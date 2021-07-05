Сотни болельщиков собрались во время матча Украина-Англия в фан-зоне в Киеве. ФОТО

Огромное количество людей находились в одной из фан-зон Евро-2020 в Киеве во время матча сборных Украины и Англии 3 июля.

Фото с высоты опубликовал пользователь Illya Ayzin в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покинула турнир.