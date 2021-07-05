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Из-за сложной геологии при строительстве обхода Канева создадут дорогу толщиной почти метр, - ОГА. ФОТО

В ходе капитального ремонта 4 км трассы Н-02/М-06/ Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка приходится использовать сложные технологии из-за сложности геологии и высоких грунтовых вод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Ремонт обхода Канева начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Но из-за сложной геологии, выхода грунтовых вод на поверхность и неудовлетворительного модуля упругости грунта работы были приостановлены. Была проведена корректировка проектного решения, с учетом рекомендаций, полученных от ГП "ГосдорНИИ", - отметили в ОГА.

Сейчас работники укладывают новый конструктив дорожной одежды, а для предотвращения переувлажнения конструктив дополнительно обрабатывают методом холодного ресайклинга.

На глубину 30 см вводят 4% негашеной извести для осушения почвы, а также 8% цемента для стабилизации земляного полотна. Сверху положат 2 слоя обработанной цементом щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетонной смеси. Общая толщина конструкции дорожной одежды составит почти 1 метр.

Отмечается, что на техническом и лабораторном контроле работают одновременно специалисты областной Службы автомобильных дорог, специалисты отдела качества, технического контроля и новых технологий, Лаборатории по контролю качества Службы автодорог и ГП "Дорожный контроль качества".

Завершить работы планируют уже в этом году.

Напомним, в течение 2021 года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановят рекордное количество дорог. По словам координатора программы, заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, до конца года построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений, включая мосты.

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Из-за сложной геологии при строительстве обхода Канева создадут дорогу толщиной почти метр, - ОГА 01
Из-за сложной геологии при строительстве обхода Канева создадут дорогу толщиной почти метр, - ОГА 02

Автор: 

дороги (2512) Канев (83) Большая стройка (728) Черниговская область (1135)


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Топ комментарии
+12
Стоимость дороги будет, как у полетов на Марс.

Качество дороги будет, как всегда.
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05.07.2021 16:15
+5
ну, так "ковідний фонд" і широкий, і глибокий...
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05.07.2021 16:18
+4
Модкль упругости хреновый попался. Теперь километр дороги не в 2 а в 4 раза дороже будет.
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05.07.2021 16:12
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Модкль упругости хреновый попался. Теперь километр дороги не в 2 а в 4 раза дороже будет.
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05.07.2021 16:12 Ответить
Так потрібно всі дороги ремонтувати бо кошторис на капремонт саме такий ремонт і передбачає з заміною дорожного насипу!
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05.07.2021 22:56 Ответить
Стоимость дороги будет, как у полетов на Марс.

Качество дороги будет, как всегда.
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05.07.2021 16:15 Ответить
Ну, там будут кочки, с которых и "Таврия" на Марс улетит. И Илон Маск позеленеет от зависти.
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05.07.2021 18:28 Ответить
И будет стоить этот 4-х километровый участок дороги со всеми "откатами" как мостовой переход.
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05.07.2021 16:15 Ответить
ну, так "ковідний фонд" і широкий, і глибокий...
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05.07.2021 16:18 Ответить
Угу, угу, хорошая причина распилить денежки!
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05.07.2021 16:20 Ответить
На ділянці дорори Н-03 будують переїзд через залізну дорогу довжиною 10 метрів вже другий рік, бабла відмили там що місію на Марс можна було організувати.
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05.07.2021 16:44 Ответить
Стільки різних мудрих слів напхали - модуль упругості,ресайклінг,конструктів дороги...Значить красти будуть на всю губу...
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05.07.2021 16:51 Ответить
"конструктів" - "технічний термін", часто-густо, там-сям, використовуваний донбаськими...
мабуть, і тут переселенці писали
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05.07.2021 18:58 Ответить
"Отмечается, что на техническом и лабораторном контроле работают одновременно специалисты областной Службы автомобильных дорог, специалисты отдела качества, технического контроля и новых технологий, Лаборатории по контролю качества Службы автодорог и ГП "Дорожный контроль качества"".Источник: https://censor.net/ru/p3275189

якщо там не має іноземних контролерів то із запланованого на пері метру мінімум 40 см вкрадуть..або покладуть замість цементу і асфальту старий десь знятий відпрацьований асфальт з купою домішків... це вже так повелось)))
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05.07.2021 17:21 Ответить
Якщо не зможуть з технічних причин вкрасти грошима..то вкрадуть сам асфальт і цемент...який покладуть на дорогу.. або собі або комусь на дачу. Це і до гадалки не треба ходити)))
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05.07.2021 17:24 Ответить
бо коли згадується укравтодор...будь то центральне державне агентство чи обласний..то відразу всім ясно що вкрадуть мінімум 50%..а весь асфальт навесні змиє)))
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05.07.2021 17:27 Ответить
Звичайний автобан))
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05.07.2021 18:47 Ответить
Главное пустить мульку про сложности стройки а потом пилить пилить и пилить народные средства...
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05.07.2021 19:01 Ответить
Свого часу проїжджав дорогою Берлін-Мюнхен і спостерігав роботи по розширенню існуючої 4 смугової (по 2 смуги) магістралі удвічі. Так ось, котлован там копали глибиною не менше метра і напаковували там кілька шарів геопідкладок, не кажучи про бетонну основу і асфальт у кілька шарів зверху. Чим нас хочуть здивувати "професори" від укравтодору?
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05.07.2021 21:07 Ответить
 
 