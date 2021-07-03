Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Андрей Таран по итогам встречи с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые примут участие в военном параде в день 30-й годовщины Независимости Украины, поручил рассмотреть возможность закупки экспериментальных моделей обуви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины

"Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.

Таран отметил, что руководство Минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, поскольку подобная практика до сих пор вообще отсутствовала, а также формой и обувью, которая соответствовала бы эргономическим характеристикам и удовлетворяла эстетические вкусы военнослужащих.

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Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.

Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.