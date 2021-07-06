Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж
Жительница Одессы погибла в собственной квартире в результате обрушения перекрытия в двухэтажном жилом доме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"6 июля в г. Одесса по ул. Степная 34, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома произошло обрушение перекрытия на площади 20 кв.м.
Под завалом найдено тело хозяйки квартиры 1938 года рождения. В 15:10 работы по разборке завала в квартире завершены", - говорится в сообщении.
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06.07.21 16:54 Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, - ГСЧС.
Два самообрушения в Одессе в один день.
Землетрясение может было? Подозрительное совпадение.
- Так салют делают, зеленский приехал.
- Моня, а шо пушка опять стреляет?
- Так я же сказал, зеленский приехал!
- А шо, с первого раза не попали?