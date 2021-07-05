Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана. ФОТОрепортаж

Судья Запорожского райсуда зачитала полный текст постановления, которым отпускает под личное обязательство обвиняемого за разгон Майдана в городе 26 января 2014 бывшего главу управления МВД в Запорожской области, генерала милиции Владимира Сербу. В суд он явился после 7 лет в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Бывшего главу областного управления МВД в Запорожской области Сербу обвиняют по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. С июля 2014 года он находился в розыске, но на прошлой неделе добровольно явился на судебное заседание в Жовтневый районный суд Запорожья, где ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства на срок два месяца. Сегодня, 5 июля, в суде состоялось оглашение полного текста решения об изменении меры пресечения обвиняемому.

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В начале судебного заседания у здания суда собрались представители нескольких общественных организаций, которые возмущены решением судьи.

"Для нас странно, почему он вернулся. Единственный вывод, который мы делаем, что есть договоренности, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу. Он причастен к избиению проукраинских патриотов и должен понести наказание", - подчеркнул ветеран полка "Азов", председатель областной организации "Национальный корпус" Максим Зайченко.

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Активисты вывесили на входе в суд плакаты: "Генерал-беглец", "Без двух месяцев не виноватый?" и выкрикивали "Сербу - на вербу". После чего зажгли дымовые шашки.

Судья Жовтневого районного суда Запорожья Юлия Пивоварова отметила, что Серба был объявлен в розыск 7 июля 2014 года, но 30 июня он пересек границу Украины, прошел таможенный контроль, задержан не был и добровольно прибыл в суд.

"Учитывая обстоятельства его добровольной явки в суд, суд приходит к выводу, что риски его возможного уклонения от суда наявные. Однако, по истечении времени с момента совершения уголовного преступления и с учетом активной позиции обвиняемого о намерении участвовать в судебном заседании, указанный риск значительно уменьшен, но продолжает существовать ... Учитывая тот факт, что Серба обвиняется в совершении одного эпизода нетяжкого и тяжкого преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание на срок до 8 лет лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что только тяжесть не может быть единственным основанием для применения очень строгой меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в полном тексте решения.

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Также судья отметила, что обвиняемый не работает в правоохранительных органах и не может влиять на рассмотрение дела, свой паспорт для выезда за границу он сдал.

"Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сербы, избранный 19.02.2015 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда, на более мягкую - применить в отношении обвиняемого Сербы меру пресечения в виде личного обязательства и возложить на него обязанности , предусмотренные ч. 5 ст 194 УПК сроком на 2 месяца, а именно: не отлучаться из города Дружковка Донецкой области без разрешения суда, уведомлять суд об изменении места жительства, воздерживаться от общения с пострадавшими и сдать паспорт для выезда за границу", - добавила Пивоварова.

Решение суда обжалованию не подлежит.

На оглашение полного текста решения Серба не явился.

Следующее заседание по делу должно состояться 8 июля.

Адвокат пострадавших во время разгона запорожского Майдана Елена Яркина добавила, что в случае нарушения условий личного обязательства суд может оштрафовать Сербу на сумму от 438 грн до 3 708 грн.

Что касается пребывания Сербы в розыске, отмечается, что согласно официальным данным сайта МВД, он до сих пор есть в перечне тех, кто скрывается от органов прокуратуры.

В прошлый раз Серба объяснил, что не приходил в суд раньше, не зная, что в отношении его открыто уголовное производство, а затем боялся заразиться коронавирусом.