Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как "освобождали из заложников" посла Израиля и верующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провели тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы "захватили" в синагоге столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.
В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов".
Учения состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.
Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.
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если даже тупо "святое" - кусок хлеба кобыла Нетаньяшки тупо бросила под ноги себе, и это сглотнули?
крепче только наложить на стол - и она бы так сделала походу. гои и так потерпят то
Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?
Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сурка, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.
Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сурке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сурку застрелить.
Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:
«Здравствуй, моя Сурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сурка, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»
Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сурку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.
Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Суркой пьёт уже четыре дня!
Выходец с Гавны
Только рома пинту закусил
Закусил цитринкой
Или ***********
Бо Фиделька Кастро......(скриииипкааааа)
Наши денюжки на...
Реееевооооо.... лю-ци-ю.....
Путину подарил)
везде одни масонычет тут не так и не Ющенок)
Залишилися лише спектаклі про "звільнення посла Ізраїлю" від студії квартал-95
лезут гуськом - а то шо заминировано м.б. = просто на входе то, не говоря шо под жопами молящихся Яхве тоже закреплено ВВ?
пафос аж прет - что за бред?
даже с тем чуваком шо заставил Зелю прохрипеть рекламу фильма - и то достойней получилось представление.
Ну реально - это же выглядит как .... о! как тот "парад" где Зеля топтался по флагу, ой, да это же сценка такая была, да?
Все кто возмутился таким гламуром - давайте скажем пару ласковых! .....
(стук в окно 25-го этажа)
- эээ, кто здесь?
- СБУ! вы арестович, ой, арестован. и пойдешь в армию России, ой, ну, сюда там на Черкасск, тьху, на Луганск.
- но я просто написал комменэывфхзлвкзрьлы аааааа флпрзкульуъхдркхд помогитхэй4лпъх4лпъзулйбппп4
тов выше крыши на востоках... почему не католиков или каких нибудь сведетелей чегото там?
или нам демонстрируют кто в доме хозяин?
предполагаемый террорист???