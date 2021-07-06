"111 статья": активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 6 июля, активисты "Руха сопротивления капитуляции" принесли в ГБР заявление о совершении преступления по "сливу спецоперации по "вагнеровцам". Митингующие держали плакаты с надписью "111 статья" (Государственная измена). Заявление в присутствие митингующих подписали Игорь Лапин, Андрей Тетерук и Юрий Гудыменко. К протестующим вышел представитель ГБР и принял заявление.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то й на КОЛУ зможе
https://mobile.twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia
https://mobile.twitter.com/MullyaMia https://mobile.twitter.com/MullyaMia
Зелепні зірвали ще одну антиросійську операцію.
Асеєв щойно оприлюднив сенсаційну заяву.
Днями мав відбутися брифінг за участю МВС та Генпрокуратури по оприлюдненню даних по концтабору на Донбасі «Ізоляція» - у тому числі прізвища, особисті дані та фото адміністрації цієї катівні, переважно кадрових російських військових.
За два дні до брифінгу він був скасований у Генпрокуратурі - а потім від справ відсторонили слідчого Мамедова, який вів цю і десятки інших справ по катуванням і вбивствам, іншим тяжким злочинам, які скоїли росіяни на Донбасі проти мирних жителів.
Важлива антиросійська спецоперація гальмується у примусовому порядку за пару днів до втілення на пряму вимогу згори. Є цілком вагомі підстави вважати, що державна зрада набуває цілком видимих форм. Вище керівництво держави працює на інтереси Росії, проти інтересів України.
==== Может ребята пришли не по адресу?
"06.07.2021
Российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "
ненавижу "ванг", "умник"
че ты там знаешь то? мой пеSSS больше знает.
А ведь это реальная возможность отстранить Зеленского и посадить.
Зе зрадник повинен сидіти в тюрмі за зраду України, це вже не гумор Кварталу 95 -
захотів злив Лукашенко секретну інфу про вбивць українців, захотів не злив, за це
вже перед законом треба відповідати.