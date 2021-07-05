Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

В первом полугодии по материалам Службы безопасности Украины наложен 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны оплатить в Госбюджет.

Более того, по инициативе СБУ у всех 174 юридических лиц - фигурантов санкционных списков СНБО заблокированы активы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы.

У 20 подсанкционных предприятий остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Также в первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. В частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Окружение "контрабандиста из списка СНБО" Дидуха пыталось ввезти брендовую одежду и косметику из ЕС под видом "настенной плитки", - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебных расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.

С начала 2021 года судебные приговоры получили 10 должностных лиц Госпогранслужбы, таможенных и контролирующих органов.







Также читайте: Скоро три месяца, как ввели санкции против контрабандистов, а обещанных СБУ производств все еще нет, - журналист Плинский