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Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

Жительница Одессы погибла в собственной квартире в результате обрушения перекрытия в двухэтажном жилом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС 01

"6 июля в г. Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв.м.

Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС 02
Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Одессы рухнула часть жилого дома-памятника архитектуры. ФОТОрепортаж

Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения. В 15:10 работы по разборке завала в квартире завершены", - говорится в сообщении.

Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС 04
Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж

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обрушение (179) Одесса (7897) смерть (9230) ГСЧС (4978)


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06.07.21 14:52 В историческом центре Одессы на парковку рухнул нежилой двухэтажный дом: пострадавших нет, повреждены автомобили.
06.07.21 16:54 Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, - ГСЧС.

Два самообрушения в Одессе в один день.

Землетрясение может было? Подозрительное совпадение.
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06.07.2021 17:28 Ответить
Бідося був в Одесі, ось і результат.
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06.07.2021 17:43 Ответить
- Моня, почему пушка на бульваре стреляла?
- Так салют делают, зеленский приехал.
- Моня, а шо пушка опять стреляет?
- Так я же сказал, зеленский приехал!
- А шо, с первого раза не попали?
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06.07.2021 18:32 Ответить
Нельзя строить дома из песка. В Одессе этого не знали...во Львове такого нет. 13 столетие, 14 столетие - стоят...Одессе 200 лет!
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06.07.2021 20:07 Ответить
 
 