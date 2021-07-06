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Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как "освобождали из заложников" посла Израиля и верующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провели тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы "захватили" в синагоге столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов".

Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 01
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 02
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 03
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 04
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 05
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 06
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 07
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 08
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 09
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 10
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 11
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 12
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 13
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 14
Антитеррористические учения СБУ в синагоге на Печерске: как освобождали из заложников посла Израиля и верующих 15

Учения состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

Читайте также: СБУ провела антитеррористические учения в хоральной синагоге Киева. ФОТОрепортаж

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.

Автор: 

Киев (25568) СБУ (19920) синагога (44) терроризм (18691) военные учения (3458)


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Топ комментарии
+7
Репетируют план эвакуации бубачки на историческую родину
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06.07.2021 10:35
+6
За своїх Гідрант переживає)
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06.07.2021 10:52
+3
Израиля? Совпадение? Или готовятся к погромам?
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06.07.2021 10:30
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Сча набегут кацапонацики брызгать д@рьм@цом
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06.07.2021 10:29 Ответить
Израиля? Совпадение? Или готовятся к погромам?
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06.07.2021 10:30 Ответить
Та - кацапы не попали в категорию "коренных народов".
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06.07.2021 10:35 Ответить
ахаха, ну да, каким?(боком) к(каким?) погромам?
если даже тупо "святое" - кусок хлеба кобыла Нетаньяшки тупо бросила под ноги себе, и это сглотнули?
крепче только наложить на стол - и она бы так сделала походу. гои и так потерпят то
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06.07.2021 10:47 Ответить
СУРКА (ЕВРЕЙСКАЯ МУРКА)

Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?

Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сурка, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.

Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сурке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сурку застрелить.

Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:

«Здравствуй, моя Сурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сурка, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»

Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сурку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.

Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Суркой пьёт уже четыре дня!
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06.07.2021 10:34 Ответить
Я Шекспир у мамы
Выходец с Гавны
Только рома пинту закусил

Закусил цитринкой
Или ***********
Бо Фиделька Кастро......(скриииипкааааа)
Наши денюжки на...
Реееевооооо.... лю-ци-ю.....
Путину подарил)
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06.07.2021 10:50 Ответить
Репетируют план эвакуации бубачки на историческую родину
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06.07.2021 10:35 Ответить
а чому саме синагога і посол ізраюлю? в нас немає рашинського тероризму? чи в нас є приблатньонні та найабіженіші? якщо серед так званих заручників був посол ізраїлю(старий)- то чом це кошерно-ватне брехло не відправили в газу? взагалі в сбу видно зайнятися нєхєр,немає інших загроз всередині країни він влаштовувати шоу для представників однієї групи
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06.07.2021 10:36 Ответить
кстати да, много чего непонятно, но будто как ритуал какой-то шоле.... с тем же Журавлем - ну вот кто бы тупо жрал и отдыхал пока твой подчиненный просто медленно умирает? или еще куча вещей шо выглядят как..... ну я вроде не особо верю во всякое такое(а процентов на 76.2), но чисто теоретически по памяти все зашквары, особенно осознанные - навевают на мысль что везде одни масоны чет тут не так и не Ющенок)
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06.07.2021 10:45 Ответить
Чому саме синагога стала місцем тренувань?
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06.07.2021 10:36 Ответить
За своїх Гідрант переживає)
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06.07.2021 10:52 Ответить
а якщо без жартів, то вже не треба проводити операції по звільненню полонених в буцигарнях окупантів, по затриманню вагнерівців, по знешкодженню та утілізації українофобів та терористів..
Залишилися лише спектаклі про "звільнення посла Ізраїлю" від студії квартал-95
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06.07.2021 10:37 Ответить
б*же, надо шоп еще и с нас Хамас смеялся как из Бацака?
лезут гуськом - а то шо заминировано м.б. = просто на входе то, не говоря шо под жопами молящихся Яхве тоже закреплено ВВ?

пафос аж прет - что за бред?
даже с тем чуваком шо заставил Зелю прохрипеть рекламу фильма - и то достойней получилось представление.
Ну реально - это же выглядит как .... о! как тот "парад" где Зеля топтался по флагу, ой, да это же сценка такая была, да?

Все кто возмутился таким гламуром - давайте скажем пару ласковых! .....
(стук в окно 25-го этажа)
- эээ, кто здесь?
- СБУ! вы арестович, ой, арестован. и пойдешь в армию России, ой, ну, сюда там на Черкасск, тьху, на Луганск.

- но я просто написал комменэывфхзлвкзрьлы аааааа флпрзкульуъхдркхд помогитхэй4лпъх4лпъзулйбппп4
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06.07.2021 10:41 Ответить
Чего то вспоминается Луцкий автобус.... Дали денег и отпустили.... Так и тут поступят при первой же опасности...
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06.07.2021 10:52 Ответить
А терористи хто?
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06.07.2021 10:53 Ответить
Ну не евреи же. Террористы это украинцы, которым надоел паразитизм.
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06.07.2021 11:27 Ответить
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 2144
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06.07.2021 11:17 Ответить
На учениях одно, а в реале получается так как случилось в Донецком аэропорту
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 2296
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06.07.2021 11:42 Ответить
Боже, какая показуха... Аж смотреть тошно. И выбрали, главное, самый важный объект в Киеве. Понятное дело, что только ради него международные террористы переплывут три океана и перелетят два континента. И все ради чего? Чтобы захватить в заложники пейсато-носатых, которые в это время мирно считали стыренные у титульной нации укрошекели.
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06.07.2021 11:57 Ответить
В первой констиитуции гетманская старшина записала недопущение зловерия иудейского на свою землю. Потомки этой гетманской старшины с козацким крестом и римской фасцией на шевроне защищают геноцидальную власть хабадников над собой. Это ж какое содержимое черепной коробки надо иметь.
Антитерористичні навчання СБУ в синагозі на Печерську: як "звільняли із заручників" посла Ізраїлю та вірян - Цензор.НЕТ 1677
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06.07.2021 12:03 Ответить
бомба где!?где заминированные входы и выходы!? неверю
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06.07.2021 12:54 Ответить
А ОБРЕЗАНИЕ ДЕЛАЛИ !?)
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06.07.2021 13:02 Ответить
ЩО вже почалось..........
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06.07.2021 13:27 Ответить
а почему именно их? почему не мечети ведь сунниты и шииты друг друга ненавидят и террак-
тов выше крыши на востоках... почему не католиков или каких нибудь сведетелей чегото там?
или нам демонстрируют кто в доме хозяин?
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06.07.2021 13:32 Ответить
в смысле кого именно охраняет... внимание!!! служба безопасности УКРАИНЫ!!! и кто
предполагаемый террорист???
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06.07.2021 13:34 Ответить
Ну не знаю... Кому нужна такая показуха... - вошли парадом... Если бы так было в реальности - то и их бы постреляли и заложники бы погибли...
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06.07.2021 21:18 Ответить
 
 