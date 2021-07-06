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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заставили работать на Россию 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, - исследование. СПИСОК

Обнародован список украинских оборонных предприятий, которые после оккупации Крыма россияне заставили работать на РФ.

Список опубликовали во время пресс-конференции с презентацией исследований экспертов на тему: "Шаги к деоккупации Крыма: первые результаты работы "Крымской платформы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Презентацию организовали Министерство иностранных дел Украины и Центр оборонных стратегий.

Во время пресс-конференции участники назвали 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, захваченных Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную Украиной резолюцию о Крыме и ОРДЛО, делегация РФ покинула заседание

В список вошли:

  • Феодосийская судостроительная компания "Море";
  • государственное предприятие "Феодосийский оптический завод";
  • публичное акционерное общество "Завод "Фиолент", Симферополь;
  • государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", Феодосия;
  • государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем", Феодосия;
  • государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод";
  • государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие";
  • государственное предприятие "Стеклопластик", Феодосия;
  • государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины;
  • государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец", Севастополь;
  • государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя", Севастополь;
  • государственное предприятие "Научно-исследовательский центр "Вертолёт", Феодосия;
  • государственное предприятие "Конструкторское бюро радиосвязи", Севастополь.

Оккупанты заставили работать на Россию 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, - исследование 01

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Автор: 

завод (514) Крым (26410)


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блин .. чет я сомневаюсь , что кто то из них сопротивлялся....терзают смутные сомнения.... у нас в Украине полно фирм и людей которые сами с огромным рвением торгуют , производят на оккупанта...и им пофиг на это!
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06.07.2021 23:13 Ответить
Заставили работать---а то они сопротивлялись!
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06.07.2021 23:14 Ответить
В период гитлеровской окупации предатели также работали на Вермахт некоторые отсидели в лагерях другие расстреляны так что у крыс одна дорога солнечный Магадан и белоснежная Воркута...
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06.07.2021 23:23 Ответить
паРаша - мира враг ,
брехливая шалава ,
и шлют её все нах...
за то пуйлу и - слава
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07.07.2021 00:03 Ответить
У мене одне питання.
А скільки підприємств ВІДМОВИЛИСЬ від співпраці?
Отож бо й воно.
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07.07.2021 12:34 Ответить
 
 