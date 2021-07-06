В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж

В историческом центре Одессы произошло обрушение нежилого двухэтажного здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в 12:06 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской.

Спасатели установили разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100м2.

Разрушение произошло на парковочную зону для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются.

Существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших нет.

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От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 20 человек личного состава.















Фото: ГСЧС /Facebook