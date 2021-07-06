Оккупанты заставили работать на Россию 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, - исследование. СПИСОК

Обнародован список украинских оборонных предприятий, которые после оккупации Крыма россияне заставили работать на РФ.

Список опубликовали во время пресс-конференции с презентацией исследований экспертов на тему: "Шаги к деоккупации Крыма: первые результаты работы "Крымской платформы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Презентацию организовали Министерство иностранных дел Украины и Центр оборонных стратегий.

Во время пресс-конференции участники назвали 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, захваченных Россией.

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В список вошли:

Феодосийская судостроительная компания "Море";

государственное предприятие "Феодосийский оптический завод";

публичное акционерное общество "Завод "Фиолент", Симферополь;

государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", Феодосия;

государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем", Феодосия;

государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод";

государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие";

государственное предприятие "Стеклопластик", Феодосия;

государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины;

государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец", Севастополь;

государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя", Севастополь;

государственное предприятие "Научно-исследовательский центр "Вертолёт", Феодосия;

государственное предприятие "Конструкторское бюро радиосвязи", Севастополь.

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