Sea Breeze-2021: Корабли постоянной морской группы НАТО прибыли в одесский порт. ФОТОрепортаж
В одесский порт 3 июля прибыли корабли постоянной морской группы SNMG2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым зашел флагман соединения - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591. Следом зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и был пришвартован у 20-го причала порта. Еще через час вошел третий корабль группы - румынский фрегат Regina Maria F222.
Накануне пришвартовался британский патрульный корвет Trent P224.
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https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО
Инженерно-технический состав кораблестроителей при совка наверняка был направлен из рашки ..
Я был на "Океане" в 1993 году...как они там все дрочили "васстанавить ссср"....
Все что увидел приятное, это "спуск" судна для отправки (к сожалению не в Украину) в Грецию ...а точнее подъем на воду из заливного дока