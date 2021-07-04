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Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Частные домовладения и подвалы многоквартирных домов затоплены в нескольких районах оккупированного Крыма в результате ливней. Из села Куйбышево в Бахчисарайском районе эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщает главное управление МЧС России по оккупированному Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Глава" оккупационной администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова заявила журналистам, что есть угроза подтопления двух сельских поселений из-за выхода из берегов рек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Спасатели 4 июля эвакуируют жителей подтопленных домов села Куйбышево Бахчисарайского района.

Начальник главного управления МЧС России по оккупированному Крыму Аркадий Ожигин сообщил, что в населенном пункте подтоплено более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.

Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей 01
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей 02

Между тем дежурный синоптики сообщают, что до 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, где подтопило несколько сел.

Также смотрите: "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

Согласно данным метеостанции района, которая находится в поселке Почтовое, июльская норма осадков для региона составляет 49 мм.

дожди (229) Крым (26411) наводнение (461) потоп (336) Бахчисарай (72)


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Топ комментарии
+47
самоочищение территории природой
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04.07.2021 16:38
+20
Так это шо - и камней не дождутся? Рано ехать!
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04.07.2021 16:37
+16
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 1303
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04.07.2021 16:49
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Так это шо - и камней не дождутся? Рано ехать!
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04.07.2021 16:37 Ответить
там мало камней там известковые горы.
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04.07.2021 17:00 Ответить
А никто не обещал, что будет легко.
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04.07.2021 17:01 Ответить
известняк горы для камней якши !
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04.07.2021 17:38 Ответить
Ближайшие сутки полны новостей. Там опять пару месячных норм ожидается.
Очень за вас переживаем!

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 6590
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04.07.2021 17:44 Ответить
самоочищение территории природой
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04.07.2021 16:38 Ответить
Бахчисарайский район населяют в основном татары, которые всегда поддерживали Украину, так что не спешите ликовать!
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04.07.2021 16:45 Ответить
а никто и не ликует, природа не спрашивает кто там живет
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04.07.2021 16:47 Ответить
Ну,що там такого? Кацапстанська вата ще на парочку лярдів біднішою стане! Допоможе Криму "родная гавань",чи ні, але баранів козломордих на парочку лярдів зелені таки обдеруть під виглядом "допомоги " Криму
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04.07.2021 17:34 Ответить
Ваша справка-інформація не для дебілів. Їм все одно.
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04.07.2021 16:54 Ответить
Как ни прискорбно но это факт.... читая комментарии под статьёй про потом в Ялте становилось очень грустно.... Т.к. никто из ликовавших не понимал что в Крыму осталось очень много татар, которые всегда были и будут с Украиной. Надеюсь этот мудрый народ поймёт что в семье не без урода...
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04.07.2021 17:00 Ответить
Да и тут уже начался шабаш идиотов!
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04.07.2021 17:12 Ответить
Дід Панас насправді шпигун *****.
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04.07.2021 17:25 Ответить
Очень надеюсь что ты сейчас пьяный. Потому что становиться опасно жить среди дегенератов!
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04.07.2021 17:28 Ответить
Ты деструктивной бот *****.
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04.07.2021 17:32 Ответить
Завтра Ялту знов буде топити, запасайсь , хто може.
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04.07.2021 17:45 Ответить
ответ неправильный !

