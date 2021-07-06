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В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением. ФОТОрепортаж

В береговом компоненте международных военных учений "Си Бриз-2021" началась активная фаза.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения. При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населением", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств радиоэлектронной борьбы, то есть, обучение спланировано таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым.

"Также, накануне, американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника с целью выявления баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Украины, морской пехоты США, Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины.

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"Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Будущие офицеры проходят стажировку на первичных командирских должностях", - добавляют в пресс-службе.

В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 01
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 02
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 03
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 04
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 05
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 06
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 07
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 08
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 09
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 10
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 11
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 12
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 13
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 14
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 15
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 16
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 17
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 18
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 19
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 20
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 21
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне: тренируются противодействовать блокированию маршрутов местным населением 22

Автор: 

Си-Бриз (145) военные учения (3459) военнослужащие (6149)


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Топ комментарии
+18
Уууух! Приятно, что наша страна там участвует!
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06.07.2021 15:40
+12
а как приятно слышать вой на вонючих болотах...!
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06.07.2021 15:45
+9
Учения СИ БРИЗ Украина-США проводятся 24 года подряд...В этом году присоединились 32 страны Мира....даже Бразилия приехала...
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06.07.2021 15:43
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Уууух! Приятно, что наша страна там участвует!
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06.07.2021 15:40 Ответить
а как приятно слышать вой на вонючих болотах...!
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06.07.2021 15:45 Ответить
Як приємно що ми це організовуємо.. А москалята.. Тільки що і можуть це обіжатися
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06.07.2021 16:14 Ответить
Украина не просто участвует, а является хозяйкой этого ватопогрорающего мероприятия.
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06.07.2021 15:45 Ответить
Учения СИ БРИЗ Украина-США проводятся 24 года подряд...В этом году присоединились 32 страны Мира....даже Бразилия приехала...
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06.07.2021 15:43 Ответить
І корея з японією
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06.07.2021 16:14 Ответить
я так то думал что это морские учения с кораблями и подводными лодками ..
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06.07.2021 15:44 Ответить
Для курсантов учения хорошее дело, а не только в нарядах и на хозработах прозябать. А по поводу внезапно "восставшего" населения перекрывающего дорогу колоннам, свою работу полиция и СБУ должны проводить и желательно заранее, чтобы как на Бомбасе не было, в том числе и с заезжими из соседней недоимперии "протестующими"
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06.07.2021 15:44 Ответить
условия, максимально приближенные к реальным - это когда стоит кордон полиции сбоку Фучеджи, а из-за кордона херачат сепары.
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06.07.2021 16:06 Ответить
А как в Крыму работу проводить полиции и СБУ? Там как раз и надо противодействовать этому!
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06.07.2021 16:26 Ответить
Ну это, когда кацапы местных впереди своих рашавойск выгонять будут. С детьми, попами и иконами. Было уже. Не смешно.
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06.07.2021 15:48 Ответить
Аби було смішно, треба висадитись позаду кацапів і зробити корисну справу...
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06.07.2021 15:52 Ответить
Та хто ж заперечує? Скоріш би...
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06.07.2021 16:01 Ответить
Чтобы эти живые заграждения не срабатывали и не практиковались кремлёвской нечистью, надо только стрелять по ним.... И тогда мирные жители не будут радостно бежать перед путинскими танками и не будут укладываться под колёса нашей технике, чтобы помешать движению...
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06.07.2021 15:58 Ответить
та ну шо ж такое. снова не дают покоя нарасеянским пуканам.
У навчаннях Sea Breeze розпочалася активна фаза в береговій зоні: тренуються протидіяти блокуванню маршрутів місцевим населенням - Цензор.НЕТ 129
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06.07.2021 16:01 Ответить
Шо у них за панамки идиотские на головах? Ну неужели нельзя было пошить нормальное что-то???
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06.07.2021 16:02 Ответить
нормалmные панамки. всем нравятся - тебе не нравятся. у меня такая еще с 2005 года. с операции Iraq Freedom. Тогда обьединенные силы демократии мочились с очередным охеревшим диктатором.
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06.07.2021 16:12 Ответить
Башкировка, Чугуевский район, 61-отдельный батальон 6-й бригады
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06.07.2021 16:27 Ответить
может это разведчики, не? им может не нужно быть как их...... ну, слово это, вот тот что в Марвелах пробивал башкой все стены... а, вспомнил - им оно надо джаггернаутами быть то?

давай - иди нагрузись 70кг. и побегай в отдалении от основных войск. и да - я тут такой - А чо у тебя нету защиты на колене левом - ыыы, слив, тупо показуха чо.
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06.07.2021 16:25 Ответить
Пялотку?
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06.07.2021 16:26 Ответить
 
 