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Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Андрей Таран по итогам встречи с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые примут участие в военном параде в день 30-й годовщины Независимости Украины, поручил рассмотреть возможность закупки экспериментальных моделей обуви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины

"Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада. Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, эргономичнее и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин", - говорится в сообщении.

Таран отметил, что руководство Минобороны сейчас практически с нуля организует надлежащее вещевое обеспечение именно военнослужащих-женщин: в первую очередь бельем, поскольку подобная практика до сих пор вообще отсутствовала, а также формой и обувью, которая соответствовала бы эргономическим характеристикам и удовлетворяла эстетические вкусы военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Парад - не сексистское шоу", - под Минобороны протестовали против использования каблуков для женщин-военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, накануне в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню Независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": На парад - на каблах. Как Минобороны превращает военный парад в "квартальское" дефиле. ВИДЕО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.

Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада 01
Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада 02
Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада 03
Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада 04
Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь на каблуках для женщин-военнослужащих на параде ко Дню Независимости

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Вечером 2 июля под Минобороны состоялась акция протеста против того, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в параде в обуви на каблуках.

Министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина требуют заменить обувь.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: 

женщины (887) парад (634) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+24
Потому, что дебилы у власти. Сначала накосячат, потом исправляют -- получается видимость актиивной работы. В 2018 все уже было продумано до них. Нужно было не изобретать велосипед, а просто тупо повторить.

Таран после встречи с курсантками поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для парада - Цензор.НЕТ 4725
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03.07.2021 14:33
+19
Баран тупоголовый, ничего не надо покупать, - все уже есть берцы-таланы!
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03.07.2021 14:11
+18
Таран - це звичайний злодій-мародер!
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03.07.2021 14:06
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Страница 2 из 2
Да, в армии мой 40,5 всегда неудобства доставлял. Да и выдавали, как говорится, что есть на складе вот и выбрал между 40 и 42 более близкий. Разношу, типа))) В один день "разносил", как говорится, дубовые шо капец. А еще наш одаренный командир штаны навыпуск запрещал носить, заправлять в голенище, а там этот дурацкий пластмассовый фиксатор шнурка нижней части штанин... Демисезонки классная тема, в дождь немного неудобно, вставки дождевую волу пропускали.
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04.07.2021 17:52 Ответить
Криваві мозолі Таланами? Що ти брешеш? За чотири роки я вбив вже чотири пари (одні зимові, двоє демисизонних і одні літні), зараз у мене ще три пари, ніколи не мав з ними ніяких проблем. По комфорту десь на рівні Лова, тільки не такі елегантні, кращі ніж будь яка з моделей М-Так.
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04.07.2021 17:31 Ответить
Да я искренне рад за тебя, поверь. Я же не говорю что не надо носить. А вот изящные девичьи ножки лучше не в берцы одевать для сидения в аудиториях, а в форменные туфли от повседневки. А теперь после этого скандала куриц из ВР нафига командирам частей идти на поблажки, если в любой момент фото будет выложено в сети?
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04.07.2021 18:02 Ответить
"Ізяшниє дєвічьі ножкі", в Таланах Бриз, будуть себе почувати набагато краще, ніж в тих формених хромових туфлях. Перевірено досвідом. Крім того, туфлі - це деталь "парадки", яка влючає в себе ще й вовняну спідницю та жакет. Так що, якщо ти хвилюєшся за дівчат, то х/б футболка, штани ( тут пропонувал 5.11, хоча M-TAC AGGRESSOR GEN II FLEX COYOTE BROWN дешевше і нічим не гірші) та берці - набагато комфортніше, хоч в аудиторії, хоч в полі.
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04.07.2021 18:39 Ответить
Девчата нашей части сами просили командира разрешить носить туфли вместо берц. Он разрешал, но если ждали вышестоящее начальство, то все одевали берцы, не надо мне рассказывать.
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04.07.2021 18:42 Ответить
Це якщо "ваша частина" знаходилась десь в великому місті, "дєвчата" були секретарками та телефоністками, а "туфлі" були цивільними, а не форменним лайном. Не розумієш? Це все тому, що ваша так звана "служба" до дійсно військової служби не має ніякого відношення.
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04.07.2021 18:49 Ответить
Что за привычка лезть в бутылку? Да, так звана служба в 204 бригаде тактической авиации, старший инженер по авиационному вооружению, 31 год календаря, два года уже как в запасе.
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04.07.2021 19:15 Ответить
А-а-а! Так у нас тут "профєсіональний воєнний"! Ну тоді вибачайте. Був сильно не правий! Вам звісно видніше...
Тільки в мене одне питання, а якого хріна я в 2014-ому, людина абсолютно цивільна (ну майже), поперся на війну, та ще й у власному комкє, берцях, і навіть з власною гвинтівкою? Можливо тому, що ваші дєвочкі на каблучьках, ні в жисть не добіжать до окопчика/бліндажа/погреба під час мінометного чи арт. нальоту? Та навіть до бомбосховища в ППД під час повітряної тривоги? Чи може ти мене спитаєш - який авіа-, арт- наліт, чи ракетний удар на сьомому році війни?!!!
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04.07.2021 19:55 Ответить
Юноша, я тебе не давал повода хамить. И убирать оппонента в бан привычка нервозных девиц на каблуках. Если ты был в АТО, то расскажи, где ты там видел девчат на каблуках?
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05.07.2021 01:28 Ответить
Юноша?!!! Ну судячи зі всього, різниця в віці в нас не велика. В бан? Кулю в лоб можу, а от "в бан" то не моє. Підбори в АТО? А крім АТО всюди можна? А нах нам така армія, воюючій країні? Задовбали такі "техніки" з совковим уявленням про армію. Хоча б раз такого виродка під 120-ки, щоб придурь з голови вивітрилась.
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06.07.2021 09:19 Ответить
Все просто Ватсон! Принимается загон, что без тендеров будут проходить закупки обмундирования для парада. Фирма "рога и копыта" уже спешит на помощь. Цена интереса для зе-уродов - 30%.
"здесь можно хорошо прибарахлится, и внукам хватит".
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03.07.2021 15:18 Ответить
Да я это так и вижу, только цена интереса не 30, а как минимум 73%.
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03.07.2021 15:21 Ответить
Лишь бы не было как 2018г. Остальное - мелочи. С ужасом вспоминается фильм "джентельмены удачи", когда его герои переоделись в женскую одежду. Хотя бы мужскую половину участников парада не переодели бы во что нибудь забористое. Все должно быть шоу, даже военный парад воюющей страны.
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03.07.2021 15:34 Ответить
а ведь действительно!!! у зелебобиков главное чтобы не было похоже на парад 2018 года
(уже пыталась зелешобло погнать отсебятину и выдать вместо парада, спасибо Ветеранам - прошли как надо!!)
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 3862

