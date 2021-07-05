Из-за сложной геологии при строительстве обхода Канева создадут дорогу толщиной почти метр, - ОГА. ФОТО

В ходе капитального ремонта 4 км трассы Н-02/М-06/ Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка приходится использовать сложные технологии из-за сложности геологии и высоких грунтовых вод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Ремонт обхода Канева начали в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка".

"Но из-за сложной геологии, выхода грунтовых вод на поверхность и неудовлетворительного модуля упругости грунта работы были приостановлены. Была проведена корректировка проектного решения, с учетом рекомендаций, полученных от ГП "ГосдорНИИ", - отметили в ОГА.

Сейчас работники укладывают новый конструктив дорожной одежды, а для предотвращения переувлажнения конструктив дополнительно обрабатывают методом холодного ресайклинга.

На глубину 30 см вводят 4% негашеной извести для осушения почвы, а также 8% цемента для стабилизации земляного полотна. Сверху положат 2 слоя обработанной цементом щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетонной смеси. Общая толщина конструкции дорожной одежды составит почти 1 метр.

Отмечается, что на техническом и лабораторном контроле работают одновременно специалисты областной Службы автомобильных дорог, специалисты отдела качества, технического контроля и новых технологий, Лаборатории по контролю качества Службы автодорог и ГП "Дорожный контроль качества".

Завершить работы планируют уже в этом году.

Напомним, в течение 2021 года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановят рекордное количество дорог. По словам координатора программы, заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, до конца года построят и отремонтируют 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений, включая мосты.

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