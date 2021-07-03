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Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с футболистами украинской сборной накануне матча с Англией и выразил им свою поддержку.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас - один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтоб вы ни на минуту не забывали: с вами на поле - 40 миллионов украинцев! ", - написал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призывает украинцев записывать видео в поддержку футбольной сборной. ВИДЕО

Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии 01
Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии 02
Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии 03
Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии 04

От том, как сборная Украины готовится к историческому четвертьфиналу с Англией на Евро-2020, рассказывается в сюжете на канале vZbirna.

Главный тренер команды Андрей Шевченко, вице-капитан Александр Зинченко и защитник Сергей Кривцов дали оценку сопернику перед матчем в Риме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20444) сборная по футболу (296) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+59
А оце фігово...
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03.07.2021 11:23
+34
Чооорный гундосый ,приносящий толк несчастье ...
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03.07.2021 11:23
+31
Нада пірістать стрілять забівать.
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03.07.2021 11:24
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если б только нам сегодня повезло!!!
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03.07.2021 15:58 Ответить
Можете смело ставить на Англию, хоть денег выиграете)
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03.07.2021 16:27 Ответить
Краще б він шаурми поїв.
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03.07.2021 18:00 Ответить
говнокомандувач-уклоніст, тут, на Сході України "Від початку доби 3 липня ворог 8 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм, - штаб ООС", а ти, блд, витрачаєшь дорогоцінний для нормАльного президента (та не для тебе) час, годинами організовуючі різні шоу для тупого лохтората для підтримки чи то штанів чи то обвислого рейтингу..
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03.07.2021 18:46 Ответить
Хотел на халяву примазаться к победам сборной для поднятия СВОЕГО рейтинга, но не тут-то было. Получилось наоборот.
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03.07.2021 23:45 Ответить
Бедоносец
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03.07.2021 18:55 Ответить
І це люта правда! Тільки прочитав це повідомлення(дивитися гнусяве чмо не можу), відразу зрозумів, що збірна України програє.....
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04.07.2021 01:08 Ответить
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії - Цензор.НЕТ 4439
У роздягальні збірної України перед грою з Англією.
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03.07.2021 20:14 Ответить
Нужно было перед пацанами Херли на рояли сыграть, может хоть поржали как с дурака. А вообще это плохой знак. Везде где "это" суёт свой нос там и проблемы. Как дурной талисман.
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03.07.2021 21:08 Ответить
Зелёная мразь по контроль свой взяла?Проигрыш обеспечен....
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03.07.2021 21:27 Ответить
Гандосик накаркал ...
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03.07.2021 21:30 Ответить
пропала игра......
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03.07.2021 23:02 Ответить
просрали. зеля недоразумение....
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03.07.2021 23:24 Ответить
Зеленський поспілкувався з українською збірною із футболу перед матчем зі збірною Англії - Цензор.НЕТ 1001
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03.07.2021 22:57 Ответить
2:0........ ****** бедоносец
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03.07.2021 23:09 Ответить
уже 3:0 поздравитель ****
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03.07.2021 23:14 Ответить
Да!! Если бы эта Зелёная падаль не лезла со своим хрипатым хрюканьем и не общалась с командой...такого позора не было бы. БЕДОНОСЕЦ своё дело сделал!! Даже нет сомнения!!
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03.07.2021 23:15 Ответить
Полный разгром, шансов уже нет, но надо хоть 1 гол забить чтоб не всухую продуть.
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03.07.2021 23:23 Ответить
Позорная игра. Защиты нет от слова совсем, играть не хотят даже не бегают. Только стоят или ходят. Как будто каждому дали по 1 миллиону долларов за проигрыш. А вообще было понятно, что они обречены на провал по их надменной реакции на наших болельщиков. Даже не помахали, а полный игнор, звездная болезнь. Англичане успешно опустили их на землю.
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03.07.2021 23:42 Ответить
***** гнусавый
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03.07.2021 23:42 Ответить
Уже 4:0 проигрывают Англии. Спасибо, Зеля
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03.07.2021 23:44 Ответить
Зелена хрипуча потвора, Володя-бідоносець, свого домоглася. Тьху, мерзота... Настрій гидотний, як і герой цієї статті.
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03.07.2021 23:49 Ответить
****, лучше бы не говорил!
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04.07.2021 00:44 Ответить
какая пидстунейшая зрадулька.
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04.07.2021 02:16 Ответить
ватники от радости уже в блевотине валяются - инфа 100)) портки хоть постирай
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04.07.2021 07:25 Ответить
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе "ватники от радости уже в блевотине валяются - инфа 100)) портки хоть постирай"
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04.07.2021 07:43 Ответить
КУРВА.
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04.07.2021 04:22 Ответить
краще б він своїм гнусавим голосом зі збірною України не балакав... поки не балакав - все було більш-менш... тільки побалакав - гаплик...
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04.07.2021 06:11 Ответить
Гундосик напутствовал сборную .Пока не вмешался этот недопреЗЕдент фортило!
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04.07.2021 08:22 Ответить
Краще, якщо би мовчав, а то наговорив на 0:4. Чи тепер санкції введе проти футболістів?
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04.07.2021 09:07 Ответить
Гнусно-гнусявый гнусный гнус. ГГГГ с Г+Г...
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04.07.2021 09:50 Ответить
Теперь это чмо пишет, что ему "НЕ СТЫДНО". А ему, вообще, хоть когда-нибудь за что-нибудь БЫЛО СТЫДНО??? Ни стыда, ни совести, ни морали, ни чести, ни знаний... ПУСТЫШКА... В Америке у спортсменов были липовые дипломы, т.к., вместо учёбы они играли за свой ВУЗ. Наши "типа шутники" точно также вместо учёбы изображали ржание за свои ВУЗы... Но там этих пустоголовых спортсменов не выбирают рулить страной, а этот урод с липовым дипломом забрался на трон и, что САМОЕ СТРАШНОЕ, притащил с собой толпу точно таких же ржащих тупых уродов... Партия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОФАНОВ... Бедная Украина!!!
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04.07.2021 09:57 Ответить
"Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии." и она тут же просрала 0 : 4.
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04.07.2021 10:12 Ответить
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