Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от "спонсора" из России. ФОТО

В дни, когда ее якобы похитили, девушка ходила по дорогим ресторанам и пыталась взять в аренду элитное авто. Теперь она в СИЗО по обвинению в ложном сообщении о преступлении и может сесть на 12 лет за мошенничество.

Об исчезновении Катерины Якименко стало известно 27 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины. В полицию с заявлением обратилась подруга блогерши. Тем временем ее знакомый начал получать требования заплатить выкуп - правонарушители требовали криптовалюту.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение "разыскиваемой" и ее 29-летнего подельника. Они скрывались во Львовской области. 2 июля полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Харьковское издание Newsroom уточняет, что блогерша хотела получить "выкуп" в размере 5 биткоинов 4 636 215 гривен. Объектом шантажа был влиятельный житель России, который ранее подарил Якименко автомобиль Bentley Bentayga.

"Правоохранители выяснили, что машина, которая принадлежит Екатерине Якименко, в период ее "похищения" находилась в Киеве, а сама блогерша в это время посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской картой. Кроме этого, девушка в одном из киевских салонов планировала взять в аренду элитный автомобиль", - утверждает издание.

Теперь Якименко и ее подельнику сообщили о подозрении в мошенничестве и отправили в СИЗО в альтернативой в виде залога в 3 млн грн. Наказание по этой статье - от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.