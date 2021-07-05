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Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии по материалам Службы безопасности Украины наложен 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны оплатить в Госбюджет.

Более того, по инициативе СБУ у всех 174 юридических лиц - фигурантов санкционных списков СНБО заблокированы активы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

У 20 подсанкционных предприятий остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Также в первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. В частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окружение "контрабандиста из списка СНБО" Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом "настенной плитки", - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебных расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.

С начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.

Заблокированы активы всех 174 контрабандных компаний, против которых СНБО ввел санкции, - СБУ 01
Заблокированы активы всех 174 контрабандных компаний, против которых СНБО ввел санкции, - СБУ 02
Заблокированы активы всех 174 контрабандных компаний, против которых СНБО ввел санкции, - СБУ 03

Также читайте: Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский

Автор: 

контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) санкции (11301) СБУ (19916) силовики (2799)


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Топ комментарии
+13
Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ - Цензор.НЕТ 6127
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05.07.2021 21:24
+10
хороший отчет!.. можно еще выпустить отчет в форме книжки-раскраски, или принт заделать на майки и раздавать возле таможни.. контрабасы оценят!.. особенно Вадик Слюсарев..
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05.07.2021 21:38
+8
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html Избрали Зеленского - получите!» Для украинцев настал час расплаты за их тупость 5 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html#comments Комментарии: 5 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ - Цензор.НЕТ 9462 С 6 июля долги за коммуналку будут автоматически списывать со счетов всех украинцев. Включая пенсионеров.https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f.html#more-136650 Читать далее
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05.07.2021 21:24
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05.07.2021 21:24 Ответить
Хоча б створюють видімость боротьби. Як жаль, що народній владі зайнятій боротьбою з Пуйлом та ЄВРОІНТЕГРАЦІЄЮ так і не знайшлось за 5 років часу відмінити закони Зєка про декриміналізацію контробанди.
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05.07.2021 21:35 Ответить
С монобольшинством могли бы и за два года ввести криминал)))
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05.07.2021 21:51 Ответить
так голосів не вистачало для такого! Що, забув, як голосували по десять а то й 17 раз?
А тепер, в руках турбомонобільшості - всі важелі! Чому досі не змінили?
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05.07.2021 21:55 Ответить
"так голосів не вистачало для такого!" - ну назначить кума без образования генпрокурором голосов хватило....
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06.07.2021 10:42 Ответить
Теперь эта "видимость борьбы" кому то через сраку выйдет -дерьмак названивал Нуланд с кабинета зекретина,т к его по другому не соединяли-все,линию зелупе отключили)))))
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05.07.2021 21:58 Ответить
Під це вже підігнали проект закону 5660 .......

Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ - Цензор.НЕТ 4133
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05.07.2021 21:39 Ответить
Для особо одаренных, нахватавшихся в кредит айфонов, машин и квартир с отпусками, а также любителям копить долги за комуналку - с сегодняшнего дня долги со счетов украинцев банки начнут списывать автоматически!

Приказ Минюста вступил в силу 6 апреля, но в нем содержалась норма об отсрочке на три месяца для того, чтобы госорганы успели подготовиться к введению новой системы. Три месяца истекли как раз 6 июля.
АСИП - автоматическое списание исполнительных производств

По состоянию на апрель 2021 года к АСИП подключились семь банков:
- ТАСкомбанк
- ПриватБанк
- Универсал Банк (в частности, monobank)
- Окси Банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредит Банк
Еще 44 банка тестировали систему, 11 настраивали ее работу.
То есть 62 из 72 банков готовы или готовились к использованию АСИП - и это только по состоянию на апрель.
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06.07.2021 07:29 Ответить
Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ - Цензор.НЕТ 6127
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05.07.2021 21:24 Ответить
и шо? бойко им патронов подкинет с боеприпасами, и те выйдут из окружения и блокировок. Почти без потерь. Выход из окружения оплатят лохи, то бишь зебилы.
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05.07.2021 21:31 Ответить
Государственный бандитизм.
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05.07.2021 21:35 Ответить
хороший отчет!.. можно еще выпустить отчет в форме книжки-раскраски, или принт заделать на майки и раздавать возле таможни.. контрабасы оценят!.. особенно Вадик Слюсарев..
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05.07.2021 21:38 Ответить
Если кто то ещё не успел закупиться импортными товарами, то надо поспешить.
Иначе придётся переплачивать из под полы в три раза.)
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05.07.2021 21:42 Ответить
Саме цікаве, що після введення санкцій легальні фіскальні збори в держбюджет практично не збільшились. А минуло вже чотири місяці після їх запровадження. Аналітики кажуть, що там "діра" розміром десь ₴150лмн в місяць, ₴5млрд в рік... А екс-міністр фінансів Уманський цю діру оцінював в три рази більшою, про що він доповідав Зе...
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05.07.2021 21:51 Ответить
Там даже уменьшились, типа с 34 до 30.
И это тоже шоу продолжают крутить.
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05.07.2021 21:53 Ответить
Окозамилювання. але картинки! Так у них зараз все навлаштоване на картинки, аби виправдаться або на обіцяти.
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05.07.2021 21:54 Ответить
Тупин в суд теперь подаст за плагиат. Это его фишка мультики о победах и вундервафлях показывать.
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05.07.2021 22:09 Ответить
Во всех цивилизованных странах контрабандистов - сажают надолго. Но зеЛох придумал ноу-хау - он контрабандистов давит санкциями. Правда, контрабандисты не отчаиваются и продолжают заниматься своим делом, попутно выигрывая суды и получая многомиллионные компенсации из бюджета. Поэтому контрабандисты постоянно смеются, когда им говорят про санкции снбо.
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05.07.2021 22:16 Ответить
Це зрозуміло, локшина аж до землі. А телеканал 1+1, якого співласником є підсанкційний Медведчук, закрили???
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06.07.2021 07:43 Ответить
Якийсь тупо "пшик"... чи "пук"..
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06.07.2021 21:03 Ответить
 
 