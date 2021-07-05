Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и заблокировали противоправную схему вывода из государственной собственности земель лесного фонда на территории Вышгородского района Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентировочная стоимость указанных земель составляла более 100 млн гривен.

К сделке за взятки они привлекли должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза.

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Во время санкционированных обысков следователи ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении с последующим избранием меры предосторожности.





















Квалификация:

• мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины);

• злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - СБУ.