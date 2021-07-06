"Травка" в бороде: На Харьковщине мужчина оригинальным способом пытался провезти наркотики в РФ. ВИДЕО+ФОТО

Оригинальную попытку переправить наркотики разоблачили пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушителя с "травкой" в бороде обнаружили среди пассажиров автобуса, который ехал в РФ.

Во время оформления транспортного средства служебная собака "среагировала" на гражданина Украины 1989 года рождения.

Пассажира пригласили в служебное помещение, где и изъяли из бороды сверток с несколькими граммами серо-зеленого вещества растительного происхождения, вероятнее всего - марихуаны. Как пояснил мужчина, вещество он пытался перевезти для личного пользования.

Сейчас пограничники проинформировали уполномоченные органы, которые должны определить, является ли изъятое вещество наркотическим, и принять соответствующее правовое решение.

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