Сотни болельщиков собрались во время матча Украина-Англия в фан-зоне в Киеве. ФОТО
Огромное количество людей находились в одной из фан-зон Евро-2020 в Киеве во время матча сборных Украины и Англии 3 июля.
Фото с высоты опубликовал пользователь Illya Ayzin в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, футбольная сборная Украины со счетом 0:4 проиграла команде Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы и покинула турнир.
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+12 Евгений #396372
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выходить на поле с желанием проиграть? - вроде и не надо выходить.
не увидел желания бороться от слова совсем.
дайте етому сверчку щелбана, шо ли - и ето будет наше 4:1!
их кто-то в аэропорт поперся встречать....я б их так встретил, чтоб они тоже 2 дня не могли разговаривать...
гребаный стыд. Да они умереть должны от стыда и позора, придурки конченые.
Зарплаты по миллиону, 2х слов по украински связать не могут, да еще как страну опозорили! На весь мир!
лучше бы не выходили, стыдобухи меньше бы было.
Так что не трындите тут, что я делаю дома.
Мне играть не надо, я делаю свою работу на 10 из 10, чего и этим козлам желаю.
вы уже определитесь нужны ли те масочки или то все выдумки байдена?
а то и нашим и вашим
ты не на постоянке - проблема варчиков.
ты манкрут
Інтуїція мені підказує, що італійці стануть чемпіонами Європи, дуже по-бойовому вони налаштовані.