большинство в Бахчисарайском р-не "русские"
просто большее кырымлы живут в Бахчисарайском р-не, по сравнению с другими
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04.07.2021 17:46 Ответить
Дегенерат!
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04.07.2021 20:00 Ответить
я Вам сообщу, что в мире кроме дегенератов есть еще и генераторы.
а то, я вижу, вы совсем газет не читаете и слов из них не учите
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04.07.2021 23:16 Ответить
Причём клинический дегенерат...
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05.07.2021 06:21 Ответить
Визитку Яроша уже выловили в потоках?
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04.07.2021 16:40 Ответить
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 5198
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04.07.2021 16:45 Ответить
не нужно было все время жаловаться на нехватку воды
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04.07.2021 16:46 Ответить
Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей - Цензор.НЕТ 1303
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04.07.2021 16:49 Ответить
Собачку лише шкода
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04.07.2021 16:47 Ответить
ойц!..а в Писании всем, и андрофвков нвщадкам, нынешним руцке, было Создателем писано... Не убий!, Не укради!...но разгневали Создателя вурдалаки болотные, с кистенем и мешком по соседям по сей день мышкующие, отгребайте теперь!..пока воду для купели, а там и камни прилетят, как просили..
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04.07.2021 16:48 Ответить
Be careful what you wish for, it might come true.
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04.07.2021 16:52 Ответить
это не мои желания, это константация лишь фактов...ничего не появляется и не исчезает в никуда просто так...вор должен быть наказан и сидеть в зиндане..это констанстанта!..и пусть т будет так всегда!..а меру наказания, тому кто воровал и кто мешок держал, Создатель в данном случае, сам определит!
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04.07.2021 17:02 Ответить
Это их желания и они исполнились. Они хотели воды, и получили воды. Они заявляли "хоть камни с неба", и получили:

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 1459 Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 9204
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04.07.2021 17:04 Ответить
***
бойся желаний в злобе говоримых (с)
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04.07.2021 17:07 Ответить
и это лишь начало, Создатель, вора или убийцу наказывая, палкой не бьет..!
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04.07.2021 17:10 Ответить
А ще вони хотіли " умєрєть в рассии " . Попкорн купили . Чекаємо .
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04.07.2021 17:23 Ответить
вы не знаете как будет правильно пИхуй или *****??? да хотя какая в принципе разница
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04.07.2021 16:49 Ответить
Пишите ***** да не забанены будете, а там каждый прочитает в меру своей фантазии.
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04.07.2021 16:52 Ответить
Этот вопрос Киле Азирову, он в этом "эксперд".
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04.07.2021 17:13 Ответить
Божья кара,просили воды получайте,ворованое счастье не принесёт,и при Украине такой стихии не было
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04.07.2021 16:49 Ответить
Пусть запасаются, это им на год.
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04.07.2021 16:50 Ответить
муахахахахаха)
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04.07.2021 16:53 Ответить
В Крыму уцелеет всякой твари по паре...
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04.07.2021 16:51 Ответить
Да что там какая-то вода, детскиие забавы, вот уже уже камни с неба на подлете, как и просили крысчане.
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04.07.2021 16:56 Ответить
Гуся жалко.
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04.07.2021 16:57 Ответить
https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/isobaric/1000hPa/overlay=precip_3hr/orthographic=30.90,46.51,7264/loc=30.789,46.587 Марику, Николаеву, Херсону. Запорожью, Мелитополю приготовится...готовьте водные лыжи
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04.07.2021 16:58 Ответить
тихо лапоть , немцы в Подмосковье
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04.07.2021 17:01 Ответить
у нас только в понедельник , а в Ялте три дня подряд
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04.07.2021 17:08 Ответить
У нас просто рядом проходит...А Доброслав по идее должно топить...край тучи виден с балкона на Поскоте...
Ялту пусть топит, а в остальном крысму повыпадало и это плохо...я молился о пустыне...чтобы там поздыхали как пруссаки после приманки с борной кислотой
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04.07.2021 17:13 Ответить
никогда такого не было и вот опять
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04.07.2021 17:02 Ответить
А где же Гоблин на весельном фрегате с отрядом непринужденно плавающих вокруг него телохранителей?
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04.07.2021 17:02 Ответить
Это были крокодилы в масках, Гоблин от них "когти рвал".
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04.07.2021 17:14 Ответить
думаю это им на пользу
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04.07.2021 17:04 Ответить
Коли мільйони русскіх завезли в Україну, то перше, що вони зробили - убили тисячі українських священників і з церков поробили конюшні. Патамуша, бога нєт-бль !!!

