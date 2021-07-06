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В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж

В историческом центре Одессы произошло обрушение нежилого двухэтажного здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в 12:06 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской.

Спасатели установили разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100м2.

Разрушение произошло на парковочную зону для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются.

В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 01

Существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших нет.

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От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 20 человек личного состава.

В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 02
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 03
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 04
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 05
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 06
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 07
В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили 08
Фото: ГСЧС /Facebook

обрушение (179) Одесса (7897) дома (288)


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Топ комментарии
+6
Труха она и есть Труха, но Одесситам нравитсоо...
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06.07.2021 15:02
+2
дык ракушняк же... или он столетиями стоять должен?
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06.07.2021 15:08
+2
Исторический центр Одессы весь построен из фуфла - ракушняк из катакомб.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
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06.07.2021 16:26
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Яке там все застаріле, страшно уявити якщо, борони Боже, там тряхне землетрус
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06.07.2021 14:55 Ответить
дык ракушняк же... или он столетиями стоять должен?
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06.07.2021 15:08 Ответить
Ничего само не разрушается, просто кому то понадобилось место, а место шикарное.
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06.07.2021 15:00 Ответить
Труха она и есть Труха, но Одесситам нравитсоо...
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06.07.2021 15:02 Ответить
Зе блазень, він і є блазень, але укранцям досі подобається...
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06.07.2021 16:56 Ответить
"Разрушение произошло на парковочную зону для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются."

всё ясно. виноваты владельцы двух легковых автомобилей.
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06.07.2021 15:10 Ответить
Устал домик...
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06.07.2021 16:04 Ответить
Тыльная сторона ветхого ракушнякового сарая бывшей котельной бывшего отделения дезинфектологии несомненно является ценным объектом исторического центра Одессы. ЦензорНет: ах, какую Одессу мы теряем!
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06.07.2021 16:11 Ответить
Исторический центр Одессы весь построен из фуфла - ракушняк из катакомб.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
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06.07.2021 16:26 Ответить
И свечки поставить в 22 этажа...я правильно понял парня из села который городским захотел стать?
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06.07.2021 16:30 Ответить
Не знаю, какие парни из села заседают в горсовете Одессы или в отделе по архитектуре по развитию Одессы.
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06.07.2021 16:32 Ответить
Париж теж з вапняка збудован... І нічого - стоїть...
Просто там є хазяїн, а в нас нарот обирає владу за кульок гречки, клаптик асфальту, перед під'їздом чи за відосік на каналі г+г...
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06.07.2021 17:02 Ответить
виновата будет кирпичная фабрика имени клары цеткин люксембург \\крупской..кирпичев посадят у тюрьму))
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06.07.2021 18:59 Ответить
 
 