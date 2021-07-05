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Новости Фото ДТП
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Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж

Subaru протаранил стоявшие из-за ранее произошедшего в районе метро "Дружбы народов" в Киеве ДТП Daewoo Matiz и Chery Tiggo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто. Шел дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители.

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Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 01
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 02
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 03
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 04

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Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 05
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 06
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 07
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 08

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Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 09
Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы 10

Автор: 

ДТП (7678) Киев (25577)


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Топ комментарии
+6
Тем более в Дэу Матиз и Чери Тиго во время дождя, не говоря уже о том, чтобы в них ездить. А если без шуток - здоровья пострадавшим.
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05.07.2021 00:56
+5
Матиз почти никогда не оставляют шансов выжить.Коробка с под обуви на колёсах
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05.07.2021 01:02
+5
Если за рулем нормальный водитель, а не конченный неадекват с субару.
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05.07.2021 07:34
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Правила форума Совет форумчан
а нехер сидеть в машине после аварии
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05.07.2021 00:41 Ответить
Тем более в Дэу Матиз и Чери Тиго во время дождя, не говоря уже о том, чтобы в них ездить. А если без шуток - здоровья пострадавшим.
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05.07.2021 00:56 Ответить
та хоть румнями стегнитеся же...
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05.07.2021 01:42 Ответить
опять слуга народа ехал на субару
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05.07.2021 09:54 Ответить
Матиз почти никогда не оставляют шансов выжить.Коробка с под обуви на колёсах
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05.07.2021 01:02 Ответить
Темнеменш по ncap обошёл всякий китаезкий хлам
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05.07.2021 01:34 Ответить
это вы еще Смарты не видели.
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05.07.2021 09:53 Ответить
Субару Форестерр рулить - надійне кремезне авто
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05.07.2021 01:43 Ответить
Если за рулем нормальный водитель, а не конченный неадекват с субару.
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05.07.2021 07:34 Ответить
Вот вам и "дружба народов". Советский миф.
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05.07.2021 04:11 Ответить
"Три в одном" - райское наслаждение"
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05.07.2021 05:17 Ответить
слабак! хтож так бьёт?! бить надо так шоб мотор вылетел как пробка! Эх народ...учить вас и учить
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05.07.2021 06:49 Ответить
Вот и стой теперь на мокрой дороге из-за царапины.
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05.07.2021 08:05 Ответить
Швидкість явно перебільшувала 50км/год
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05.07.2021 08:22 Ответить
 
 