Подполковник полиции, вымогавший ежемесячный откат в размере 35 тыс. грн, задержан в Запорожье. ФОТОрепортаж

Заместитель начальника по превентивной деятельности одного из отделов Запорожского районного управления полиции задержан при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Подполковник полиции вымогал ежемесячно 35 тыс. гривен "отката" с местного жителя в обмен на беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности.

После получения второй части взятки - 17 тыс. гривен - 36-летнего полицейского задержали в служебном кабинете.





Взяточнику готовятобъявление о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.