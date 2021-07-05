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Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Украину с рабочим визитом.

Главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 01
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 02
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 03
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 04
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 05
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 06
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 07
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 08
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 09
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 10
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 11
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 12
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 13
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 14
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 15
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 16
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 17
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 18
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 19
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 20
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 21
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 22
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 23
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 24
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 25
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 26
Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

визит (3088) Греция (726) дипломатия (1463) Кулеба Дмитрий (2880) Дендиас Никос (5)


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05.07.2021 13:40 Ответить
Ну, хочаб грек згадав. А буба ще в нірвані?
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05.07.2021 13:44 Ответить
Судя по тому как его накрывало с утра на форуме, его сейчас прокапывают....
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05.07.2021 13:46 Ответить
 
 