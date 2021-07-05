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Новости Фото Будни полиции
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Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция. ФОТОрепортаж

В Черкассах вечером в воскресенье, 4 июля, произошел конфликт между двумя иностранцами, который перерос в стрельбу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области

Так, сообщение о стрельбе на улице Самойла Кошки правоохранители получили около 21:10. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция 01

Сейчас правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб в результате перестрелки в ресторане Запорожья, - Нацполиция

Полицейские разрешительной системы проводят проверку относительно законности получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия. Кроме того, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.

Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция 02
Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция 03
Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция 04
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16496) стрельба (3256) Черкассы (844)


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Топ комментарии
+17
Когда в Украине введут визовый режим со странами бывшего совка ???

Весь криминал переехал жить в Украину поближе к Европе и безвизу , покупают себе гражданства Украины ведут себя как у себя на родине , а украинцы опять все молча терпят
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05.07.2021 07:50
+14
Ойц... І звідкіля ж ці іноземці?
Мабуть, якісь дубайські принци не поділили нафтову свердловину.
Або ісландці влаштували вогнепальний хольмґанґ, замість на мечах або сокирах, як прапрадіди?..
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05.07.2021 07:43
+7
Стесняются писать 😀
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05.07.2021 07:48
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ойц... І звідкіля ж ці іноземці?
Мабуть, якісь дубайські принци не поділили нафтову свердловину.
Або ісландці влаштували вогнепальний хольмґанґ, замість на мечах або сокирах, як прапрадіди?..
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05.07.2021 07:43 Ответить
Американцы явно 😀😀😀
С кацапскими паспортами
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05.07.2021 07:47 Ответить
Чи стрільці з "рассєйскім" паспортом ще питання, а от редактор в ЦН, мабуть.

" ... на улице Самойла Кошки "

Імена, прізвища, прізвиська повинні звучати в оригіналі. Тому славний кошовий отаман, навіть російською повинен звучати як "Самийло Кишка"
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05.07.2021 10:06 Ответить
Це лінгвістичні борошна гугл транслейта. Підлога Цензора вже давно про це знає. Нема сечі таке читати.
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05.07.2021 14:05 Ответить
Кучность стрельбы слабенькая (
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05.07.2021 07:45 Ответить
А иностранцы это кто?
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05.07.2021 07:46 Ответить
Стесняются писать 😀
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05.07.2021 07:48 Ответить
Справжнісінькі лондонські денді, мабуть. Перепили шотландського віскаря з нагоди футбольної перемоги... )))0))0)))
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05.07.2021 07:53 Ответить
Бывшиен КВНщики.
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05.07.2021 10:33 Ответить
Когда в Украине введут визовый режим со странами бывшего совка ???

Весь криминал переехал жить в Украину поближе к Европе и безвизу , покупают себе гражданства Украины ведут себя как у себя на родине , а украинцы опять все молча терпят
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05.07.2021 07:50 Ответить
Армянин с айзебаржанцем
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05.07.2021 07:53 Ответить
Ага. Посперечалися щодо тактики ******** війни і що крутіше - класична машинерія чи дрони...😁😁😁
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05.07.2021 07:55 Ответить
зачем их сюда пускают ? пусть у себя в масковабе сидят
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05.07.2021 10:48 Ответить
Хто? Азери?
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06.07.2021 00:54 Ответить
..горячие финские парни ? ...или немецкие заробитчане .?..
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05.07.2021 08:29 Ответить
Иноземці зброю мають українці ні.
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05.07.2021 08:33 Ответить
Зі своїм приїхали😁😁😁
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05.07.2021 08:35 Ответить
прикордонники подарували.
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05.07.2021 08:36 Ответить
У нам сам министр,который должен следить за этими драными иностранцами есть иностранец,его самого нужно проверить на законность получения паспорта,оружия и право на жительство в Украине.
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05.07.2021 08:56 Ответить
Гастролер аваковЧорт.
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05.07.2021 10:51 Ответить
Редактор на Цензорі продовжує видавати перли: Хто такий «Самойла Кошка»!?!?
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05.07.2021 13:15 Ответить
шановний, спробуйте читати українську версію, бо там помилки не має (вулиці Самійла Кішки)...
Хоча, даний сайт і нав'язується при оновленні сторінок, постійно, саме кацапською...
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05.07.2021 14:27 Ответить
 
 