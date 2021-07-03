Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. Экологии государства нанесен ущерб почти 65,2 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попало почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры Одесской области.

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