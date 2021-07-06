В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением. ФОТОрепортаж

В береговом компоненте международных военных учений "Си Бриз-2021" началась активная фаза.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения. При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населением", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств радиоэлектронной борьбы, то есть, обучение спланировано таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым.

"Также, накануне, американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника с целью выявления баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины.

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"Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях", - добавляют в пресс-службе.











































