичерпали на святкування Дня Незалежності, на мільярд дерев і інші амбітні проекти чи вже не миші, а щурі "прогризли" Бюджет?
показать весь комментарий
03.07.2021 07:49 Ответить
не тільки дві ноги ліві, а і манікюр на 21 пальці.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:22 Ответить
Та ще й зламана передня права лапа.
Хто ж це так познущався з герба?

Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4958
показать весь комментарий
03.07.2021 06:30 Ответить
Як хто? Звісно, що любителі приколів.
показать весь комментарий
03.07.2021 07:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1410601403110739977 1 июл.

З НБУ йдуть керівники та ключові працівники наступних департаментів:
- Ліцензування
- Управління ризиками
- Супроводження кредитів
- Фінансової стабільності
- Виїзних перевірок
Вони не готові виконувати злочинні накази команди Зеленського.

Шоу "Деолигархизация", Сказка "Про один народ", время перемен. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 552
показать весь комментарий
02.07.2021 23:28 Ответить
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5742

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 52 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показать весь комментарий
02.07.2021 23:32 Ответить
Шоу "деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2120
показать весь комментарий
02.07.2021 23:40 Ответить
Цінності порохоботів і цінності зебидла73%.

Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1518
показать весь комментарий
03.07.2021 01:34 Ответить
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4437
показать весь комментарий
03.07.2021 05:49 Ответить
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5192
показать весь комментарий
03.07.2021 08:48 Ответить
Шоу "Деолігархізація", Казка "Про один народ", час змін. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3794
показать весь комментарий
03.07.2021 11:46 Ответить
 
 