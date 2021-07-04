Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Частные домовладения и подвалы многоквартирных домов затоплены в нескольких районах оккупированного Крыма в результате ливней. Из села Куйбышево в Бахчисарайском районе эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщает главное управление МЧС России по оккупированному Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Глава" оккупационной администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова заявила журналистам, что есть угроза подтопления двух сельских поселений из-за выхода из берегов рек.

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Спасатели 4 июля эвакуируют жителей подтопленных домов села Куйбышево Бахчисарайского района.

Начальник главного управления МЧС России по оккупированному Крыму Аркадий Ожигин сообщил, что в населенном пункте подтоплено более 50 частных домовладений. Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки.





Между тем дежурный синоптики сообщают, что до 70 мм осадков выпало с ночи в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма, где подтопило несколько сел.

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Согласно данным метеостанции района, которая находится в поселке Почтовое, июльская норма осадков для региона составляет 49 мм.