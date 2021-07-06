Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как "освобождали из заложников" посла Израиля и верующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провели тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы "захватили" в синагоге столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов".































Учения состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

Читайте также: СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева. ФОТОрепортаж

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.