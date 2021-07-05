Глава МИД Греции Дендиас возложил цветы к Стене памяти погибших защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Украину с рабочим визитом.

Главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого монастыря, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.