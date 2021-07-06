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Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Полностью реконструированное приемное отделение областной больницы им. Мечникова открыли в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"В помещении заменили коммуникации. Установили системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности ", - рассказал глава ОГА.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении больницы им. Мечникова также отремонтировали смотровые комнаты, манипуляционные и предусмотрели изоляторы для людей с подозрением на инфекционные заболевания.

Областная клиническая больница имени И. И. Мечникова - один из старейших многопрофильных лечебных учреждений в Украине, она была основана в 1798 году.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА 01
Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА 02
Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА 03

Автор: 

больница (1440) Большая стройка (728) Днепропетровская область (3987)


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Топ комментарии
+4
Я не фанат зелені, але до цього просто розпилювали бабло, без ремонтів.
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06.07.2021 12:55
+3
Одна из лучших больниц у нас !!! Кучу раненных подняли на ноги .... Разве это можно оценить
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06.07.2021 12:53
+2
Точно поддерживаю. Я то же не фанат. Но езжу и вижу как бы не было дороги делают и вообще видно какой то прогресс а не просто обещания !!!
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06.07.2021 12:57
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нужно озвучивать цену ремонта! это критерий для понимания размеров распила бабла зелёной шоблой
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06.07.2021 12:50 Ответить
Я не фанат зелені, але до цього просто розпилювали бабло, без ремонтів.
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06.07.2021 12:55 Ответить
Точно поддерживаю. Я то же не фанат. Но езжу и вижу как бы не было дороги делают и вообще видно какой то прогресс а не просто обещания !!!
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06.07.2021 12:57 Ответить
Роблять дороги втричі дорожчі, ніж за попередників? Ну їздь. Ригати будемо ще цими дорогами, коли дупа прийде.
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06.07.2021 14:03 Ответить
Ага! Той самий губернатор Резніченко і пиляв?
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06.07.2021 14:04 Ответить
ну вот именно как вы сказал - даже урну у вашего дома поставить = украли 100500 тысяч, не верю что пластик выдержит удар кеда, а почему травмпункт так далеко? А там нет детской комнаты, а вот и с ней рядом нету площадки для выгула крокодилов, а вот доктор один небрит, а второй темнокож, а еще пива не дают, и вообще, если коротко - зрада - все украли, всех убили, а Васю который там работал - обманули и не оформили премию, сам Вася говорил что курить нельзя когда сверлишь стену.
(я к тому - шо шо бы не сделали, мы/вы опять будешь ныть шо не так и не то и вообще - в Канаде обследования ждут всего то 5 недель, а у нас требуют шоколадку выложить)
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06.07.2021 12:58 Ответить
за 5 неділь і померти можна ...
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06.07.2021 17:06 Ответить
Одна из лучших больниц у нас !!! Кучу раненных подняли на ноги .... Разве это можно оценить
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06.07.2021 12:53 Ответить
"Підняли" лікарі, а не лікарня. Про них тихо мовчать.
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06.07.2021 14:05 Ответить
Не "кучу", а багато. Підбирайте слова, будь ласка ...
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06.07.2021 17:06 Ответить
Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА - Цензор.НЕТ 5668
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06.07.2021 12:55 Ответить
+5
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06.07.2021 17:08 Ответить
 
 