Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

Жительница Одессы погибла в собственной квартире в результате обрушения перекрытия в двухэтажном жилом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 июля в г. Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв.м.





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Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения. В 15:10 работы по разборке завала в квартире завершены", - говорится в сообщении.





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