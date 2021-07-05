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Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана. ФОТОрепортаж

Судья Запорожского райсуда зачитала полный текст постановления, которым отпускает под личное обязательство обвиняемого за разгон Майдана в городе 26 января 2014 бывшего главу управления МВД в Запорожской области, генерала милиции Владимира Сербу. В суд он явился после 7 лет в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Бывшего главу областного управления МВД в Запорожской области Сербу обвиняют по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. С июля 2014 года он находился в розыске, но на прошлой неделе добровольно явился на судебное заседание в Жовтневый районный суд Запорожья, где ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства на срок два месяца. Сегодня, 5 июля, в суде состоялось оглашение полного текста решения об изменении меры пресечения обвиняемому.

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Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 01Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 02

В начале судебного заседания у здания суда собрались представители нескольких общественных организаций, которые возмущены решением судьи.

"Для нас странно, почему он вернулся. Единственный вывод, который мы делаем, что есть договоренности, определенные гарантии безопасности Сербе, что это судебное дело будет закрыто в его пользу. Он причастен к избиению проукраинских патриотов и должен понести наказание", - подчеркнул ветеран полка "Азов", председатель областной организации "Национальный корпус" Максим Зайченко.

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Активисты вывесили на входе в суд плакаты: "Генерал-беглец", "Без двух месяцев не виноватый?" и выкрикивали "Сербу - на вербу". После чего зажгли дымовые шашки.

Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 03Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 04Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 05Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 06

Судья Жовтневого районного суда Запорожья Юлия Пивоварова отметила, что Серба был объявлен в розыск 7 июля 2014 года, но 30 июня он пересек границу Украины, прошел таможенный контроль, задержан не был и добровольно прибыл в суд.

"Учитывая обстоятельства его добровольной явки в суд, суд приходит к выводу, что риски его возможного уклонения от суда наявные. Однако, по истечении времени с момента совершения уголовного преступления и с учетом активной позиции обвиняемого о намерении участвовать в судебном заседании, указанный риск значительно уменьшен, но продолжает существовать ... Учитывая тот факт, что Серба обвиняется в совершении одного эпизода нетяжкого и тяжкого преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание на срок до 8 лет лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что только тяжесть не может быть единственным основанием для применения очень строгой меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в полном тексте решения.

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Также судья отметила, что обвиняемый не работает в правоохранительных органах и не может влиять на рассмотрение дела, свой паспорт для выезда за границу он сдал.

"Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сербы, избранный 19.02.2015 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда, на более мягкую - применить в отношении обвиняемого Сербы меру пресечения в виде личного обязательства и возложить на него обязанности , предусмотренные ч. 5 ст 194 УПК сроком на 2 месяца, а именно: не отлучаться из города Дружковка Донецкой области без разрешения суда, уведомлять суд об изменении места жительства, воздерживаться от общения с пострадавшими и сдать паспорт для выезда за границу", - добавила Пивоварова.

Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана 07

Решение суда обжалованию не подлежит.

На оглашение полного текста решения Серба не явился.

Следующее заседание по делу должно состояться 8 июля.

Адвокат пострадавших во время разгона запорожского Майдана Елена Яркина добавила, что в случае нарушения условий личного обязательства суд может оштрафовать Сербу на сумму от 438 грн до 3 708 грн.

Что касается пребывания Сербы в розыске, отмечается, что согласно официальным данным сайта МВД, он до сих пор есть в перечне тех, кто скрывается от органов прокуратуры.

В прошлый раз Серба объяснил, что не приходил в суд раньше, не зная, что в отношении его открыто уголовное производство, а затем боялся заразиться коронавирусом.

Автор: 

суд (25104) Запорожская область (3097) преступления против Майдана (293) Серба (1)


