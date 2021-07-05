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Мальчик под Львовом забрался на восьмиметровое дерево, спасаясь от травли со стороны сверстников, - ГСЧС. ФОТО

В селе Солова на Львовщине 8-летний мальчик забрался на высокое дерево, спасаясь от травли со стороны других детей. Спасатели сняли его с дерева с помощью пожарной лестницы.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, информация об инциденте поступила на линию 101 вечером 4 июля. Ребенок 2013 года рождения вскарабкался на дерево возле детской площадки и не мог самостоятельно слезть, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели прибыли на место, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался.

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В ГСЧС Львовщины рассказали ZAXID.NET, что инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Солова Львовского района. Дети играли на детской площадке. Восьмилетний мальчик, которого обижали другие дети, вылез на березу рядом с площадкой на высоту более 8 метров и не хотел спускаться вниз. Около 22:20 мама ребенка вызвала на помощь спасателей.

Мальчик под Львовом забрался на восьмиметровое дерево, спасаясь от травли со стороны сверстников, - ГСЧС 01

Автор: 

дети (6503) ГСЧС (4977) буллинг (67) Львовская область (2909)


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Топ комментарии
+20
19 ЯНВАРЯ 2019
Вступил в силу закон о противодействии буллингу
Законом предусмотрен штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часовhttps://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-protivodejstvii-bullingu-349437/ ссыль
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05.07.2021 17:11
+15
Пора закон против буллинга принимать.
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05.07.2021 17:06
+6
В данной ситуации - да.
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05.07.2021 17:19
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Пора закон против буллинга принимать.
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05.07.2021 17:06 Ответить
И как ты его себе представляешь? Штраф родителям?
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05.07.2021 17:10 Ответить
В данной ситуации - да.
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05.07.2021 17:19 Ответить
В большинстве случаев, родители подобных шалопаев, то что называется "неблагополучная семья". Денег там не было, нет и не будет. Т.е. "штрафы" не работают. Еще какие предложения?
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06.07.2021 10:13 Ответить
19 ЯНВАРЯ 2019
Вступил в силу закон о противодействии буллингу
Законом предусмотрен штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часовhttps://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-protivodejstvii-bullingu-349437/ ссыль
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05.07.2021 17:11 Ответить
Штраф то само собою, а ось "громадські" роботи то повинно бути завжди - це правильно, обов`язково і бажано із розряду найкорисніших та дуже потрібних для добропорядних українців, як то "чистка" каналізацій, підмітання вулиць, прибирання смітників і т.п.!
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05.07.2021 21:16 Ответить
Ты как докажеш факт булинга? Реалии такие что если ты не сын или дочь какой либо шишки то ничо и не сделаешь.
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05.07.2021 17:20 Ответить
Закон работает, преценденты уже есть.
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05.07.2021 17:34 Ответить
если ничего не делать - то ТОЧНО ничего не будет.
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05.07.2021 19:31 Ответить
Трохи ти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text припіздав, чи запіздав.
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05.07.2021 17:30 Ответить
Уже работает.
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05.07.2021 17:34 Ответить
Нахера?
Виросте покоління нікчемних дегенератів. Хлопець має вміти постояти за себе.
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05.07.2021 17:50 Ответить
Він навчиться в спортсекції, коли буди битися віч на віч під наглядом професійного тренера. А проти зграї не втриматися - ані в фізичному, ані в психологичному сенсі.
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05.07.2021 17:56 Ответить
Не треба цих казок. Я виріс на вулицях Києва у 70-80 роки, коли билися майже щодня. Вулиця виховує чоловіків краще за будь-яку секцію боксу. Втім, мова, звичайно, за старий Київ. У ********* Києві вулиця виховує нікчемних задротів . І мені цих задротів геть не шкода.
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05.07.2021 18:48 Ответить
До речі, мені доводилося битися підлітком проти 3 та 4 однолітків. Так, вигребав, але мене це робило ще сильнішим. З огидою дивлюся на ******* молодь .
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05.07.2021 18:52 Ответить
Почитайте мемуари Володимира Кличка. Він пише, що жодного разу поза рингом не бився. Виходить, можна стати гідною, сильною та мужньою людиною навіть без бійок на вулицях.
Дуже багато людей мають подібні вашій думки щодо дідовщині в армії, мов, не чипайте дідовшину, вона виховує чоловіків. Це хибна думка, як і про бійки на вулицях.
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05.07.2021 21:12 Ответить
Народжуйте дітей, їм нічого не загрожує в нашому толерантному суспільстві.
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05.07.2021 17:14 Ответить
детишечки
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05.07.2021 17:14 Ответить
Качество народа катострофически падает. Причем во всех сословиях. Ныешние депутаты -имбецилы,без оглядки голосующие за откровенную туфту из ОПы. Состоящие из недавно вылупившихся быкующих подростков.. Телевизор, покажывающи гыдоту в виде примитивых сериалов и шоу,с игорой пятым элементом на пианине...
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05.07.2021 17:17 Ответить
Та тож Мауглі був
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05.07.2021 17:19 Ответить
Черговий доказ що люди родичі мавпам.
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05.07.2021 17:27 Ответить
Человек, это то же дикое, агрессивное животное, только облачившееся в шкуру "цивилизованности", которая его еле, и далеко не всегда, сдерживает
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05.07.2021 17:30 Ответить
дітей-дебільчиків давно пора ізолювати від нормальних
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05.07.2021 17:32 Ответить
Хлопчик під Львовом виліз на восьмиметрове дерево, рятуючись від цькування з боку однолітків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4872
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05.07.2021 17:34 Ответить
садисти батьки садисти діти а кожноі неділі ходять в церкву
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05.07.2021 19:03 Ответить
По крайней мере, высоты не боится. Справится.
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05.07.2021 19:04 Ответить
березки они до добра не доводят
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05.07.2021 22:31 Ответить
 
 