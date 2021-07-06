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Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье. ФОТОрепортаж

Заместитель начальника по превентивной деятельности одного из отделов Запорожского районного управления полиции задержан при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье 01

Подполковник полиции вымогал ежемесячно 35 тыс. гривен "отката" с местного жителя в обмен на беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности.

Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье 02

После получения второй части взятки - 17 тыс. гривен - 36-летнего полицейского задержали в служебном кабинете.

Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье 03
Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье 04

Взяточнику готовятобъявление о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6166) Запорожье (2663) Нацполиция (16487)


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Топ комментарии
+3
А зачем же еще это, некогда юное, "дарование" в полицию шло?
Зарабатывать!
Да и что там еще делать?!
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06.07.2021 16:53
+3
Позбавте корупціонера дипломів, звань, робочого стажу в правоохоронних органах, посадіть на 15 років з конфіскацією до третього коліна (дружина, батьки, діти) всього нажитого майна і я можливо навіть повірю в те що в країні почалась боротьба з корупцією.
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06.07.2021 17:19
+2
Рішення одне, в буцигарню.
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06.07.2021 16:59
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Посадите их обоих в одну камеру на два дня . Нет , я не зверь .
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06.07.2021 16:42 Ответить
Разом з Рюкзаковим???
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06.07.2021 16:47 Ответить
Посадите тех,кто написал закон на основании которого этот авакяновец имел право разорить бизнес предпринимателя.
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06.07.2021 16:51 Ответить
А зачем же еще это, некогда юное, "дарование" в полицию шло?
Зарабатывать!
Да и что там еще делать?!
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06.07.2021 16:53 Ответить
Рішення одне, в буцигарню.
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06.07.2021 16:59 Ответить
Ніхто не має права переривати потічок бабла,що починається з рук терпіл,лохів і інших підприємців і закінчується в широкій кишені Рюкзакова...Притекло до тебе тридцять штук - половину до себе,половину далі і вище хай тече,там ще багато разів потічки будуть з"єднуватись і половинитись...Така от мусорська система,втім,державна теж...
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06.07.2021 17:03 Ответить
Позбавте корупціонера дипломів, звань, робочого стажу в правоохоронних органах, посадіть на 15 років з конфіскацією до третього коліна (дружина, батьки, діти) всього нажитого майна і я можливо навіть повірю в те що в країні почалась боротьба з корупцією.
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06.07.2021 17:19 Ответить
Відправлять до Києва на підвищення.
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06.07.2021 17:22 Ответить
Менты нереально круты:
https://www.youtube.com/watch?v=e06PYaOOyJo&t=3s&ab_channel=rur2rus
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06.07.2021 17:32 Ответить
тоже мне палкан ..новому дадут фейк звание и покругу
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06.07.2021 18:24 Ответить
там все серетарши и полотерки майоши с приклееными бровями))
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06.07.2021 18:25 Ответить
в 36 подполковник фигасе не совок ..а в 56 нано командарм олигарх 88 лвл
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06.07.2021 18:26 Ответить
 
 