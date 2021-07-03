"Успехи ГФС видны уже невооруженным глазом", - журналист Плинский о торговле безакцизными сигаретами по 28 грн с раскладок в Киеве. ФОТОрепортаж

Возле станций метро, в частности возле метро "Левобережная", начали появляться раскладки с продажей сигарет без акцизной марки.

Об этом в Facebook сообщает журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Успехи ГФС и Вадима Мельника в борьбе с нелегальным рынком сигарет видны уже невооруженным глазом.

Раньше возле метро "Левобережная" сигаретами торговали только бабушки, а вот недавно появилась и новомодная раскладка с продажей сигарет без акцизной марки.

Например, Lifa от Львовской табачной фабрики Григория Козловского стоит всего по 28 грн./пачка.

И это при том, что акциз на пачку сегодня 29 грн.

До полной победы над нелегальным табачным рынком остались считанные дни.)" - пишет журналист

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС









