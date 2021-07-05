Гражданин Латвии пытался незаконно вывезти из Украины комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Комплектующие к боевому оружию, военную экипировку и амуницию пытался вывезти из Украины гражданин Латвии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Осмотровая группа провела углубленную проверку автомобиля "Фольксваген", которым выезжал из Украины в Польшу гражданин Латвии. В багажном отделении транспортного средства и среди вещей водителя погранично-таможенная группа обнаружила почти шесть с половиной сотен предметов военного назначения. Среди найденного: ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова, рукоятки к штык-ножам, подсумки для гранат, шлемы и тому подобное. Владелец специфического товара сообщил, что приобрел его в Украине, потому что увлекается исторической реконструкцией.
В Нацполицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Латвиец выбыл из пункта пропуска в сопровождении полицейских.
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Остальное - какие-то деревяшки.
там есть и возможность читать на эсперанто для людей или так называемый единственный который понимает руцкорабы , так что он по законам Латвии минимум семёрочку себе накрутил.
Оригинально.
если скажет maize -узнать, для чего собрал всё это, иногда можно использовать ток, для быстрых откровении.
Даже УСМ в Украине продается без разрешений.
Только на стволы, ствольные коробки и затворы, требуется разрешение.
Как всегда, наши ущербные таможенники имитируют бурную деятельность.