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 546
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04.07.2021 17:10 Ответить
В українській мові нема слова"русскіх", ще за радянськіх часів було слово "росіяни", та "російська мова".
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04.07.2021 17:33 Ответить
Все правильно. Їх цей термін дратує більше.
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04.07.2021 19:11 Ответить
Просили воды...бойся своих желаний)
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04.07.2021 17:12 Ответить
ну на счет речек то Бельбек при осадках не так полноводен а Кокозка довольно опасная, особенно ниже в сторону Соколиного , она разливается до уровня большой реки и смывает все нахер.
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04.07.2021 17:15 Ответить
я думаю проблема с водой закрыта, не услышим больше от куйла...
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04.07.2021 17:15 Ответить
следующее я так понял вулкан
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04.07.2021 17:16 Ответить
После землетрясения.
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04.07.2021 17:19 Ответить
нет. землятресение(Большое Ялтинское) как в начале прошлого века. Последовательность была такой же.
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04.07.2021 17:19 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 12 сентября 1927 года
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04.07.2021 17:26 Ответить
Ладно уж Украина им была в тягость. Но зачем боженьку гневить? То засуха, то потоп. А дальше что, землетрясение?
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04.07.2021 17:18 Ответить
По классике вот список и последовательность:

Наказание кровью.
Нашествие жаб.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
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04.07.2021 17:22 Ответить
Завшивевшие хоть отмоются...
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04.07.2021 17:22 Ответить
лапти на колокольню залезут ,а мыться ни за что не будут
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04.07.2021 17:28 Ответить
Это вам навстречу помощь такая водой, как ***** гумконвоями.
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04.07.2021 17:27 Ответить
І знов відра та корита не підготували, а потім скиглити почнуть, що води нема...
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04.07.2021 17:29 Ответить
Водичка густа, навариста, і каменюки теж пре, бери поки Господь дає.
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04.07.2021 17:43 Ответить
кацапня всегда жадной была, все им мало, вот и выклянчили воды и камней... да побольше, побольше!
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04.07.2021 17:34 Ответить
Зима уже блиско...
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04.07.2021 17:59 Ответить
Шото вы злые тут все... А ничего ято в бахчисарайском районе очень много союзников крымских татар живет?
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04.07.2021 18:02 Ответить
Ботів багато тому так.
Мені ось як українцю ці коментарі не подобаються. Жив би я зараз в Криму мені було б образливо.
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04.07.2021 19:01 Ответить
А зачем украинцу сейчас жить в Крыму?
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04.07.2021 21:59 Ответить
Бо Крим це Україна.
І скільки би там русня не виживала звідти людей та не завозила на їх місце свій скот їй це ніяк не поможе.
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05.07.2021 20:05 Ответить
Животных жалко, кошек, собак, они тут не причем...
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04.07.2021 18:37 Ответить
можно понять кацапов, которые будут радоваться выдавая себя за украинца, с ними все понятно, но подумайте, какой смысл украинцу радоваться тому, что Крым разрушается из-за действий оккупантов..
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04.07.2021 18:47 Ответить
Смысл в том что оккупантам придется тратить деньги на восстановление.Чем меньше у них бабла тем лучше.
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04.07.2021 19:01 Ответить
Щось Жирік не кричить про велич расєянської кліматичної зброї
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04.07.2021 19:16 Ответить
Ну не знаю, как по мне так воды в крыму завались.
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04.07.2021 19:20 Ответить
река Бельбек, уровень вырос на 2,4 - 2,6 м (последнее такое повышение было в 1981г)
Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 5353

..
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04.07.2021 19:24 Ответить
собаку жалко
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04.07.2021 19:40 Ответить
РОССИЯНЕ ПРОКЛЯТЫ !!!
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04.07.2021 22:02 Ответить
тока животных жалко а ватных зверей нет))
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05.07.2021 00:56 Ответить
Запасёмся ва-ДОЙ

Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей - Цензор.НЕТ 1188

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05.07.2021 01:10 Ответить
 
 