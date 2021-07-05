Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж
Subaru протаранил стоявшие из-за ранее произошедшего в районе метро "Дружбы народов" в Киеве ДТП Daewoo Matiz и Chery Tiggo.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Женщина-водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все три авто. Шел дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении.
На месте ДТП работают правоохранители.
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