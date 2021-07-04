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Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кипр переживает мощнейший за более чем 40 лет лесной пожар, стране нанесен серьезный ущерб, заявил в воскресенье кипрский президент Никос Анастасиадис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что в результате пожара погибли люди, выгорели участки леса и земли. Также президент пообещал, что правительство незамедлительно окажет помощь пострадавшим и родственникам жертв.

Между тем, в МВД Кипра сообщили, что пожар привел к гибели в районе Ларнаки четырех человек, предположительно, граждан Египта.

Пожар начался в минувшую субботу и на фоне засушливой погоды распространился у подножий гор Троодос. По данным местных СМИ, по подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.

Италия и Греция направили на Кипр самолеты для помощи в тушении пожара. Также ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал прислать на остров два пожарных самолета: их прибытие ожидается в воскресенье.

Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 01
Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 02
Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 03
Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 04
Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 05
Кипр столкнулся с сильнейшим за десятилетия лесным пожаром, уже есть погибшие 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Автор: 

Кипр (230) пожар (5959)


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Мля, там итак-то с деревьями не очень- ещё и последние сгорело. Одно можно сказать точно, это не сокрытие нелегальной вырубки, а реальное природное бедствие.
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04.07.2021 14:06 Ответить
21.06.2021 між Україною та Великою Британією на території останньої (на борту есмінця Королівського ВМФ) укладено договір про військове співробітництво.

23.06.2021 у територіальних водах України стався інцидент за участю есмінця Королівського ВМФ.

24.06.2021 Кіпр (юрисдикція Британських судів) на підтримку Великої Британії закрив перед крейсером ВМФ Російської Федерації свої порти.

03.07.2021 - найнебезпечніша пожежа на Кіпрі з людськими жертвами.

Звичайний збіг обставин.

Час все бачить.
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04.07.2021 15:49 Ответить
десь занадто заливає... а десь палає, бо нема вологи...
як це жахливо!
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04.07.2021 14:22 Ответить
кацапы на шашлыки выехали...
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04.07.2021 14:34 Ответить
с языка сорвал..
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04.07.2021 15:22 Ответить
Пусть турки помогут.
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04.07.2021 15:34 Ответить
Жах і сум.
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04.07.2021 16:23 Ответить
дякую тоби боже шо я не кипромоскаль
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04.07.2021 16:37 Ответить
 
 