Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Кипр переживает мощнейший за более чем 40 лет лесной пожар, стране нанесен серьезный ущерб, заявил в воскресенье кипрский президент Никос Анастасиадис.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар", - приводят его слова западные СМИ.
Он отметил, что в результате пожара погибли люди, выгорели участки леса и земли. Также президент пообещал, что правительство незамедлительно окажет помощь пострадавшим и родственникам жертв.
Между тем, в МВД Кипра сообщили, что пожар привел к гибели в районе Ларнаки четырех человек, предположительно, граждан Египта.
Пожар начался в минувшую субботу и на фоне засушливой погоды распространился у подножий гор Троодос. По данным местных СМИ, по подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.
Италия и Греция направили на Кипр самолеты для помощи в тушении пожара. Также ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал прислать на остров два пожарных самолета: их прибытие ожидается в воскресенье.
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