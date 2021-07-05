Советский Монумент славы во Львове переместили в музей "Территория террора". ФОТОрепортаж

Демонтированный во Львове советский Монумент славы переместили в музей "Территория террора".

Об этом сообщается на странице музея в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Перемещение Монумента славы в музей "Территория террора" завершено. С апреля этого года проходил демонтаж советского Монумента славы. Части Монумента перевозили в наш Музей - 12 июня завершилось перемещение 4, 5 и 6 горельефов. Сейчас долгий процесс "переезда" закончен. Посетители Музея могут увидеть Монумент на территории комплекса - наша команда до сих пор работает над обустройством частей горельефа", - сказано в сообщении.

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