Приемное отделение больницы им. Мечникова открылось после реконструкции в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж
Полностью реконструированное приемное отделение областной больницы им. Мечникова открыли в Днепре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"В помещении заменили коммуникации. Установили системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности ", - рассказал глава ОГА.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении больницы им. Мечникова также отремонтировали смотровые комнаты, манипуляционные и предусмотрели изоляторы для людей с подозрением на инфекционные заболевания.
Областная клиническая больница имени И. И. Мечникова - один из старейших многопрофильных лечебных учреждений в Украине, она была основана в 1798 году.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.
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(я к тому - шо шо бы не сделали, мы/вы опять будешь ныть шо не так и не то и вообще - в Канаде обследования ждут всего то 5 недель, а у нас требуют шоколадку выложить)