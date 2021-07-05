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Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию пытался вывезти из Украины гражданин Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Осмотровая группа провела углубленную проверку автомобиля "Фольксваген", которым выезжал из Украины в Польшу гражданин Латвии. В багажном отделении транспортного средства и среди вещей водителя погранично-таможенная группа обнаружила почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения. Среди найденного: ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова, рукоятки к штык-ножам, подсумки для гранат, шлемы и тому подобное. Владелец специфического товара сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.

В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Латвиец выбыл из пункта пропуска в сопровождении полицейских.

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Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 01
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 02
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 03
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 04
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 05
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 06
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 07
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 08
Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба 09

Автор: 

Госпогранслужба (6447) иностранец (492) оружие (10219)


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Топ комментарии
+14
хлам
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05.07.2021 17:09
+7
Это разобранные макеты-законные вещи, это выхолощеное пакетное оружие, ножи распилены. Интересно, его поймали за деревянные приклады и рукоятки ножей? За что его задержали, за ножны? Это идиотизм наших пограничников или таможенников, просто дебилизм максимальный
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05.07.2021 17:36
+6
Комплектующие к оружию - это ствол, патронник (казенная часть) и усм, да.
Остальное - какие-то деревяшки.
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05.07.2021 17:12
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хлам
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05.07.2021 17:09 Ответить
Дебилы-следаки еще назначат экспертизу на пригодность к стрельбе.
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05.07.2021 17:44 Ответить
Це латвійські волонтери тягають для армії країн НАТО
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05.07.2021 18:03 Ответить
Комплектующие к оружию - это ствол, патронник (казенная часть) и усм, да.
Остальное - какие-то деревяшки.
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05.07.2021 17:12 Ответить
Это именно комплектующие. То, о чем пишете Вы - основные части, которые не определены никаким Законом. Даже шурупы тыльника - комплектующие.
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06.07.2021 08:07 Ответить
Реквізит для зйомок кіно про корейську війну?
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05.07.2021 17:12 Ответить
Нормально накопали
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05.07.2021 17:14 Ответить
нифига себе - целые ножны от штык-ножа
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05.07.2021 17:16 Ответить
Чехлы!!! Он пытался вывезти чехлы для мпл!!! Обороноспособность страны подорвана!
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05.07.2021 17:16 Ответить
это самое мерзкое что он сделал! Накупил на ОЛХ усілякого непотребу..15 років з конфіскацією усього майна в Латвії в користь Міноборони.
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05.07.2021 18:07 Ответить
О да...это партия военной омуниции..Реконструкторский хлам..А таможенники дешовые понтовики..другое дело пропускать через границу планеры для мигов и движки первой сборки как металолом
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05.07.2021 17:30 Ответить
Это разобранные макеты-законные вещи, это выхолощеное пакетное оружие, ножи распилены. Интересно, его поймали за деревянные приклады и рукоятки ножей? За что его задержали, за ножны? Это идиотизм наших пограничников или таможенников, просто дебилизм максимальный
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05.07.2021 17:36 Ответить
https://likumi.lv/ta/id/307488-noteikumi-par-ierocu-un-municijas-apriti

там есть и возможность читать на эсперанто для людей или так называемый единственный который понимает руцкорабы , так что он по законам Латвии минимум семёрочку себе накрутил.
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05.07.2021 19:07 Ответить
смешно. человека задержали ни за что.
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05.07.2021 17:40 Ответить
от куда знаешь что человека, возможно рускоязыка.
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05.07.2021 18:47 Ответить
идиотизм крепчает......
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05.07.2021 18:06 Ответить
Чувак через суд розкатає таких "таможеніків", як китайці тісто на макарони! Ударно-спусковий механізм до СКС - запчастина до мисливської зброї і ремонтужться із заміною в будь-якому мисливському магазині, все інше - продається спокійно і без дозволів на мисливсько-збройових форумах. От тільки про цей пшик з програшем в суді супермитники навряд чи напишуть.
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05.07.2021 18:26 Ответить
ты хоть знаешь что пологаеться за контробанду оружия или их частей - вот 7 отмотает в Латвие за решёткой, так что ....
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05.07.2021 18:50 Ответить
Тобто за Вашою версією мені світить 7 років за брезентовий підсумок чи за накладки на рукоятки до пістолета,які можна вільно і БЕЗ дозволу купити в будь-якому мисливському магазині і на антикварному форумі? Єдине до чого можна з ДУЖЕ великим натягом причепитися це УСМ до СКС. Але я сумніваюся, що він входить до переліку заборонених комплектуючих. Будь-який адвокат доведе, що то складові МИСЛИВСЬКОЇ нарізної зброї.
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05.07.2021 19:29 Ответить
спусковый механизм гарантирует тебе хорошое времяпроведение за решёткой - - можешь сам почитать выше есть сылочка и кстати, дискутировать об этом в суде никто не будет.
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05.07.2021 19:37 Ответить
Ты не поверишь, но ты можешь даже танк себе купить и ездить на нем, при условии, конечно, что он будет без боевого оружия. А вот вывезти этот танк за границу без специального разрешения уже нельзя. А при условии сокрытия от таможенного контроля - это уже статья незаконны вывоз оружия и военной техники
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06.07.2021 08:14 Ответить
ти спочатку доведи що то комплектуючі до зброї. З того хламу, що на фото - зброї не зліпиш
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06.07.2021 03:21 Ответить
Его словили наши погранцы на польской границе, а отмотает он шо-то в Латвии?
Оригинально.
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06.07.2021 08:41 Ответить
первый вопрос - как называеться изделие из зерново-мукинадо, если отвечает хлеб, то растреляйте его нахрен и всё, это был и последнии вопрос к руцкоязыку.
если скажет maize -узнать, для чего собрал всё это, иногда можно использовать ток, для быстрых откровении.
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05.07.2021 18:43 Ответить
это другое...
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05.07.2021 19:17 Ответить
вы не понимаете)
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05.07.2021 19:19 Ответить
На фото реальный хлам
Даже УСМ в Украине продается без разрешений.
Только на стволы, ствольные коробки и затворы, требуется разрешение.
Как всегда, наши ущербные таможенники имитируют бурную деятельность.
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05.07.2021 20:09 Ответить
Пам'ятаю з дитинства, мужику привезли повну вантажну машину таких прикладів з гвинтівок, висипали біля будинку - піч топити.
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06.07.2021 09:22 Ответить
 
 