Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире. ФОТОрепортаж

Украинка Ярослава Магучих победила на пятом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В прыжках в высоту Ярослава Магучих победила с результатом 2.03 м. Это лучший результат сезона в мире, предыдущий принадлежал американке Вашти Каннинхем - 2.02.

Другая украинская прыгунья Ирина Геращенко показала 4-й результат - 1.96.

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Анна Рыжикова выиграла "бронзу" в беге с барьерами на 400 метров. Она показала результат 52.96 - это новый рекорд Украины. Для Анны это третья награда "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне.

На этой же дистанции Виктория Ткачук стала 5-й с результатом 54.39.

В прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла третье место с результатом 6.79 м.

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