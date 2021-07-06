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"Травка" в бороде: На Харьковщине мужчина оригинальным способом пытался провезти наркотики в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Оригинальную попытку переправить наркотики разоблачили пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушителя с "травкой" в бороде обнаружили среди пассажиров автобуса, который ехал в РФ.

Во время оформления транспортного средства служебная собака "среагировала" на гражданина Украины 1989 года рождения.

Пассажира пригласили в служебное помещение, где и изъяли из бороды сверток с несколькими граммами серо-зеленого вещества растительного происхождения, вероятнее всего - марихуаны. Как пояснил мужчина, вещество он пытался перевезти для личного пользования.

Сейчас пограничники проинформировали уполномоченные органы, которые должны определить, является ли изъятое вещество наркотическим, и принять соответствующее правовое решение.

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Травка в бороде: На Харьковщине мужчина оригинальным способом пытался провезти наркотики в РФ 01
Травка в бороде: На Харьковщине мужчина оригинальным способом пытался провезти наркотики в РФ 02

Автор: 

Госпогранслужба (6461) контрабанда (2409) наркотики (2146)


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Топ комментарии
+5
Автозаправки Glusco сьогодні пробували відновити свою повноцінну роботу.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:23
+5
Вова, в следующий раз, когда будешь нюхать всякую дрянь, подумай в каком месте его могли перевозить через границу. Как видишь в бороде находят....
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06.07.2021 15:30
+4
воша семмечко притаранила, в волосне запуталось - выросло)))
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
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06.07.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Автозаправки Glusco сьогодні пробували відновити свою повноцінну роботу.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:23 Ответить
Кілька років тому, здається, Михайло Гончар писав про вказівку Кремля, відповідно до якої російські олігархи мають цілеспрямовано скуповувати активи за межами Росії. І це не економічна, а політична стратегія.
Як приклад інша мережа АЗС під назвою Аmic (до війни "Лукойл"). Фахівці розповідають, що на цих автозаправках жахливо впали проливи пального. Це триває роками. Про прибутковість мережі в Україні й мови бути не може, але вони працюють. Менеджмент мережі не продає заправки, навіть коли надходять дуже вигідні пропозиції.
Збиткові і загрожені російські активи в Україні не продаються. Бо це не бізнес, це геополітика.https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
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06.07.2021 15:25 Ответить
Тогда пусть горят.
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06.07.2021 16:47 Ответить
Глушко викупили азербайджанці
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06.07.2021 15:47 Ответить
І скоріше за все йде якась інвентаризація
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06.07.2021 15:48 Ответить
А в чем его вина, выросла возможно сама.
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06.07.2021 15:25 Ответить
воша семмечко притаранила, в волосне запуталось - выросло)))
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
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06.07.2021 15:29 Ответить
Да воша трудяга представляю какой баул вырос в штанях.
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06.07.2021 15:35 Ответить
Вова, в следующий раз, когда будешь нюхать всякую дрянь, подумай в каком месте его могли перевозить через границу. Как видишь в бороде находят....
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06.07.2021 15:30 Ответить

собачки то не везде нюхают то... гггг))) по гражданину то)
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06.07.2021 15:43 Ответить
"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ - Цензор.НЕТ 716
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06.07.2021 16:17 Ответить
теперь как никогда тут умесна шутка с моего детства
- У тебя такие грязные уши - что там гречка скоро выростит
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06.07.2021 15:46 Ответить
хотабич, трясця йому
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06.07.2021 15:51 Ответить
Что возят московские попы в окладистых бородах? (Нужное подчеркнуть):

А. Героин
Б. Кокаин
В. Скифское золото
Г. Молоденьких иподьяконов
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06.07.2021 16:34 Ответить
молоденького иподьякона прятать в бороде не надо)) они ими наоборот хвастаются перед другими попиками, и опять же, молоденького иподьякона нужно заставить отрастить окладистую бороду, что бы он там спрятал кокс для святого отца Самому святому не положено по сану в своей бороде наркоту таскать))
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09.07.2021 11:49 Ответить
как их ищут мага приглашают трf[ тибитоха шо ли???
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06.07.2021 18:56 Ответить
клієнт хвилюється, пару раз торкнувся бороди, викликав підозру і.... доречі він зразу виглядає ""клієнтом" на хіппі ******
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06.07.2021 19:45 Ответить
Пісець , наркокарель мля..! слугам народу насміх
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06.07.2021 19:42 Ответить
насколько я понимаю, многие на рашке и у нас наверху вот эту травку едят непрерывно
"Травка" в бороді: На Харківщині чоловік оригінальним способом намагався провезти наркотики в РФ - Цензор.НЕТ 3369
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06.07.2021 19:52 Ответить
только расстрел -из за конопли все беды на планете Земля , Потоп, Атлантида, Рим рухнул из за конопли ,две мировые войны и голод из за конопли как учит партия и советская Украина
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07.07.2021 01:31 Ответить
 
 