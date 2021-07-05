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Сотни болельщиков собрались во время матча Украина-Англия в фан-зоне в Киеве. ФОТО

Огромное количество людей находились в одной из фан-зон Евро-2020 в Киеве во время матча сборных Украины и Англии 3 июля.

Фото с высоты опубликовал пользователь Illya Ayzin в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Сотни болельщиков собрались во время матча Украина-Англия в фан-зоне в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покинула турнир.

Автор: 

Киев (25577) фанаты (437) фан-зона (19) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+12
Здаеться мне, что ты кацапцик, который не может успокоиться что ваше говно последнее место заняло и сразу вылетело.
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05.07.2021 02:12
+8
не знаю кто как, я сегодня до сих пор целый день не мог разговаривать....
их кто-то в аэропорт поперся встречать....я б их так встретил, чтоб они тоже 2 дня не могли разговаривать...
гребаный стыд. Да они умереть должны от стыда и позора, придурки конченые.
Зарплаты по миллиону, 2х слов по украински связать не могут, да еще как страну опозорили! На весь мир!
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05.07.2021 01:10
+8
Так кацапы только встречают своих футболистов, как ты хочешь, с гневом - типа не оправдали скрепных надежд и , вообще, лучше бы застрелились. Наша сборная показала результат , проиграла сильному противнику, приобрела опыт, есть над чем работать. Каждый из наших ребят достоин самого большого уважения
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05.07.2021 07:01
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значит не тока я ету срань видел....
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05.07.2021 01:01 Ответить
Здаеться мне, что ты кацапцик, который не может успокоиться что ваше говно последнее место заняло и сразу вылетело.
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05.07.2021 02:12 Ответить
читаю заголовок утором с просонья только встала: "Сотни болельщиков обос_ались во время матча Украина-Англия в фан-зоне в Киеве".
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05.07.2021 05:59 Ответить
Деточка, это твои проблемы, что ты обосралась от вылета лапотных репоедов. Главное, постирай свои обосранный труселя, а то соседи на тебя жалуются и грозятся вызвать участкового, так ты невыносимо воняешь.
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05.07.2021 07:35 Ответить
Так кацапы только встречают своих футболистов, как ты хочешь, с гневом - типа не оправдали скрепных надежд и , вообще, лучше бы застрелились. Наша сборная показала результат , проиграла сильному противнику, приобрела опыт, есть над чем работать. Каждый из наших ребят достоин самого большого уважения
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05.07.2021 07:01 Ответить
тетка скрепанутая - ушла и быстро!
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05.07.2021 07:09 Ответить
Дрыщ лапотный, забери от себя зеркало, и не какарекай сам с собой, а то санитары опять поставят тебе, репоеду, ведровую клизьму, быдло козломордое.
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05.07.2021 07:37 Ответить
Нечего тут прыгать на наших футболистов. Впервые в истории независимой Украины наши сыграли в 1/4 финала, Это лучшее выступление в истории на чемпионатах Европы. Твоя задача - нивелировать очевидное? Рашка вообще все проиграла, им 1/4 вообще даже не слилась, поэтому и нагоняете здесь негатив против наших футболистов. У нас очень перспективная команда , завидуйте молча
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05.07.2021 07:43 Ответить
Второй день подряд шкодишь на все ветках. Ты троль или перхопал алкоголя со стимуляторами? Татьна отправьте его в неБытие, вы навернякк знаете как это делается на Цензоре.
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05.07.2021 07:43 Ответить
Можно проиграть, но не так позорно сдаться.
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05.07.2021 07:09 Ответить
именно ето и имел в виду.
выходить на поле с желанием проиграть? - вроде и не надо выходить.
не увидел желания бороться от слова совсем.
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05.07.2021 07:12 Ответить
А це вам, мудаки, такий тілімбомбс. Київ на Хрещатик дуже швидко збирається.
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05.07.2021 01:05 Ответить
Там по- моему не сотни, а судя по фото тысячи киевлян.
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05.07.2021 07:34 Ответить
долбаный ужас без малейшей попытки забить - шева в гордости за ето, буба проснется пересмотрит и тоже загордится небывало!
дайте етому сверчку щелбана, шо ли - и ето будет наше 4:1!
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05.07.2021 01:07 Ответить
Дрыщ лаптекопытный, ну просрали твои репоеды 4:1, даже с группы не вышли, так иди к своим, на русвесна.сру, лапотные ******** там осбираются.
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05.07.2021 07:40 Ответить
не знаю кто как, я сегодня до сих пор целый день не мог разговаривать....
их кто-то в аэропорт поперся встречать....я б их так встретил, чтоб они тоже 2 дня не могли разговаривать...
гребаный стыд. Да они умереть должны от стыда и позора, придурки конченые.
Зарплаты по миллиону, 2х слов по украински связать не могут, да еще как страну опозорили! На весь мир!
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05.07.2021 01:10 Ответить
больше всего бесит - они на поле вышли проиграть...
лучше бы не выходили, стыдобухи меньше бы было.
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05.07.2021 01:16 Ответить
Типичный комент постсоветского быдла. Ты бы никого не встретил, ты дома сидел и пиво пил. Вышел бы и сыграл лучше.Про зарплаты вообще смешно - им вообще то частные клубы платят, так что не завидуй.
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05.07.2021 02:11 Ответить
"постсоветское быдло" делает для своей страны больше, чем эти б*ди.

