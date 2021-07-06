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К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги. ФОТОрепортаж

К кампании по вакцинации от COVID в Украине намерены привлечь студентов-медиков и интернов. Это должно снизить нагрузку на медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского Бюро ВОЗ.

Сообщается, что ВОЗ начала тренинги для преподавателей медицинских университетов Украины, чтобы привлечь студентов 4-5 курсов и интернов к вакцинации от COVID-19 и снизить нагрузку на медицинских работников. Ожидается, что их привлечение поможет восполнить пробелы и удовлетворить ожидания по вакцинации целевых групп населения к концу 2021 года.

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"В Украине, как и во всем мире, ситуация с поставками вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые будут вместе с ними делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт добавил, что привлечение волонтеров и студентов - это стандартная процедура, применяемая в других странах.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы обучаем, как делать прививки от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", - подчеркнул он.

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К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 01
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 02
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 03
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 04
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 05
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 06
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 07
К COVID-вакцинации в Украине привлекут студентов и интернов: ВОЗ начала тренинги 08

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) Ярно Хабихт (15) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ВООЗ це злочинці і корупціонери.
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06.07.2021 17:05
+3
Чому ефіопця не цікавить його Батьківщина?
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06.07.2021 17:06
+2
огласите сколько бабла потратил этот ВОЗ на такие "тренинги" по -уколу пациенту ...
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06.07.2021 17:06
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ВООЗ це злочинці і корупціонери.
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06.07.2021 17:05 Ответить
а им как и нашим это пох- деньга то капает ... и еще какая
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06.07.2021 17:06 Ответить
огласите сколько бабла потратил этот ВОЗ на такие "тренинги" по -уколу пациенту ...
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06.07.2021 17:06 Ответить
Чому ефіопця не цікавить його Батьківщина?
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06.07.2021 17:06 Ответить
проблема чорних шерифа не бембае ...- у нього був свій шанс , він його використав
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06.07.2021 17:08 Ответить
То Ляшко уже министр?
че ж он тогда не брифингует как Стебанов то?
это раз.
второе - че, тех кто учился скоко там лет на доктора или медсестру и знает как жрать спирт(уважуха, не пробовал, страшно) - надо их аж обучать сделать укольчик?
так любого меня даже возьми и скажи - тут вакцина, а тут вата, смотри не перепутай с ключами от Лэндкрузера.
- и сразу "дам план".
что они несут то?
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06.07.2021 17:09 Ответить
... потом если что, то в форс мажоре обвинят неопытных студентов... ...Гениально !!!
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06.07.2021 17:10 Ответить
В 99% розвинутих країн інтерни и студенти медфакультетів дуже дорогі робочі руки . Там роблять вакцинацію виключно медсестри и фельдшера . Інколи - парамедики .
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06.07.2021 17:12 Ответить
ну але б*же, ну шо навчатись три роки чи більш, якщо - протер ваткою та й вколов гоя, ой, людину, якщо вона не лікар? просто смішно ж?
ну ж блін то тіпа як запрошувати тільки тих шо вчились в технікумі на забивана цвяхів шоб вам барометр прибив до одвірка? аааа, масони ж блін!!! ууу
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06.07.2021 17:33 Ответить
Студентов ветеринарных колледжей привлеките ещё.
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06.07.2021 17:14 Ответить
А если слово "контейнер" написать помельче...никто никто не догадается что это контейнер да??
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06.07.2021 17:26 Ответить
ну уж нет - главное сделать важное лицо, набрать жидкость в шприц .... и немедленно растереть.. перед прививкой, а потом попросить обнажить предплечье
ну и бегать уметь в разе чего... быстро. и даже сквозь окно(пересмотри Маски на скорой помощи - приблизительно так и делается)
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06.07.2021 17:36 Ответить
зачем колоться, если 200 заболевших в сутки, вирус фактически побежден?
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06.07.2021 17:54 Ответить
БОлее того! Вируса никогда небыло! Это всё просики Била Гейтса!
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06.07.2021 18:52 Ответить
Странно. Неужели всей той толпы медсестёр в поликлинниках (в т.ч. частных) + домашних врачей недостаточно, что они привлекают к этому студентов?
Так много желающих ширнуться неликвидом?
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06.07.2021 19:00 Ответить
пнх идиоты билгейцовские. И намордники одевайте где скажут, а лучше не снимайте придурки
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06.07.2021 21:32 Ответить
 
 