СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля в Украине провела тактико-специальные учения в Киеве, отработав механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в Хоральной синагоге Бродского в центре Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Главного управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

По легенде учений условные террористы захватили в заложники посла Израиля в Украине и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Фейсбуке киевского метрополитена, в связи с антитеррористическими учениями расположенная рядом с синагогой станция метро "Дворец спорта" не работала на вход и выход с 8.30 по 13.30 в воскресенье. При этом пересадка с этой станции на станцию "Площадь Льва Толстого" другой линии работала в обычном режиме.









