Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА. ФОТОрепортаж
На острове Хортица до Дня независимости откроют несколько объектов - Казачий круг, смотровую площадку и холм с флагштоком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.
Отмечается, что работы в ходе президентской программы "Большая стройка" стартовали на острове три недели назад и продолжаются на нескольких локациях.
Так, для обновления Хортицы выделили около 100 млн грн: 77,3 млн из госбюджета и почти 20 млн из областного.
На холме рабочие формируют тропы и готовятся ставить армокаркасы и начинать бетонирование. Там планируют создать современные смотровые площадки, удобный подъем, восстановить флагшток с государственным флагом. Холм станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом. Дорожка на него спроектирована под углом 5%, что позволяет подниматься на вершину любому. Каждые 800 метров будет располагаться ровное место, где можно отдохнуть
На "Казачьем круге" создают площадку для сцены, обустраивают тротуарные дорожки, инженерные коммуникации и подключают модульный туалет. Там будут проводиться форумы, концерты и другие общественные мероприятия с большим количеством участников.
Также на острове восстанавливают Музей истории казачества. Сейчас там заканчивают демонтаж аварийной кровли. Будет отремонтирован фасад, расширена выставочная площадь, а внутренний дворик покроют стеклом.
"Мы получим ко Дню Независимости обновленные, современные "Казачий круг" и холм с флагштоком и смотровой площадкой. Соответственно до конца года получим отремонтированный внешне музей. А уже дальше у нас работа по проектированию внутренней реконструкции здания", - рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Он также отметил, что работы будут инспектироваться каждые две недели.
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