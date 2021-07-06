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"111 статья": активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 6 июля, активисты "Руха сопротивления капитуляции"  принесли в ГБР заявление о совершении преступления по "сливу спецоперации по "вагнеровцам". Митингующие держали плакаты с надписью "111 статья" (Государственная измена). Заявление в присутствие митингующих подписали Игорь Лапин, Андрей Тетерук и Юрий Гудыменко. К протестующим вышел представитель ГБР и принял заявление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ

111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 01
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 02
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 03
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 04
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 05
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 06
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 07
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 08
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 09
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 10
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 11
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 12
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 13
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 14
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 15
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 16
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 17
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 18
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 19
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 20
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 21
111 статья: активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по вагнеровцам 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Автор: 

заявление (393) государственная измена (1543) ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2999)


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https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia



Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
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06.07.2021 12:28
+27
Куратори Буратини написали закон про імпічмент так, що Буратіну неможливо притягнути до відповідальності. Поки він сидить в кріслі президента.
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06.07.2021 12:26
+21
Вроде без толку,но нет -зекретина надо постепенно ,благо повод такой,сделать не рукопожатным,надо давить эту падаль публично
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06.07.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
Вроде без толку,но нет -зекретина надо постепенно ,благо повод такой,сделать не рукопожатным,надо давить эту падаль публично
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06.07.2021 12:23 Ответить
Сколько веревочке не виться...а бубачка в петельке все одно окажется..
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06.07.2021 12:24 Ответить
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:23 Ответить
Куратори Буратини написали закон про імпічмент так, що Буратіну неможливо притягнути до відповідальності. Поки він сидить в кріслі президента.
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06.07.2021 12:26 Ответить
О том что это не закон об импичменте...а обычная божья роса в морды зебилам говорили все нормальные люди еще до того как его приняли..
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06.07.2021 12:30 Ответить
якщо вміє сидіти у кріслі
то й на КОЛУ зможе
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06.07.2021 13:07 Ответить
а потом тютю и он на Гаваях
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07.07.2021 03:56 Ответить
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06.07.2021 12:27 Ответить
https://mobile.twitter.com/MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

https://mobile.twitter.com/MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia



Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
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06.07.2021 12:28 Ответить
так это не физическая операция же, тут было шо наши планировали захватить изоляцию, правда я х.з. как - если орки бы знали сразу - ну как-то не вериться шо их бы там не ждали. тем более обучались на базах вроде СБУ и потом типо СБУ же их и арестовала(а если бы начали дело - то конечно бы утечек не было). вот за это надо смотреть, а тут шо сталинистка Венедиктова тормозит даже бумажный ход дела - ну так ватник ватнику бутылку не выклюет(разве шо втихаря, пока ватник сидит на запасной бутылке))
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06.07.2021 12:45 Ответить
В якій країні світу таке можливо? Дехто, виправдовуючи зрадників з Банкової, кажуть що там просто не знають, що таке "Ізоляція". Чудо знають, бо це не просто зрадники, а лакеї, не слуги, а лакеї кремля, які виконують їх доручення по підтримці терористів вагнеревців і садистів з "Ізоляції". Важливо кожному, прочитати книгу «Світлий Шлях»: історія одного концтабору, Станіслава Асєєва і розповсюдити її в усьому світі, щоб світ знав правду про злочини кремля і їх слуг з Банкової.
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8875
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06.07.2021 19:32 Ответить
От тупого клоуна больше вреда чем пользы добровольго оно не хочет уходить - корыто ему понравилось.Осталось терпеть придурка пока нажируется ...
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06.07.2021 12:29 Ответить
И я хочу подписться
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06.07.2021 12:31 Ответить
напиши комментарий
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06.07.2021 12:46 Ответить
в будний день какая там зарплата в час интерестно..одни активные))
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06.07.2021 12:39 Ответить
Та да! Не те що ви дві продажні курви із подоляцькоі контори-пашете як підірвані,нє?
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06.07.2021 12:46 Ответить
напрастно вы так. зарплата - фура канхвет и два Джавелина, не то что вам пассивным - бидон "божьей росы" - пей милок, но не ссы (никуда кроме штанов))
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06.07.2021 12:47 Ответить
"Рух опору капітуляції - громадське понадпартійне об'єднання громадських організацій, активістів, науковців, діяльність якого спрямована на протидію імплементації політичної частини Мінських домовленостей та на збереження євроатлантичного курсу України."
==== Может ребята пришли не по адресу?
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06.07.2021 12:44 Ответить
Was is das!? ШТА!?
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06.07.2021 12:47 Ответить
Может ты, номерной тролль, сюда явился не по адресу срать в комментах? Что за флажок у нас? Вот там и свисти, грамотей.
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06.07.2021 13:29 Ответить
https://rok.org.ua/
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06.07.2021 13:33 Ответить
Та кловану пох...

