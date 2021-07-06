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11,5 га земли оборонного назначения незаконно приватизировали на Хмельнитчине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, земли были приватизированы примерно 80 лицами из числа местных жителей под частное строительство. Устанавливается причастность должностных лиц городского совета Староконстантинова Хмельницкой области к правонарушению", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что правоохранители провели 5 обысков в Староконстантиновском городском совете и по месту жительства возможных фигурантов. Обнаружена и изъята служебная документация, которая может свидетельствовать о причастности лиц к преступлению.

11,5 га земли оборонного назначения незаконно приватизировали на Хмельнитчине, - ГБР 01
11,5 га земли оборонного назначения незаконно приватизировали на Хмельнитчине, - ГБР 02

"Предварительная квалификация правонарушения: присвоение военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенное в условиях особого периода, и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 410 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - подчеркивают в ГБР.

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Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Автор: 

Минобороны (9354) приватизация (1043) Хмельнитчина (896) махинации (583) ГБР (2999)


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главный земельный аферист сегодня это презитент. представьте себе что Вам передали магазин с оборотом 10 миллионов в месяц.с условием торговать полгода а только потом сделать ревизию. то что Вы уже через месяц в ...опе по уши, из за недостачи это однозначно а тут украденно больше 5 миллионов га и он без ревизии начал торговлю, тем более в 10 раз дешевле реальной стоимости. то что расрыли аферу, это хорошо. плохо что этим замазивают глаза, чтоб скрыть свой злой умысел
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06.07.2021 10:32 Ответить
Все? Кончилась коррупция в МВД? Аваков порехал? ГБР теперь землей занимается?
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06.07.2021 10:33 Ответить
Й це тільки початок.....
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06.07.2021 10:40 Ответить
 
 