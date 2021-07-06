"Травка" в бороде: На Харьковщине мужчина оригинальным способом пытался провезти наркотики в РФ. ВИДЕО+ФОТО
Оригинальную попытку переправить наркотики разоблачили пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Нарушителя с "травкой" в бороде обнаружили среди пассажиров автобуса, который ехал в РФ.
Во время оформления транспортного средства служебная собака "среагировала" на гражданина Украины 1989 года рождения.
Пассажира пригласили в служебное помещение, где и изъяли из бороды сверток с несколькими граммами серо-зеленого вещества растительного происхождения, вероятнее всего - марихуаны. Как пояснил мужчина, вещество он пытался перевезти для личного пользования.
Сейчас пограничники проинформировали уполномоченные органы, которые должны определить, является ли изъятое вещество наркотическим, и принять соответствующее правовое решение.
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Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
Як приклад інша мережа АЗС під назвою Аmic (до війни "Лукойл"). Фахівці розповідають, що на цих автозаправках жахливо впали проливи пального. Це триває роками. Про прибутковість мережі в Україні й мови бути не може, але вони працюють. Менеджмент мережі не продає заправки, навіть коли надходять дуже вигідні пропозиції.
Збиткові і загрожені російські активи в Україні не продаються. Бо це не бізнес, це геополітика.https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
мужик и не знал, что у него там за здрвсьте! ))))
(от абы прицепиться))))
собачки то не везде нюхают то... гггг))) по гражданину то)
- У тебя такие грязные уши - что там гречка скоро выростит
А. Героин
Б. Кокаин
В. Скифское золото
Г. Молоденьких иподьяконов