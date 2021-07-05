РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9443 посетителя онлайн
Новости Фото
1 684 3

В "тень" вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Деятельность конвертцентра, через который было выведено в тень почти 200 млн гривен в течение 2020-2021 годов, разоблачена на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

В частности, для выполнения виртуальных операций злоумышленники использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.

Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР".

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли к сотне "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных").

Также читайте: Переделывали нелетальное оружие в боевое и сбывали криминалитету: СБУ обезвредила ОПГ на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Формально они соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. гривен.

Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъяты:

- бухгалтерская документация;
- компьютерная техника;
- печати фиктивных предприятий;
- несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
- полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены одной из ТИК на Харьковщине в 2020 году закупили бюллетени по цене, в три раза превышающей их рыночную стоимость, - СБУ. ФОТО

В тень вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине 01
В тень вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине 02
В тень вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине 03
В тень вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине 04
В тень вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине 05

Автор: 

конвертцентр (401) СБУ (19934) Житомирская область (1397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Беня из страны "в тень" вывел более 200 млрд.грн. "Папой" своим займитесь и не нужны будут кредиты.
показать весь комментарий
05.07.2021 13:14 Ответить
А есть в стране спецслужбы с признаками фиктивности?
показать весь комментарий
05.07.2021 13:57 Ответить
Киевлянин и трое жителей Житомирской области ето кацапские шпионы?
Какого хрена СБУ занимается всяхой хернёй?
показать весь комментарий
05.07.2021 14:18 Ответить
 
 