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Топ комментарии
+30
Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана - Цензор.НЕТ 8078
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05.07.2021 20:00
+19
Провести сравнения:- против Чорновол, Звиробий, Пояркова, за СЛОВА, уголовные преследования от Зеленского. Генерал-разгонявший майдан у Зеленского в цене. Очень ценный кадр для нынешней власти.
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05.07.2021 20:08
+15
потом ещё восстановят на должности и выплатят компенсацию...
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05.07.2021 20:02
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Суд отпустил экс-главу УМВД Запорожской области Сербу, которого подозревают в разгоне местного Майдана - Цензор.НЕТ 8078
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05.07.2021 20:00 Ответить
Как-то уже не знаешь, как комментировать постоянные отпуска сепарни. Дайте ему ещё 100 дней? 🙄🙄🙄
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05.07.2021 20:01 Ответить
зевиродки своїх не здають.
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05.07.2021 20:01 Ответить
Это так Аваков очищается от старых кадров и привлекает их же к ответственности?.. По судьям и прокурорам вопросов нет, там классика жанра, только верба подлечит. Не удивлюсь если этому мусору ещё зарплату начислят за нахождение или ненахождение в розыске и пенсию получит за свою "доблестную" деятельность
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05.07.2021 20:02 Ответить
потом ещё восстановят на должности и выплатят компенсацию...
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05.07.2021 20:02 Ответить
А Аваковские мальчики слабовато выступили. Без мишек и свинок -- не зачет.
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05.07.2021 20:02 Ответить
Так же как и эта "дебилистична сокира".
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05.07.2021 20:09 Ответить
в Запоріжжі, слава Богу, що хоч один такий знайшовся
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05.07.2021 21:21 Ответить
На більше грошей не було.
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05.07.2021 22:21 Ответить
А де в той час були ви, порохосвинки? Взяли б та показали "класс", як треба чмирити прокацапську нечисть. Хоча про що я? Порохосвині тільки попкорн спроможні жерти, сидячі на дивані та спостерігаючи по "дебілізору" як хтось там захищає честь України. Їм головне - похрюкати в затишній кімнаті.
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05.07.2021 21:37 Ответить
Чмырить его должны соответствующие органы государства. Которые вы избрали. А они его до осени в розовую попку поцелуют и отпустят восвояси чистеньким.
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05.07.2021 22:33 Ответить
Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану - Цензор.НЕТ 9180"Соотвєтствующіє органи государства" при сивочолій "надьожє нациі" вміли чмирить Добровольців.
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06.07.2021 05:56 Ответить
https://te.20minut.ua/Podii/nas-bili-stavili-na-kolina-i-nikomu-za-tse-nichogo-ne-bude-poterpili-z-10677152.html
Майдан. Чотирі роки після "Революції Гідності"...
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06.07.2021 06:01 Ответить
Саме через такі дії "цинічного хряка" НАЗАВЖДИ викреслили з політичного життя України. Ця ГНИДА злила в унітаз всі здобутки і надії Майдану. А блазень що? Він тільки продовжує розпочате кучерявою свинею - нищення України. (І я за блазня не голосував, викреслив обох: і блазня і баригу. бо вони варті один одного.)
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06.07.2021 06:11 Ответить
100 % ЗЕ и компания к Независимости Украины дадут ему героя Украины , как дали Юрию Бойко в 2004 году .
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05.07.2021 20:03 Ответить
милиции генерал, я хиею
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05.07.2021 20:06 Ответить
Идет подготовка к Майдану
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05.07.2021 20:08 Ответить
Провести сравнения:- против Чорновол, Звиробий, Пояркова, за СЛОВА, уголовные преследования от Зеленского. Генерал-разгонявший майдан у Зеленского в цене. Очень ценный кадр для нынешней власти.
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05.07.2021 20:08 Ответить
Це тобі твій дрюг Іллюша Ківа сказав, чи Жека Брагар ?
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05.07.2021 20:21 Ответить
Не тобі, опущений, там щось з під нар вякати, сидиш в лайні - не цвірінчи.
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05.07.2021 20:40 Ответить
так этож свой, друг, соратник. а Вы никто.
помните ответ зе, леросу?
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05.07.2021 20:09 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСАДИЛ ГЕНЕРАЛА ВСУ ЗА ОБОРОНУ ДОНБАССА!
https://www.youtube.com/watch?v=AeqSCXRBsRo
Нарід, ще є сумніви з приводу того, куди Бубачка тягне країну?
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05.07.2021 20:10 Ответить
Все правильно, так и было задумано-рассорить нас с союзниками и ослабить любыми доступными способами. На, а "умный народ", в лице 73процентных дебилоидов, насмотревших расеянского ТВ и 95 квартальных помоев, избрала исполнителя этой затеи.
