Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Украину с рабочим визитом.
Главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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