...
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03.07.2021 15:51 Ответить
Да, эта кроха была что-то. Бубочке точно фору даст.

Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 8454
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03.07.2021 16:04 Ответить
Парад військ - Марш Нової Армії з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відновлення Української Державності. 24 серпня 2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=qIYe1F-ehGw
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03.07.2021 15:49 Ответить
"Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму " Источник: https://censor.net/ru/p3274919 Ну еще бы .... Курсантки будут противоречить главнокомандующему ВСУ
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03.07.2021 16:22 Ответить
А своего ума у Тарана не хватило. И это Министр Обороны...
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03.07.2021 16:28 Ответить
Наверное, деньги совсем уже не на что потратить, кроме как на эксперементы
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03.07.2021 17:22 Ответить
какой военный институт? какие женщины? 90%этих девушек сразу после замужества или чуть позже после первой беременности бросают службу вообще!!! это безполезный перевод бабок!
да уберите их с парада вообще и на этом срач с каблуками и женщинами будет закончен!!!
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03.07.2021 17:55 Ответить
рожева мрія старих пердунів-совків Зелі та Тарана
Таран після зустрічі з курсантками доручив розглянути можливість закупівлі зразків експериментальних моделей взуття для параду - Цензор.НЕТ 187
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03.07.2021 19:02 Ответить
и поющего ректора Поплавского
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03.07.2021 19:34 Ответить
но онижє на каблах)))
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03.07.2021 21:31 Ответить
если бы анонимно проголосовала каждая - 99,9 -против маршировать на каблуках..
З.Ы. пусть старый маразматик сам парад на каблуках принимает...
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03.07.2021 21:58 Ответить
по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

при Порохе оказывается даже курсантки были умнее и красивее
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04.07.2021 00:31 Ответить
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