В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж
В историческом центре Одессы произошло обрушение нежилого двухэтажного здания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сегодня в 12:06 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской.
Спасатели установили разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100м2.
Разрушение произошло на парковочную зону для автомобилей. Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются.
Существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 20 человек личного состава.
Топ комментарии
+6 Sergii Ustim
показать весь комментарий06.07.2021 15:02
+2 des_104
показать весь комментарий06.07.2021 15:08
+2 rock-n-roll
показать весь комментарий06.07.2021 16:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всё ясно. виноваты владельцы двух легковых автомобилей.
Проще снести те трущобы, чем хранить и плакать от их саморазрушения.
Просто там є хазяїн, а в нас нарот обирає владу за кульок гречки, клаптик асфальту, перед під'їздом чи за відосік на каналі г+г...