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06.07.2021 09:47 Ответить
Запорожский суд судит бывшего запорожского главмента. Решение будет достаточно предсказуемым.
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05.07.2021 20:10 Ответить
а що хто чекав - система вміе себе захищати ....насРАТЬ - кажуть вони ....
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05.07.2021 20:10 Ответить
Сметуны-дрыстуны,где вы.....почему вы молчите....Яр Голодный,вылазь с кустов...ЗЕлю в ростов пора..... или ещё рано?((
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05.07.2021 20:12 Ответить
Людей гнали по проспекту мов скот.
І ніхто не винуватий ?
Самі Зелючину обрали...
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05.07.2021 20:17 Ответить
Чому цього упиря не посадили при твоєму улюблнеому баризі? Кого взагалі посадили при пороху? Навіть штепу випустили і красномордого лук'янова...
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05.07.2021 20:34 Ответить
При Порохе этот упырь скрывался на сресее, при зеледенте вернулся.
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05.07.2021 21:05 Ответить
Так кого посадили при порохе???
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05.07.2021 21:13 Ответить
Погугли, и не забывай, что отпустил зеля из под следствия. Крайний обмен помнишь? Кого Зеля обменял?
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05.07.2021 21:26 Ответить
беркута, наприклад, сиділи, вирок от-от мав бути. Рле ж твій клоун відпустив їх без вироку, і тепер навіть по-заочці не хоче засудити.
Тільки не кажи, що слідство, суд і вирок мають тривати три дні. Не 37-мий рік нині.
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05.07.2021 21:26 Ответить
Ключове - от, от мав бути...))) І мертвеччук мав сидіти, і його помийки от, от мали закрити... Які ж ви ущєрбні боти! Та і зеля не мій кумир, заспокойся...
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05.07.2021 21:43 Ответить
дебіл ти з насіння, тобі місце з ним в сусідній камері, щоб кодекси вивчив
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05.07.2021 22:02 Ответить
Я мав би за честь бути поряд з ним, а ти холуй соєвий, не дочекаєшся!
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05.07.2021 22:51 Ответить
Багатьох антимайданівських мусорів-злочинців загратували при порошенко? Скільки їх повернули на посади при ньому?
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05.07.2021 21:02 Ответить
Тех, что не успели слинять на срассею зеля на обмен выставил.
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05.07.2021 21:06 Ответить
Суд відпустив ексголову УМВС Запорізької області Сербу, якого підозрюють у розгоні місцевого Майдану - Цензор.НЕТ 7331Сивочолий криголам, прямо з Майдану вивозить "беркутів". Мабуть в тюрьму...
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05.07.2021 21:51 Ответить
А Ярош?
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06.07.2021 23:20 Ответить
Ярош на подтанцовке.
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07.07.2021 06:34 Ответить
Тоді страшний гололід був - дуже не побігаєшь. Втекти неможливо. Біля 5-ої лікарні (лікарня швидкої допомоги в Запоріжжі) потерпілих замість лікарів зустрічав беркут, з машин швидкої допомоги висмикували та лупцювали. По дворам вздовж проспекту бігала тітушня, та била усіх без обмежень - щеб пак, адже менти навіть платили за це.
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05.07.2021 22:32 Ответить
Я уже не удивляюсь выпусками сепарни... Порох это породил, зеля продолжил...
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05.07.2021 20:30 Ответить
Блазні передбачають новий Майдан?
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05.07.2021 20:35 Ответить
скоро Татаров даст этому сепару место в Центральном аппарате МВС..
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05.07.2021 21:02 Ответить
Юный путенец идёт от авторитаризма который он уже построил к тоталитаризму о котором мечтает А дальше обнуление и навечно! Поздравляю не только 73 но и все100!
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05.07.2021 21:05 Ответить
Квартал-95 рулить...
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05.07.2021 21:13 Ответить
народ, як втриматися, щоб не послати ***** брехливих зебілів, як то https://censor.net/ru/user/420169? Я тільки що з бані...
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05.07.2021 21:28 Ответить
Бедненькая тварь судья ...Бедняжка Украина ....
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05.07.2021 22:06 Ответить
Запорожцы, земляки, зачем устраивать подобные акции и мероприятия? При существующей судебной системе это напрасный труд. Но.....ведь несчастные случии с различными людьми, а так же их родственниками-детьми, супругами,родителями, внуками и тд, случаются очень часто. И никто от этого не застрахован, ни ссученые мусора, ни ссученые судейские. думайТЕ....
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06.07.2021 09:38 Ответить
((((((
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07.07.2021 11:59 Ответить
 
 