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Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от "спонсора" из России. ФОТО

В дни, когда ее якобы похитили, девушка ходила по дорогим ресторанам и пыталась взять в аренду элитное авто. Теперь она в СИЗО по обвинению в ложном сообщении о преступлении и может сесть на 12 лет за мошенничество.

Об исчезновении Катерины Якименко стало известно 27 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины. В полицию с заявлением обратилась подруга блогерши. Тем временем ее знакомый начал получать требования заплатить выкуп - правонарушители требовали криптовалюту.

Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от спонсора из России 01

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение "разыскиваемой" и ее 29-летнего подельника. Они скрывались во Львовской области. 2 июля полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от спонсора из России 02Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от спонсора из России 03

Харьковское издание Newsroom уточняет, что блогерша хотела получить "выкуп" в размере 5 биткоинов 4 636 215 гривен. Объектом шантажа был влиятельный житель России, который ранее подарил Якименко автомобиль Bentley Bentayga.

Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от спонсора из России 04Insta-блогер Якименко из Харькова инсценировала свое похищение, пытаясь получить более 4 млн грн выкупа от спонсора из России 05

"Правоохранители выяснили, что машина, которая принадлежит Екатерине Якименко, в период ее "похищения" находилась в Киеве, а сама блогерша в это время посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской картой. Кроме этого, девушка в одном из киевских салонов планировала взять в аренду элитный автомобиль", - утверждает издание.

Теперь Якименко и ее подельнику сообщили о подозрении в мошенничестве и отправили в СИЗО в альтернативой в виде залога в 3 млн грн. Наказание по этой статье - от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

мошенничество (1230) Нацполиция (16490) похищение (1688) Харьков (7515) блогер (218)


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Топ комментарии
+67
Insta-шалава захотіла нає...бать расіянського йо...баря?
Вітається будь-яка спроба.
Але з курячими мізками це складно зробити😁.
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07.07.2021 02:23
+30
Так вона ж москаля хотів розвести.Це взагалі не злочин.Москалі мають страждати і не важливо,які ті москалі.Це не злочин.
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07.07.2021 02:27
+24
Ещё одна из "отряда губчатых".
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07.07.2021 07:17
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Развести кацапов дело конечно благородное. Но тупая соска, есть тупая соска...
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07.07.2021 11:52 Ответить
Это сколько надо было ...осать, чтобы такую тачку заработать? И ей ещё мало. Если первый раз хахаря-снабженца обвела вокруг пальца, то на второй раз он будет более внимателен.
А она проявила полное лохотронство
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07.07.2021 13:00 Ответить
как говорится жадность фраера)) Теперь ни биткоинов ,ни бентли, ни свободы, а через десятку престарелая инстаблогерша с провисшими прелестями уже и подписчикам не понадобится....
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08.07.2021 12:33 Ответить
а тут кок раз и вип камеры вовремя организовали.... или ктото думает что энта сосна вшей в
общем бараке кормить будет?
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07.07.2021 13:10 Ответить
Спонсор сказал что на 4 млн, я себе таких как ты несколько сотень других возьму... Еще в придачу пару мальчиков дадут!
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07.07.2021 14:17 Ответить
шо за прохфессий такой? инста-блогер???, это шлюшко с телефоном по - нашему???))))
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07.07.2021 14:23 Ответить
судя по доходам профессия не хуже других
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07.07.2021 16:53 Ответить
Гаишник остановил барышню на Лексусе и спрашивает откуда деньги на машину. Та говорит что она мин....чица. Он: "Так ты со...ешь?" Она: "Нет, дорогой мой, со...ешь ты а я мин....чица!"
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07.07.2021 16:57 Ответить
Ну тут инстаграмминьетчица.
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07.07.2021 19:45 Ответить
надо было инсценировать изнасилование ))))))))))
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07.07.2021 14:33 Ответить
Ну и шо вы этой курице сделаете??? ПО большому счету надо бы конечно впаять пару тройку годиков чтобы метлой помахала для доходчивости.. Но чует мое сердце в этой стран все кончится пиаром на всю страну и только!!! Нихера этой кобыле не будет, жалко что менты занимаются хер зна чем из за таких вот убогих...
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07.07.2021 14:53 Ответить
это какое то зазеркалье и существует же такое и такой биомуссор...какая дич...я б ее сжег бесплатно в карыте
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07.07.2021 14:55 Ответить
жадность фраера погубила) этот бенкли стоит больше чем обычный украинец заработает за свою недолгую жизнь.
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07.07.2021 15:27 Ответить
І чим така особа може зацікавити велику кількість підписників ?
Вже сіськіпіські і так на кожному кроці....нашо той шлак ???
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07.07.2021 15:35 Ответить
а теперь, смерть через мапупу.....)))
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07.07.2021 17:03 Ответить
Этой до 12-и лет, а пьяному быдлу насмерть сбившему человека, до 10-и лет. Очень справедливо.
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07.07.2021 17:38 Ответить
кругом блогерки та блогери, що ******* паРашу))

блогерка та блогер це так зараз полiткоректно називають шльондр?
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07.07.2021 17:41 Ответить
У нормальных девочек уже и муж нормальный,и детишек есть.А эта все яловая корова.
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07.07.2021 21:24 Ответить
"Insta-блогер" - це таке прізвисько в неї ? ...))
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07.07.2021 22:32 Ответить
Отодрать і казний в рот з особим цинізмом...
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08.07.2021 09:04 Ответить
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