"06.‎07.‎2021
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "
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06.07.2021 12:47 Ответить
А моська слухає, та їсть
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06.07.2021 12:48 Ответить
Не виконав і його не переобрали. Крапка. Яке це має відношення до державної зради Зеленського?
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06.07.2021 12:57 Ответить
Зеленое чмо, просто хотел покрыть своего подельника ермак-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира! Но вышло, как вышло
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06.07.2021 12:49 Ответить
проSSSто тебе многое неизвеSSSтно, совок.
ненавижу "ванг", "умник"
че ты там знаешь то? мой пеSSS больше знает.
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06.07.2021 13:13 Ответить
Интересно, а бьіли там нацжоньі всякие с попрьігунчиком Билецким, гордоньі на палочке и прочие бигусная шелупонь?
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06.07.2021 12:51 Ответить
єдиний випадок коли вдалось відправити владу (хоч частково) в утіль - другий Майдан. система посипалась, бо народ взявся за зброю. інші варіанти, на жаль, не мають перспектив.
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06.07.2021 13:01 Ответить
На щастя, перспективи є. І ти про це чудово знаєш, зелєбот! Харе себе заспокоювати.)
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06.07.2021 13:12 Ответить
звісно звісно, навколо самі вороги...якщо у вас параноя, це не означає, що за вами не слідкують
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06.07.2021 13:19 Ответить
Ну той не слідкуйте, шоб не підживлювати мою паранойю. Може я нею насолоджуюся.)
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06.07.2021 13:46 Ответить
якщо насолоджуєтесь то навпаки треба підживлювати
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06.07.2021 13:49 Ответить
Не обов'язково. Мені вистачає. Дякую.
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06.07.2021 13:52 Ответить
Не в ГБР или на Банковую нужно идти. А к Авакову и просить его арестовать Зеленского или выгнать его из страны нахрен.
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06.07.2021 13:18 Ответить
А Авакова арестовывать и выгонять не нужно что ли?!
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06.07.2021 13:21 Ответить
Где вся эта так называемая оппозиция, Тимошенко, Голос... Мнения еще не сложили "лидеры" по этому вопросу?
А ведь это реальная возможность отстранить Зеленского и посадить.
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06.07.2021 13:21 Ответить
Тимошенко вчера на Украине 24 в интервью с Головановым фактически призвала выходить на улицу.
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06.07.2021 13:23 Ответить
наче це не вся "опозиція"
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06.07.2021 13:29 Ответить
Из двух зол...
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06.07.2021 13:22 Ответить
в любом случае должна быть ВСК по этому делу.Должен быть однозначный ответ-были ли среди тех "вагнеровцев" такие,за которые международное законодательство не поступило бы с нами как с Беларусью и что именно эти люди могли дать ценный материал для Гаагского суда по сбитому 2Боингу"...если ответ будет положительный,то ник4акие условия не могут спасти президента и лично причастных лиц от УГОЛОВНОЙ ответственности с досрочным сложением полномочий.Если же в той команде были просто наёмники,то тогда операция вовремя была свернута.поскольку ЧВК-разрешённая во всём мире и просто военное наёмничество не является уголовным преступлением.
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06.07.2021 13:25 Ответить
А Билецкий - не ? Не подписал ? Видать потому он и не в тюрьме, как Семенченко.
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06.07.2021 13:29 Ответить
парашенко, параша, опарыш - слова синонимы.
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06.07.2021 13:31 Ответить
Не пий текілу, бо станеш зебілом! Нічьо, шо я в рифму?)))
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06.07.2021 13:49 Ответить
да ты прям поэт, твое место возле параши.
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06.07.2021 14:00 Ответить
Так ты ж там все места своей сракой занял!)))
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06.07.2021 14:14 Ответить
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06.07.2021 15:08 Ответить
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 651
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06.07.2021 13:50 Ответить
зебила - на нары! Потом пойдем на пары!
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06.07.2021 13:56 Ответить
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1161
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06.07.2021 14:25 Ответить
К протестующим вышел представитель ГБР и с трудом сдерживая смех, принял заявление.
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06.07.2021 15:43 Ответить
снова эта дем-сокыра - платные протестанты и ботоферма.
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06.07.2021 15:48 Ответить
Активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам". Источник: https://censor.net/ru/p3275358

Зе зрадник повинен сидіти в тюрмі за зраду України, це вже не гумор Кварталу 95 -
захотів злив Лукашенко секретну інфу про вбивць українців, захотів не злив, за це
вже перед законом треба відповідати.
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9335
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06.07.2021 17:37 Ответить
Падла маст дай, это понятно. Смерть ворогам.
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06.07.2021 23:53 Ответить
"111 стаття": активісти подали в ДБР заяву про злочин у зв'язку зі зливом спецоперації щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6458
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07.07.2021 00:15 Ответить
ці активісти народ плечистий, їх не заманеш цицькою м*ясистою...
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07.07.2021 09:24 Ответить
 
 