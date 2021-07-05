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Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили и заблокировали противоправную схему вывода из государственной собственности земель лесного фонда на территории Вышгородского района Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентировочная стоимость указанных земель составляла более 100 млн гривен.

К сделке за взятки они привлекли должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновники Госгеокадастра пытались незаконно приватизировать земучастки на 4,5 млн грн на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Во время санкционированных обысков следователи ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении с последующим избранием меры предосторожности.

Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 01
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 02
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 03
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 04
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 05
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 06
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 07
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 08
Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР 09

Квалификация:

• мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины);
• злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

земля (1947) Киевская область (4153) коррупция (8564) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+7
Прямо таки "вкрасти"? Це ж не портмоне з грошима! Планували "порешать", так от і шукайте саме тих з КИМ вони планували це "порешать"!
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05.07.2021 11:12
+5
А чуваки молодые !!! Дома дети , тачки , большие телевизоры!!!! И не стыдно и не страшно!!! Да пусти таких в НАТО- просто изнутри эта мразь сожрет все!!!! И если ты при власти в Украине - ты такой!!! Надо это менять!!!! И жестко!!!
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05.07.2021 11:22
+4
Не зрозуміло де саме вони планували незаконне привласення ділянками..бо понад Київським морем вже все давно вкрадено до них! З лівого берегу де охоронна зона і нічого начебто не можна будувати, все давно огроджено величезним трьох- п*ятиметровим парканом і все забудовано і продовжує забудовуватися всюди КПП з охороною та поліцією...Такаж ситуація і з правого берегу, де, взагалі вже не можна під*їхати до берегу Київського моря, все огорожено. Проте прямо в лісі котеджи та палаци із окремими дорогами
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05.07.2021 11:24
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Прямо таки "вкрасти"? Це ж не портмоне з грошима! Планували "порешать", так от і шукайте саме тих з КИМ вони планували це "порешать"!
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05.07.2021 11:12 Ответить
"с последующим избранием меры предосторожности".Источник: https://censor.net/ru/p3275083 Найміть вже собі перекладача чи самі вчить мову. Запобіжний захід мовою окупанта буде "мера пресечения"
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05.07.2021 11:17 Ответить
я б написав, що їм треба робити, але мене за це банять, критики не сприймають.
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05.07.2021 12:43 Ответить
Що означає : вкрасти 50 гектарів лісу?
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05.07.2021 11:22 Ответить
было ваше - типа народное ...- стало приват ...., що уже майже всюди і зроблено ...
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05.07.2021 12:59 Ответить
Так у нас же был все это время МОРАТОРИЙ , который очень упорно отстаивали некоторые. Неужто для того, чтобы воровать гектарами???
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05.07.2021 13:03 Ответить
место сидения определяет мировозрение ...- у нас 95 % поступило б так , как те что крали и крадут ....будь и имей такую возможность ...- потому есть что есть ...
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05.07.2021 19:51 Ответить
А чуваки молодые !!! Дома дети , тачки , большие телевизоры!!!! И не стыдно и не страшно!!! Да пусти таких в НАТО- просто изнутри эта мразь сожрет все!!!! И если ты при власти в Украине - ты такой!!! Надо это менять!!!! И жестко!!!
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05.07.2021 11:22 Ответить
Не зрозуміло де саме вони планували незаконне привласення ділянками..бо понад Київським морем вже все давно вкрадено до них! З лівого берегу де охоронна зона і нічого начебто не можна будувати, все давно огроджено величезним трьох- п*ятиметровим парканом і все забудовано і продовжує забудовуватися всюди КПП з охороною та поліцією...Такаж ситуація і з правого берегу, де, взагалі вже не можна під*їхати до берегу Київського моря, все огорожено. Проте прямо в лісі котеджи та палаци із окремими дорогами
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05.07.2021 11:24 Ответить
Не украсть,а красиво переоформить.
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05.07.2021 11:58 Ответить
ни одна zh@pa из геокадастра не пострадала , готовы к следующим ПОБОРАМ и СЕРЫМ СХЕМАМ , да здравствует такая лафа !!!!
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05.07.2021 12:25 Ответить
Хотели украсть украденное.
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05.07.2021 12:51 Ответить
на то и держава зроблена, щоб красти
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05.07.2021 15:21 Ответить
расстрел
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05.07.2021 16:01 Ответить
а когда уже разоблачат банбу которая украла в Харькове 1500 гектар леса в Лесопарке ..?
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05.07.2021 20:36 Ответить
 
 