Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию пытался вывезти из Украины гражданин Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Осмотровая группа провела углубленную проверку автомобиля "Фольксваген", которым выезжал из Украины в Польшу гражданин Латвии. В багажном отделении транспортного средства и среди вещей водителя погранично-таможенная группа обнаружила почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения. Среди найденного: ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова, рукоятки к штык-ножам, подсумки для гранат, шлемы и тому подобное. Владелец специфического товара сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.

В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Латвиец выбыл из пункта пропуска в сопровождении полицейских.

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