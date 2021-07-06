Свыше 110 тыс. грн за размещение МАФов: чиновник горсовета задержан при получении взятки в Одессе. ФОТО

Неправомерную выгоду чиновник требовал за непроведение демонтажа торговых объектов и изготовление документов на их размещение на территории Суворовского района Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Уточняется, что сегодня, 6 июля оперативники областного управления стратегических расследований совместно со следователями задержали и.о. руководителя коммунального учреждения Одесского городского совета сразу после получения второго транша - 76 тыс. грн. Ранее полицейские задокументировали получение злоумышленником ее первой части - 37,5 тыс. грн.

"За полученные средства фигурант обещал не проводить демонтаж двух МАФов и в дальнейшем подготовить разрешительную документацию на их размещение", - следует из сообщения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на месте задержания изъяты средства, полученные в качестве взятки. Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с запретом занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.