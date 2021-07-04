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Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире. ФОТОрепортаж

Украинка Ярослава Магучих победила на пятом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В прыжках в высоту Ярослава Магучих победила с результатом 2.03 м. Это лучший результат сезона в мире, предыдущий принадлежал американке Вашти Каннинхем - 2.02.

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире 01
Фото: НОК

Другая украинская прыгунья Ирина Геращенко показала 4-й результат - 1.96.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гребцы сборной Украины показали лучший результат в истории выступлений на чемпионатах Европы, завоевав 8 медалей. ФОТОрепортаж

Анна Рыжикова выиграла "бронзу" в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52.96 - это новый рекорд Украины. Для Анны это третья награда "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне.

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире 02
Фото: НОК

На этой же дистанции Виктория Ткачук стала 5-й с результатом 54.39.

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место с результатом 6.79 м.

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире 03
Фото: НОК

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

Автор: 

легкая атлетика (111) победа (591) Магучих Ярослава (45) Бех-Романчук Марина (7)


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Топ комментарии
+22
Ярослава Магучіх Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 7465
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04.07.2021 23:17
+19
Та просто КРАСАВИЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 22:41
+14
Ще багато-багато перемог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 22:42
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Шановний Цензор! Дайте на решті новину як крисчаки знову радіють воді!
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04.07.2021 22:37 Ответить
зась, бо незамінний авіатор прІзвал... Та давайте, полюбуємось нашою спортивною елітою.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков https://soc.obozrevatel.com/ukr/avakov-pro-povin-v-yalti-ta-kerchi-aksonova-ta-inshi-putinoidi-projdut-shkoda-nash-krasen-krim.htm призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму
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04.07.2021 23:11 Ответить
Ярослава Магучіх Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 7465
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04.07.2021 23:17 Ответить
Еще и красива, как голливудская актриса)В Харькове девушек на Мисс Украина нн могут подобрать ибо не должно быть, татух,силикона и экскорт услуг, а таких пойди найди Вот наших легкоатлеток можно на Мисс Мира отправлять, силикона у них точно нигде нет)
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05.07.2021 08:01 Ответить
Марина Бех-Романчук

Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 6389
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04.07.2021 23:25 Ответить
Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 5783
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04.07.2021 23:28 Ответить
І найчарівніша принцеса українського спорту - звичайно ж, Юлічка Левченко 😍😍😍

Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 2142
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04.07.2021 23:33 Ответить
Анна Рижикова-Ярощук

Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 1077
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04.07.2021 23:43 Ответить
Юля Левченко і ще одна файна дівчуля, Іринка Геращенко (4 результат на сьогоднішніх змаганнях) Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 4802

Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 2847
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05.07.2021 01:44 Ответить
Та просто КРАСАВИЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 22:41 Ответить
Ще багато-багато перемог!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2021 22:42 Ответить
ВІТАЄМО !
Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 6779

...
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04.07.2021 22:55 Ответить
Молодца,красуня чорнобрива !!! Слава Україні!!!)))))
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04.07.2021 22:56 Ответить
Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі - Цензор.НЕТ 4798
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04.07.2021 22:57 Ответить
Вітання, струнка довгонога красунечко! Україна милується! 💛💙😘😘😘
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04.07.2021 23:34 Ответить
Ярося звичайно супер, але щось неймовірно приголомшливе створила сьогодні на стокгольмщині наша супербієць-бар'єристка ГАННА ЯРОЩУК (РИЖИКОВА), перекривши більш ніж на секунду особистий найкращий час і побивши національний рекорд майже 20-ти річної давнини!
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04.07.2021 23:58 Ответить
незабаром все зміниться
у жіночих змаганнях почнуть брати участь чорні трансгендерні чоловіки та й стрибатимуть на 3 метри
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05.07.2021 00:58 Ответить
Он один на Олімпіаді вже почне.
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05.07.2021 05:01 Ответить
Ой а з них є такі симпатичні - якби не помититись
Требе на тренінг пійти чи шось
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05.07.2021 05:08 Ответить
Дожились ... Що, страшно знайомитись тепер ?

Нє, той що буде штангу піднімати тепер як жінка (здається, з Нової Зеландії) - нічо гарного нема. Окремі навіть роздивилися, що він і не все повидаляв.
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05.07.2021 05:58 Ответить
Тепер і знайомитись якось стрьомно - можна ненароком витратити відведений чоловікові страховий ОДИН РАЗ... )))))
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05.07.2021 06:11 Ответить
как вы смели афротрансгендера назвать чоловiком! Вы травмировали его чувствительную женскую душу. По судам вас терперь затаскают, дорогой Смит Вессон))
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05.07.2021 08:06 Ответить
профессиональный спорт готовит будущих инвалидов
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05.07.2021 07:45 Ответить
по перше, бути українкою це файно ,
по друге - розмовляти українською мовою це гарно,
а бути гарною українкою та розмовляти українською мовою це ще файніше !
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05.07.2021 18:58 Ответить
 
 