11,5 га земли оборонного назначения незаконно приватизировали на Хмельнитчине, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого расследуют обстоятельства дела незаконной приватизации 11,5 га земель Министерства обороны Украины на территории Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, земли были приватизированы примерно 80 лицами из числа местных жителей под частное строительство. Устанавливается причастность должностных лиц городского совета Староконстантинова Хмельницкой области к правонарушению", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что правоохранители провели 5 обысков в Староконстантиновском городском совете и по месту жительства возможных фигурантов. Обнаружена и изъята служебная документация, которая может свидетельствовать о причастности лиц к преступлению.





"Предварительная квалификация правонарушения: присвоение военного имущества или завладение им путем мошенничества, совершенное в условиях особого периода, и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 410 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - подчеркивают в ГБР.

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Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.