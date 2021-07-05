Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
В первом полугодии по материалам Службы безопасности Украины наложен 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны оплатить в Госбюджет.
Более того, по инициативе СБУ у всех 174 юридических лиц - фигурантов санкционных списков СНБО заблокированы активы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.
У 20 подсанкционных предприятий остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.
Также в первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. В частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.
В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебных расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.
С начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер, в руках турбомонобільшості - всі важелі! Чому досі не змінили?
Приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца истекли как раз 6 июля.
АСИП - автоматическое списание исполнительных производств
По состоянию на апрель 2021 года к АСИП подключились семь банков:
- ТАСкомбанк
- ПриватБанк
- Универсал Банк (в частности, monobank)
- Окси Банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
Иначе придётся переплачивать из под полы в три раза.)
И это тоже шоу продолжают крутить.