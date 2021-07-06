Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Полностью реконструированное приемное отделение областной больницы им. Мечникова открыли в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"В помещении заменили коммуникации. Установили системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности ", - рассказал глава ОГА.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении больницы им. Мечникова также отремонтировали смотровые комнаты, манипуляционные и предусмотрели изоляторы для людей с подозрением на инфекционные заболевания.

Областная клиническая больница имени И. И. Мечникова - один из старейших многопрофильных лечебных учреждений в Украине, она была основана в 1798 году.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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