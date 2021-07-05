Мальчик под Львовом забрался на восьмиметровое дерево, спасаясь от травли со стороны сверстников, - ГСЧС. ФОТО
В селе Солова на Львовщине 8-летний мальчик забрался на высокое дерево, спасаясь от травли со стороны других детей. Спасатели сняли его с дерева с помощью пожарной лестницы.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, информация об инциденте поступила на линию 101 вечером 4 июля. Ребенок 2013 года рождения вскарабкался на дерево возле детской площадки и не мог самостоятельно слезть, передает Цензор.НЕТ.
Спасатели прибыли на место, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался.
В ГСЧС Львовщины рассказали ZAXID.NET, что инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Солова Львовского района. Дети играли на детской площадке. Восьмилетний мальчик, которого обижали другие дети, вылез на березу рядом с площадкой на высоту более 8 метров и не хотел спускаться вниз. Около 22:20 мама ребенка вызвала на помощь спасателей.
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Дуже багато людей мають подібні вашій думки щодо дідовщині в армії, мов, не чипайте дідовшину, вона виховує чоловіків. Це хибна думка, як і про бійки на вулицях.