Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция. ФОТОрепортаж
В Черкассах вечером в воскресенье, 4 июля, произошел конфликт между двумя иностранцами, который перерос в стрельбу
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области
Так, сообщение о стрельбе на улице Самойла Кошки правоохранители получили около 21:10. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.
Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет.
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Полицейские разрешительной системы проводят проверку относительно законности получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия. Кроме того, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.
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Мабуть, якісь дубайські принци не поділили нафтову свердловину.
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С кацапскими паспортами
" ... на улице Самойла Кошки "
Імена, прізвища, прізвиська повинні звучати в оригіналі. Тому славний кошовий отаман, навіть російською повинен звучати як "Самийло Кишка"
Весь криминал переехал жить в Украину поближе к Европе и безвизу , покупают себе гражданства Украины ведут себя как у себя на родине , а украинцы опять все молча терпят
Хоча, даний сайт і нав'язується при оновленні сторінок, постійно, саме кацапською...