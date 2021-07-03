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Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ сообщено о подозрении члену экипажа иностранного судна, из-за действий которого произошло загрязнение внутренних морских вод Украины. Экологии государства нанесен ущерб почти 65,2 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта "Южный". В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попало почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что из-за действий экипажа судна Украина понесла убытки почти 65,2 млн грн. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры Одесской области.

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Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ 01
Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ 02
Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ 03
Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ 04

СБУ (19916) экология (1608) Южный (82) Черное море (1481)


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Топ комментарии
+6
Иностранного, понятно? А то вдруг они обидятся? Толерастия накрывает.
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03.07.2021 12:21
+6
Классные тортики! Ням-ням!!!

Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ - Цензор.НЕТ 9552
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03.07.2021 12:28
+5
КОНТИ и "бисквитная фабрика" первіе в очереди на масло.
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03.07.2021 12:23
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К победе? К ПОБЕДЕ???!!!
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03.07.2021 12:27 Ответить
Пальмова олія не є забруднювачем екології тому СБУ просто тупо витрачає державні кошти на фейкові кримінальні провадження. За це потрібно зняти керівника УСБУ в Одеській області! Це тупий развод комерсантів на бабло!
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03.07.2021 12:58 Ответить
Классные тортики! Ням-ням!!!

Члену экипажа иностранного судна сообщено о подозрении из-за сброса в Черное море 8,5 тонн пальмового масла, - СБУ - Цензор.НЕТ 9552
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03.07.2021 12:28 Ответить
Занадто жирний.
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03.07.2021 12:57 Ответить
Это кому как. Но шикарный!
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03.07.2021 13:18 Ответить
Оформлення гарне, але багато не з"їси.
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03.07.2021 13:22 Ответить
А никто и не заставляет - другим больше достанется
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03.07.2021 13:26 Ответить
Тому, хто любить пальмову олію, класні, звичайно.
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03.07.2021 13:23 Ответить
И снова ты попал пальцем в просак
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03.07.2021 13:26 Ответить
Почему снова? Его ЗЕленый язык и палец всегда рядом, в анале бубочки.
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03.07.2021 15:32 Ответить
І не лише в тортиках, у всій кондитерській продукції усі виробники використовують цю отруту замість молочного жиру
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03.07.2021 14:49 Ответить
лучший торт - хочу!!
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04.07.2021 21:33 Ответить
Иностранного, понятно? А то вдруг они обидятся? Толерастия накрывает.
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03.07.2021 12:21 Ответить
КОНТИ и "бисквитная фабрика" первіе в очереди на масло.
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03.07.2021 12:23 Ответить
Ага. Если АВК не перехватит.
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03.07.2021 12:24 Ответить
какое загрязнение человеки пальмовым маслом питаются.
а рыбкам заподло ?
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03.07.2021 12:25 Ответить
Рыбки погибнут, они еще не вакцинированы
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03.07.2021 12:26 Ответить
опять "Ашот" ???
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03.07.2021 12:30 Ответить
Пальмовое масло едят рыбы и не загрязняет окружающую среду. Непроницаемой плёнки на воде не образует оно плавится при 54 градусах.
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03.07.2021 13:00 Ответить
А как они убытки подсчитали,просто интересно.
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03.07.2021 13:00 Ответить
От балды. Я с Инспекцией охраны Чёрного Моря последние 30 лет боролся , пока не ушёл на пенсию. Всё от балды. До 90-х годов у них были серьёзные дела по разливом нефтепродуктов, а потом они занимались только вымогательством взяток, надеясь, что люди не знают свойств веществ. Пальмовое масло и пальмовый стеорин абсолютно безопасны для окружающей среды и съедаются частично рыбками, а в основном чайками. Сопутствующий часто груз-кокосовое масло жидкое и образует плёнку на моской поверхности потому наносит ущерб окружающей среде.
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03.07.2021 15:16 Ответить
А рік розслідувати - це український стандарт? Мабуть обвинувачені не хочуть компенсувати представникам держави готівкою?
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03.07.2021 13:26 Ответить
наші менти ні на що не здатні, лише пиляти бюджетне бабло
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03.07.2021 14:51 Ответить
Их макнут рожей в их собственное гαβно специалисты из независимой лаборатории Запада. Самое большее на что они могут расчитывать на возмещение работ по отлавливанию масла в море если суммы от утилизации масла не покроют их.
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03.07.2021 15:20 Ответить
А, что, ПАЛЬМУХУ даже рыбки не едят???
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04.07.2021 12:47 Ответить
 
 