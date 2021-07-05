Два иностранца повздорили и устроили перестрелку в Черкассах, - полиция. ФОТОрепортаж

В Черкассах вечером в воскресенье, 4 июля, произошел конфликт между двумя иностранцами, который перерос в стрельбу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области

Так, сообщение о стрельбе на улице Самойла Кошки правоохранители получили около 21:10. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Сейчас правоохранители выясняют все детали. Собранные сведения по данному факту будут зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

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Полицейские разрешительной системы проводят проверку относительно законности получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия. Кроме того, миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине.







Фото: сайт полиции