"Успехи ГФС видны уже невооруженным глазом", - журналист Плинский о торговле безакцизными сигаретами по 28 грн с раскладок в Киеве. ФОТОрепортаж
Возле станций метро, в частности возле метро "Левобережная", начали появляться раскладки с продажей сигарет без акцизной марки.
Об этом в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Успехи ГФС и Вадима Мельника в борьбе с нелегальным рынком сигарет видны уже невооруженным глазом.
Раньше возле метро "Левобережная" сигаретами торговали только бабушки, а вот недавно появилась и новомодная раскладка с продажей сигарет без акцизной марки.
Например, Lifa от Львовской табачной фабрики Григория Козловского стоит всего по 28 грн./пачка.
И это при том, что акциз на пачку сегодня 29 грн.
До полной победы над нелегальным табачным рынком остались считанные дни.)" - пишет журналист
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Люблю идиотов, у них всё просто. Как в "офисе простых решений"
Якщо звісно не рахувати декілька цигарок підлітком.
Мой рецепт
Таблетки Табекс с месяц и гипноз в виде аудиокниги Ален Кар -Как бросить курить ..Вы сбросите с себя эти цепи только назад неоглядывайтесь оно этого не стоит ...
Скоро на розкладках з'являться і банкноти по 500 і 1000 грн.
Дебіли, ви перемогли.
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! (Поле чудес)
Політична діяльність
У 2003 році на довиборах до Львівської міської ради від Винників, які відбулися через неочікувану смерть депутата Андрія Можаровського, Григорій Козловський був обраний депутатом як член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів .
З 2015 року депутат Львівської міської ради 7-го скликання від політичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «Блок Петра Порошенка "Солідарність"» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
Ще подивиться , подумає , ... та депутатом від "Слуг" стане
1. Кацапські свинособаки - то нормально.
2. Містечкові ідиоти, що при кожній згадці за тютюн починають волати "брасайте курить, врєдна.."
Яка твоя свиняча справа до того, палю я чи ні?
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Хоча, 28 грн. за пачку цигарок - теж дорого.
І невідомо, що за лайно там накручене.
Багато років як купую тютюн на кілограми та палю люльку.
Чиста віржинія голд.
Набагато краще та набагато дешевше.
А якщо ще й самому вирощувати, о.....
Тут - сигарети блоками дешево - погано
А я говорю - це добре