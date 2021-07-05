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Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора". ФОТОрепортаж

Демонтированный во Львове советский Монумент славы переместили в музей "Территория террора".

Об этом сообщается на странице музея в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Перемещение Монумента славы в музей "Территория террора" завершено. С апреля этого года проходил демонтаж советского Монумента славы. Части Монумента перевозили в наш Музей - 12 июня завершилось перемещение 4, 5 и 6 горельефов. Сейчас долгий процесс "переезда" закончен. Посетители Музея могут увидеть Монумент на территории комплекса - наша команда до сих пор работает над обустройством частей горельефа", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад". ФОТО

Советский Монумент славы во Львове переместили в музей Территория террора 01
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей Территория террора 02
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей Территория террора 03
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей Территория террора 04

Также читайте: "Со щитом, но без "совка" на нем": в Киеве ликвидируют герб СССР с монумента "Родина-мать"

Львов (4589) памятник (2241) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+17
Очікуємо чергового припадку зі Сходу.
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05.07.2021 10:35
+16
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора" - Цензор.НЕТ 2458
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05.07.2021 11:02
+15
пнах, кацап, пнах
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05.07.2021 11:05
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Очікуємо чергового припадку зі Сходу.
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05.07.2021 10:35 Ответить
Не будет. Они сами власовцы которые прислуживали Гитлеру и лепят памятные доски Маннергейму...
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05.07.2021 10:39 Ответить
Мы тут все Власовцы в твоем понимании!!!! У тебя Кадыров Герой россии и его головорезы!!!! Совести у вас нет - братья херовы!!!
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05.07.2021 11:29 Ответить
Не нужно передергивать мои слова. Власовцы это в рашке, у нас- бандеровцы, СС "Галычина".
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05.07.2021 12:11 Ответить
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 9497 https://censor.net/ua/user/489676 из Словакии (флаг похож на москальский триколор))
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05.07.2021 12:50 Ответить
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 6962
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05.07.2021 12:51 Ответить
Ну нарешті .йшов 7 рік війни з росією...І це Львів...
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05.07.2021 10:36 Ответить
тоже самое надо сделать по всей территории Украины
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05.07.2021 12:52 Ответить
Идиотское замечание.на россии мордва ,буряты, чухонцы и прочие нацменшинства опозиционируют себя русскими,а по сути "русских " то в россии нет, за исключением дружини Долгорукова,пришедшего на земли мокшинские.Львов это -Украина,причем одна из самых патриотичная часть Украины,вот это тебе стоит запомнить.
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05.07.2021 14:49 Ответить
Ви так кажете ніби Львів єдине місто яке це не зробило. В реальності це єдине місто яке позбавилось усіх радянських постаментів. Хоча на 100 % не знаю, може ще шось є спірне не демонтоване. А в Києві Родіна мать, пам'ятник Щорсу, веселка дружби народів - усе на місцях
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05.07.2021 23:42 Ответить
наразі ж термінової десовкізації потребує публічна риторика

...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 10:39 Ответить
ПТН ПНХ.
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05.07.2021 10:45 Ответить
у Кивы и Рабиновича от такой новости гарантирован запор
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05.07.2021 10:42 Ответить
Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора" - Цензор.НЕТ 2458
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05.07.2021 11:02 Ответить
++++++++++++++!!!!
Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 178
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05.07.2021 11:33 Ответить
Перемога,от тепер єкономіка запряцює,комуналка знизиться до розумних мір,а скільки робочих місць появиться....
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05.07.2021 10:54 Ответить
пнах, кацап, пнах
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05.07.2021 11:05 Ответить
машуля, ты где украинский учила? в яндексе?
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05.07.2021 11:28 Ответить
номерне лайно, тобі з дирляндії, звичайно видніше Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору" - Цензор.НЕТ 1035
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05.07.2021 11:37 Ответить
Уничтожение памятников совкового тоталитаризма направлено на уничтожение идеологии кацапстана про один нарот, братья и другую чушь. Это перевоспитания поколения не по заветам сралина, ленина и иной дичи для пресечения появления в будущем подобных тебе ватников, которые в этом не видят смысла. Их место в небольших количествах в подобных музеях.
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05.07.2021 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/488557.кацапсина, сиди на бутылке ровно и не гавкай!
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05.07.2021 12:54 Ответить
это "изскуство" не перемещать с одного места в другое надо... его надо выбрасывать...
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05.07.2021 12:54 Ответить
 
 