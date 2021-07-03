Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с футболистами украинской сборной накануне матча с Англией и выразил им свою поддержку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас - один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтоб вы ни на минуту не забывали: с вами на поле - 40 миллионов украинцев! ", - написал президент.
От том, как сборная Украины готовится к историческому четвертьфиналу с Англией на Евро-2020, рассказывается в сюжете на канале vZbirna.
Главный тренер команды Андрей Шевченко, вице-капитан Александр Зинченко и защитник Сергей Кривцов дали оценку сопернику перед матчем в Риме.
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У роздягальні збірної України перед грою з Англією.