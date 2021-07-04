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СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля в Украине провела тактико-специальные учения в Киеве, отработав механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в Хоральной синагоге Бродского в центре Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Главного управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

По легенде учений условные террористы захватили в заложники посла Израиля в Украине и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Фейсбуке киевского метрополитена, в связи с антитеррористическими учениями расположенная рядом с синагогой станция метро "Дворец спорта" не работала на вход и выход с 8.30 по 13.30 в воскресенье. При этом пересадка с этой станции на станцию "Площадь Льва Толстого" другой линии работала в обычном режиме.

СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева 01
СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева 02
СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева 03
СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева 04
СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева 05

СБУ (19924) синагога (44) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+14
Более важного объекта в Киеве, конечно, не нашлось. Главное - обеспечить безопасность пейсато-носатым. СБУ просто жалкие паяцы...
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04.07.2021 15:02
+14
ой вей...та шо у вас там опять...за кипиш ?
.СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева - Цензор.НЕТ 8112

...
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04.07.2021 15:17
+8
Против кукольного театра? Ничего.
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04.07.2021 15:06
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а был хороший кукольный театр.
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04.07.2021 19:44 Ответить
Театр отримав інше приміщення.
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04.07.2021 21:24 Ответить
а был хороший кукольный театр.
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05.07.2021 04:08 Ответить
В Києві 2 (два) театра ляльок - академічний (в центрі) та муніципальний (на лівому березі).
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05.07.2021 14:20 Ответить
а был хороший кукольный театр.
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05.07.2021 18:08 Ответить
так он и сейчас театр марионеток Бени Карабаса
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04.07.2021 23:50 Ответить
нет.
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05.07.2021 04:08 Ответить
Предлагаю следующие маневры провести в Святогорских местах---там было кстати ещё зимой и весной 14 г---чуть не божески кое что, монахи понаехали молодые и много очень, как гребцы выглядели, как штангисты ходили, щурились как при прицеле---и как то быстро грехи отмолив, другим кельи таким же освобождали. Лучше позже чем никогда в гости нагрянуть! То сильно уверовали в свои успехи.
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04.07.2021 20:52 Ответить
Это уже вторые учения или вторая новость Цензора на одну тему за двое суток?
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04.07.2021 21:53 Ответить
На синагозі напис -хабат любавічь! Так єта бєні кодла.
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04.07.2021 22:42 Ответить
особенно хорошо смотрится на фоне синагоги немецкая овчарка....
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04.07.2021 23:28 Ответить
СБУ щось знає ?
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04.07.2021 23:58 Ответить
СБУ в 2014 году просрало даунбас и лугандонию... но учения продолжает проводить... сколько же на них списывается пархатому хенералитету...
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05.07.2021 04:37 Ответить
А это таки не та синагога, на входе в которую ранее более глубокоуважаемый Вованчик Гройсман сообразил гешефт - организовал лоток для продажи колец вяленых, как бы, кальмаров (только то не кальмары)?
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05.07.2021 05:57 Ответить
а что, у нас еще сбу есть?
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05.07.2021 10:27 Ответить
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