Так что не трындите тут, что я делаю дома.

Мне играть не надо, я делаю свою работу на 10 из 10, чего и этим козлам желаю.
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05.07.2021 02:16 Ответить
Сотни?) Только на фото несколько тыс)
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05.07.2021 01:14 Ответить
докажи что посчитал правильно
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05.07.2021 01:36 Ответить
Сам посчитай 😁
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05.07.2021 07:35 Ответить
етот матч надо пацаняткам шо мяч тыцают нужно показывать регулярно как пособие - так не играют в футбол.
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05.07.2021 01:20 Ответить
Сам лучше играешь?
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05.07.2021 02:11 Ответить
не - но и не берусь когда не умею, больше по льду ..
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05.07.2021 02:17 Ответить
Не обращай внимания, это лапотный обосранный репоед, кукарекает через прокси-сервер, на боярку зарабатывает.
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05.07.2021 07:42 Ответить
І більшість без масочок.
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05.07.2021 01:56 Ответить
так нет же вируса?
вы уже определитесь нужны ли те масочки или то все выдумки байдена?
а то и нашим и вашим
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05.07.2021 02:19 Ответить
Я ніколи не казав,що самого вірусу немає.
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05.07.2021 02:24 Ответить
вильнул влево от ты сейчас - надо будет вильнеш вправо ...
ты не на постоянке - проблема варчиков.
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05.07.2021 02:30 Ответить
Та ні.Вірус є,китайський.Я завжди так казав.Але ж це не означає,що люди мають роки в масочках ходити.
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05.07.2021 02:33 Ответить
манкрут
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05.07.2021 02:41 Ответить
Ти так.
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05.07.2021 02:43 Ответить
перекрасить все с белого в зеленое и в етом же обвинить собеседника?
ты манкрут
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05.07.2021 02:52 Ответить
Ти можеш що завгодно думати.
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05.07.2021 03:02 Ответить
шо i роблю )))
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05.07.2021 03:08 Ответить
Так ведь зелёная зона- на улице можно без маски
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05.07.2021 07:38 Ответить
А ты - репоед обосранный.
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05.07.2021 07:43 Ответить
Вірус є, він і був завжди.
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05.07.2021 06:08 Ответить
Позавчора дивилась, як італійці у Римі дивились гру своєї збірної та святкували перемогу. Мені аж заздрісно стало .
Інтуїція мені підказує, що італійці стануть чемпіонами Європи, дуже по-бойовому вони налаштовані.
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05.07.2021 02:34 Ответить
А я думаю, что англичане.
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05.07.2021 07:40 Ответить
https://site.ua/roman.sulima/36738-shov-mast-gov-on/
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05.07.2021 07:46 Ответить
2 удари по воротах.....
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05.07.2021 08:52 Ответить
 
 