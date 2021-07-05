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Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА. ФОТОрепортаж

На острове Хортица до Дня независимости откроют несколько объектов - Казачий круг, смотровую площадку и холм с флагштоком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

Отмечается, что работы в ходе президентской программы "Большая стройка" стартовали на острове три недели назад и продолжаются на нескольких локациях.

Так, для обновления Хортицы выделили около 100 млн грн: 77,3 млн из госбюджета и почти 20 млн из областного.

На холме рабочие формируют тропы и готовятся ставить армокаркасы и начинать бетонирование. Там планируют создать современные смотровые площадки, удобный подъем, восстановить флагшток с государственным флагом. Холм станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом. Дорожка на него спроектирована под углом 5%, что позволяет подниматься на вершину любому. Каждые 800 метров будет располагаться ровное место, где можно отдохнуть

На "Казачьем круге" создают площадку для сцены, обустраивают тротуарные дорожки, инженерные коммуникации и подключают модульный туалет. Там будут проводиться форумы, концерты и другие общественные мероприятия с большим количеством участников.

Также на острове восстанавливают Музей истории казачества. Сейчас там заканчивают демонтаж аварийной кровли. Будет отремонтирован фасад, расширена выставочная площадь, а внутренний дворик покроют стеклом.

"Мы получим ко Дню Независимости обновленные, современные "Казачий круг" и холм с флагштоком и смотровой площадкой. Соответственно до конца года получим отремонтированный внешне музей. А уже дальше у нас работа по проектированию внутренней реконструкции здания", - рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он также отметил, что работы будут инспектироваться каждые две недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Музыкальный фестиваль ZOUND 2021 перенесли из Запорожья на остров Хортица, - организаторы

Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА 01
Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА 02
Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА 03

Автор: 

Запорожская область (3119) Большая стройка (728) Хортица заповедник (29)


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Топ комментарии
+5
как по мне, так это вандализм - превратить https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/75004_kazachiy-kurgan-na-hortice.htm Казачий курган на Хортице в смотровую площадку.
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05.07.2021 10:20
+4
Головне мені подобаєтся як Цензор пише російською "казачий". В україні "козаки"!!! Навіть росіьскою це козаки.
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05.07.2021 10:12
+3
Всі Запорозькі Січі затоплені водосховищами Дніпра. Кілька з них також розкопані під гранітні кар'єри. А ну ка розумнику що ти пропонуєш зробити?

Зелена гидота знищує Українську державність, і ніякі кургани з червоними лєнтами і шароварами не допоможуть цю державність зміцнити!

По козацьким пам'яткам в нас є хіба що кладовище 18-го століття де поховані Запорожці- каменярі і будівничі Коцубіїва (Одеса).

Більшість Січей совок знищив. От що залишилось: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
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05.07.2021 10:50
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Хто в курсі...що таке -обїект?
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05.07.2021 09:52 Ответить
Накінець-то знайшлась людина, яка звернула увагу на історично визначне місце України. У нас за 30 років було стільки "гетьманів", які тільки піарилися і словоблудили на козацькій історії і ні один нічого не зробив для збереження памятки.
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05.07.2021 10:08 Ответить
как по мне, так это вандализм - превратить https://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/75004_kazachiy-kurgan-na-hortice.htm Казачий курган на Хортице в смотровую площадку.
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05.07.2021 10:20 Ответить
было:
Первый полностью безбарьерный объект появится на Хортице до Дня независимости, - ОГА - Цензор.НЕТ 9142
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05.07.2021 10:20 Ответить
Это да. Но не переживайте. Хортица имеет мало общего с историческими козацкими Запорожскими Сечами (почти все их затопили при совке водохранилищами, или вырыли гранитные карьеры на их месте). Смотрите ютуб канал "Шукач"- он не особо популярен но там автор делает облеты на местах которые на древних картах значились как поселения запорожцев
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05.07.2021 10:30 Ответить
Всі Запорозькі Січі затоплені водосховищами Дніпра. Кілька з них також розкопані під гранітні кар'єри. А ну ка розумнику що ти пропонуєш зробити?

Зелена гидота знищує Українську державність, і ніякі кургани з червоними лєнтами і шароварами не допоможуть цю державність зміцнити!

По козацьким пам'яткам в нас є хіба що кладовище 18-го століття де поховані Запорожці- каменярі і будівничі Коцубіїва (Одеса).

Більшість Січей совок знищив. От що залишилось: https://youtu.be/6zbw196ZHOU
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05.07.2021 10:50 Ответить
А ти розумнику про що? Ти констатуєш факти про те що Січі затоплені, карьери побудовані... Хто це робив? і коли? Ти з дуба не падав перед тим, як набирав текст? До чого тут "зелена гидота"? "Зелена гидота" взялася зробити з Хортиці центр паломництва для небайдужих до нашої історії; залишити нащадкам історичне місце окультуреним і привабливим... А що ти пропонуєш?
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05.07.2021 10:59 Ответить
Головне мені подобаєтся як Цензор пише російською "казачий". В україні "козаки"!!! Навіть росіьскою це козаки.
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05.07.2021 10:12 Ответить
В Україні!!!
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05.07.2021 10:12 Ответить
Змінити мову, на якій подаються новини, можна в налаштуваннях, не дякуй.🙂
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05.07.2021 12:18 Ответить
Так це по тобі! Якщо по тобі орієнтуватися, то і дороги не потрібно робити- нехай залишаються "напрямками", як память про визначну діяльність наших керманичів за 30 років.
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05.07.2021 10:24 Ответить
да-да... помню как лично Горбачёв тот курган насыпал.
за 30 лет никто исторические символы не трогал, пока к власти не пришёл балаган 95.
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05.07.2021 10:27 Ответить
Знать, Горбачов насипав історичний курган. Особисто. Може і ти там шапкою землю носив?
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05.07.2021 10:42 Ответить
На Хортиці взагалі-то стояв замок магната Байди Вишневецького, котрий там тримав залогу щоб не пропускати втікачів за Дніпровські пороги.
Досить уже хапатись за кожну соломинку історичних фактів. Думайте мізками. Навіщо магнату Речі Посполитої, нехай навіть і православному, допомогати козакам-втікачам? Про набіги від татар шляхта не думала- їм ітак було де сховатись у себе в замках.
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05.07.2021 10:54 Ответить
 
 