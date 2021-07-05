В "тень" вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине. ФОТОрепортаж
Деятельность конвертцентра, через который было выведено в тень почти 200 млн гривен в течение 2020-2021 годов, разоблачена на Житомирщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.
В частности, для выполнения виртуальных операций злоумышленники использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области.
Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР".
Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли к сотне "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных").
Формально они соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. гривен.
Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъяты:
- бухгалтерская документация;
- компьютерная техника;
- печати фиктивных предприятий;
- несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
- полторы сотни банковских карточек подставных лиц.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).
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Какого хрена СБУ занимается всяхой хернёй?