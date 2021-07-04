Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире. ФОТОрепортаж
Украинка Ярослава Магучих победила на пятом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В прыжках в высоту Ярослава Магучих победила с результатом 2.03 м. Это лучший результат сезона в мире, предыдущий принадлежал американке Вашти Каннинхем - 2.02.
Другая украинская прыгунья Ирина Геращенко показала 4-й результат - 1.96.
Анна Рыжикова выиграла "бронзу" в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52.96 - это новый рекорд Украины. Для Анны это третья награда "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне.
На этой же дистанции Виктория Ткачук стала 5-й с результатом 54.39.
В прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место с результатом 6.79 м.
Топ комментарии
+22 Ig Shu
показать весь комментарий04.07.2021 23:17
+19 Інна Коваль
показать весь комментарий04.07.2021 22:41
+14 Інна Коваль
показать весь комментарий04.07.2021 22:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков https://soc.obozrevatel.com/ukr/avakov-pro-povin-v-yalti-ta-kerchi-aksonova-ta-inshi-putinoidi-projdut-shkoda-nash-krasen-krim.htm призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму
...
у жіночих змаганнях почнуть брати участь чорні трансгендерні чоловіки та й стрибатимуть на 3 метри
Требе на тренінг пійти чи шось
Нє, той що буде штангу піднімати тепер як жінка (здається, з Нової Зеландії) - нічо гарного нема. Окремі навіть роздивилися, що він і не все повидаляв.
по друге - розмовляти українською мовою це гарно,
а бути гарною українкою та розмовляти українською мовою це ще файніше !